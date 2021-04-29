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Новини Окупація Криму
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86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру. ІНФОГРАФІКА

86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру. ІНФОГРАФІКА

69% росіян вважають, що окупація Криму принесла більше користі для Росії, ніж шкоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центру".

"Переважна частка росіян (86%) стабільно підтримує приєднання Криму до Росії - цей показник незначно коливається з 2014 року. Не підтримують приєднання - 9%", - йдеться в повідомленні.

Серед респондентів, які вважають, що Росія рухається в правильному напрямку, 95% тією чи іншою мірою підтримують окупацію півострова. Серед тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, рівень підтримки окупації Криму менший - 78%.

69% опитаних росіян вважають що окупація Криму принесла більше користі, ніж шкоди. П'ята частина респондентів (18%) вважають, що окупація принесла більше шкоди, ніж користі.

16% росіян вважають, що, окупувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов'язання. 71% впевнені - не порушила.

Також читайте: Українці ставляться до Росії гірше, ніж росіяни - до України, - опитування "КМІС" і "Левади". ІНФОГРАФІКА

86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру 01
86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру 02

Автор: 

Крим (14133) окупація (6670) опитування (1929) росія (64958) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+48
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 6109
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29.04.2021 12:21
+30
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 4514
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29.04.2021 12:22
+26
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3956
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29.04.2021 12:26
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86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 6109
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29.04.2021 12:21 Відповісти
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 4514
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29.04.2021 12:22 Відповісти
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 8856
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29.04.2021 12:24 Відповісти
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29.04.2021 13:39 Відповісти
мрази.
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29.04.2021 12:22 Відповісти
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 5679
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29.04.2021 12:23 Відповісти
"мразо-братья"
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29.04.2021 13:41 Відповісти
знайшли чим здивувати! ці мразі будуть жити в гавні, санкціях але аби їх боялися, імпєрскоє вєлічіє, історічєскоє право, та побільше земель прихапити! а свої най гниють та подихають
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29.04.2021 12:22 Відповісти
кацапы на генном уровне ордынцы и варвары ...
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29.04.2021 12:26 Відповісти
А кто-то еще удивлялся: как это немцы в 30--40-х годах прошлого века гитлера поддерживали. ВСЁ.ОЧЕНЬ.ПРОСТО.
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29.04.2021 12:22 Відповісти
ну немцы по сравнению с кацапами тогда ещё были божьими одуванчиками ...
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29.04.2021 12:25 Відповісти
Честно говоря -- не думаю так: Германия проиграла в МВ-1, огромная контрибуция, гордость за растоптанную империю-рейх, бедность... Очень похоже на нынешнего ватного кацапа.
имхо
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29.04.2021 12:41 Відповісти
Росийя то что и когда проиграла?
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29.04.2021 12:51 Відповісти
***** проиграл: "Самая большая геополитическая катастрофа 20-го века -- распад советского союза"
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29.04.2021 13:05 Відповісти
***** и не такое мололо, меньше его слушайте про адзин нарот и тд.
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29.04.2021 14:10 Відповісти
Это Вы кацапам скажите.
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29.04.2021 15:31 Відповісти
Рашка продула СССР - одно из обличий империи
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29.04.2021 13:43 Відповісти
Да нет как раз там наоборот было. Ссср при гкчп продул рашке ельцина. Рашка после прибалтов и грузин и раньше Украины ссср послала и грызню за власть в Москве выиграла.
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29.04.2021 14:15 Відповісти
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3956
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29.04.2021 12:26 Відповісти
+100500!!!
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29.04.2021 12:38 Відповісти
кацапня неизлечима. ее можно и нужно только усыплять, без использования наркоза.
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29.04.2021 12:22 Відповісти
уменьшилось ? в 2014м было 97% ..
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29.04.2021 12:23 Відповісти
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 6073
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29.04.2021 12:30 Відповісти
ну ещё бы. их ведь яйцами поддерживают, а они как бы в алаверды ))
"В Хабаровском крае пенсионерам, прошедшим вакцинацию, раздадут яйца.
Раздача продукта пройдет в пунктах вакцинации от COVID-19. Как сообщили в краевом минздраве, социально-ориентированный проект запустили совместно с птицефабриками региона к Пасхе. Предполагается, что жители края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат по десятку яиц от местного производителя"

скоро там на параше грядёт ещё большее предвыборное изобилие. соль будут раздавать )))
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29.04.2021 12:24 Відповісти
хворе совкове суспільство
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29.04.2021 12:26 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Из рубрики: "Эту страну не победить? Просто не нужно им мешать".

