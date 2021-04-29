86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру. ІНФОГРАФІКА
69% росіян вважають, що окупація Криму принесла більше користі для Росії, ніж шкоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центру".
"Переважна частка росіян (86%) стабільно підтримує приєднання Криму до Росії - цей показник незначно коливається з 2014 року. Не підтримують приєднання - 9%", - йдеться в повідомленні.
Серед респондентів, які вважають, що Росія рухається в правильному напрямку, 95% тією чи іншою мірою підтримують окупацію півострова. Серед тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, рівень підтримки окупації Криму менший - 78%.
69% опитаних росіян вважають що окупація Криму принесла більше користі, ніж шкоди. П'ята частина респондентів (18%) вважають, що окупація принесла більше шкоди, ніж користі.
16% росіян вважають, що, окупувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов'язання. 71% впевнені - не порушила.
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имхо
"В Хабаровском крае пенсионерам, прошедшим вакцинацию, раздадут яйца.
Раздача продукта пройдет в пунктах вакцинации от COVID-19. Как сообщили в краевом минздраве, социально-ориентированный проект запустили совместно с птицефабриками региона к Пасхе. Предполагается, что жители края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат по десятку яиц от местного производителя"
скоро там на параше грядёт ещё большее предвыборное изобилие. соль будут раздавать )))
Из рубрики: "Эту страну не победить? Просто не нужно им мешать".
А вообще, смешно конечно. Опрашивать общественное мнение в стране, где напрочь отсутствует гражданское общество это как рассуждать о целомудрии в публичном доме.))
Треба визнати правду росія це країна терорист типу Іділ.
Православна держава російська федерація із громадянами терористам це майже повний аналог ісламської держави іраку та леванту.
У меня три новости. По сути опять началась холодная война между цивилизованным миром и мордором. Счет стран выславших дипломатов РФ уже идет на десятки. Больше одного десятка так точно. 14, если точно. Так уже было при СССР и закончилось развалом. Это хорошая новость.
Украина самый близкий к мордору заложник, на который будут давить. Нас будут запугивать и через нас будут пытаться делать больно цивилизованному миру. Мордор любит локальные военные конфликты. Умеет и любит их применять. Это плохая новость.
И самое главное - мы проехали сотни километров по фронту. Мы общались с сотнями бойцов и офицеров. Страха нет ни у кого. Вообще. Просто готовность. Воевать. Вот и все. Возможно часть заробитчан и боится, но это не наша аудитория и они не сделают погоды. Запугать ЗСУ не получится. Уже не получилось. Спокойно и деловито все готовятся к любым развитиям событий. Как картошку весной сажать и огороды копать, вот точно так же будут делать двести. И да, если политики решат капитулировать, плохая новость для них. Управление будет потеряно. Потому что есть Конституция Украины и есть обязанность и ПРАВО защищать Украину. И збройныки будут защищать. И всегда найдутся те, кто сможет заменить испугавшихся в Киеве.
Доверяйте армии. Армия воюет. Армия будет воевать. Это наша армия. Спасибо всем кто помогает.https://site.ua/skitalec/ Роман Доник
это всё что нужно знать о "братском народе"..
Не понимаю людей, питающих ещё какие-то иллюзии в отношении этого стада!
Источник: https://censor.net/ru/n3262778
Какой Фюрер такие и навальнята.