86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 119
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29.04.2021 12:26 Відповісти
Свинья оказалась умнее рассиянина.
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29.04.2021 12:43 Відповісти
Получилось что все таки убил свинью
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29.04.2021 14:01 Відповісти
не...свинособаку
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29.04.2021 14:31 Відповісти
Хтож откажется?? Скомуниздили лакомый кусочек ,обсмотрелись ,никто сильно не протестует....Значит уже прилипло!
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29.04.2021 12:27 Відповісти
вот и все что нужно знать о лаптеногих скрепышах
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29.04.2021 12:27 Відповісти
Да пока соплежуи либеральные не вжарят реальными санкциями так и будет. Должна быть реальная причинно-следственная связь между крымнашем и обнищанием.
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29.04.2021 12:28 Відповісти
А для этого надо в санкционный список вносить не 140 условных ротенбергов, а все 140 миллионов ваньков.
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29.04.2021 12:40 Відповісти
А чего б им не поддерживать? Оккупировали нахаляву, воспользовавшись моментом. Другое дело, что никого особо не **** что там россияне поддерживают и оккупация от этого не перестает быть оккупацией.
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29.04.2021 12:38 Відповісти
Разрушением Кремля миру не отделаться. Коллективный путин может быть уничтожен только с уничтожением носителей гена кацапизма.
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29.04.2021 12:38 Відповісти
гляди-ка... телевизор всё ещё побеждает холодильник. ну ничего. когда перейдут на импортозамещённый ягель, мож прояснится.
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29.04.2021 12:41 Відповісти
Это закономерно ! Вы где-то встречали, чтобы толпа босяков была против кого-то приличного обчистить !?
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29.04.2021 12:45 Відповісти
Сама форма постановки вопроса не предусматривает отрицательного ответа. Пока фигурирует «присоединение» вместо «аннексии» и пока российскому обывателю не известна реальная цена этой аннексии, других результатов и быть не может.
А вообще, смешно конечно. Опрашивать общественное мнение в стране, где напрочь отсутствует гражданское общество это как рассуждать о целомудрии в публичном доме.))
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29.04.2021 12:46 Відповісти
Потому что цену россияне не заплатили за Крым должную! Россия должна получить - эмбарго на нефть!
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29.04.2021 12:50 Відповісти
это пока еще заначка не пустая и хлеб на полках, пусть и фуражный, но лежит...)))..но тут лишь дело времени и кол-ства прилетящих санций полезных......
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29.04.2021 12:51 Відповісти
а у Чаушеску(Левада-центр проводила), перед расстрелом, за 2 дня, рейтинг был-98%, дела....
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29.04.2021 12:53 Відповісти
Проведіть подібне опитування на Україні...
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29.04.2021 12:53 Відповісти
К чему эти опросы ? В раше 100% врагов Украины .
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29.04.2021 12:54 Відповісти
Пусть проведут опрос после путинских похорон.
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29.04.2021 13:05 Відповісти
Значить 86% православних фашистів підлягає утилізації точно так же як і усі іділовці.
Треба визнати правду росія це країна терорист типу Іділ.

Православна держава російська федерація із громадянами терористам це майже повний аналог ісламської держави іраку та леванту.
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29.04.2021 13:05 Відповісти
https://site.ua/skitalec/35239-po-suti-opyat-nachalas-holodnaya-voyna-mejdu-tsivilizovannym-mirom-i-mordorom/ По сути опять началась холодная война между цивилизованным миром и мордором

У меня три новости. По сути опять началась холодная война между цивилизованным миром и мордором. Счет стран выславших дипломатов РФ уже идет на десятки. Больше одного десятка так точно. 14, если точно. Так уже было при СССР и закончилось развалом. Это хорошая новость.
Украина самый близкий к мордору заложник, на который будут давить. Нас будут запугивать и через нас будут пытаться делать больно цивилизованному миру. Мордор любит локальные военные конфликты. Умеет и любит их применять. Это плохая новость.
И самое главное - мы проехали сотни километров по фронту. Мы общались с сотнями бойцов и офицеров. Страха нет ни у кого. Вообще. Просто готовность. Воевать. Вот и все. Возможно часть заробитчан и боится, но это не наша аудитория и они не сделают погоды. Запугать ЗСУ не получится. Уже не получилось. Спокойно и деловито все готовятся к любым развитиям событий. Как картошку весной сажать и огороды копать, вот точно так же будут делать двести. И да, если политики решат капитулировать, плохая новость для них. Управление будет потеряно. Потому что есть Конституция Украины и есть обязанность и ПРАВО защищать Украину. И збройныки будут защищать. И всегда найдутся те, кто сможет заменить испугавшихся в Киеве.
Доверяйте армии. Армия воюет. Армия будет воевать. Это наша армия. Спасибо всем кто помогает.https://site.ua/skitalec/ Роман Доник
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29.04.2021 13:07 Відповісти
але, зараз на усіх олігархічних помийках почалася компанія по очєловєчіванію рускіх - овердохvя навального, у шустрого був кацапський депутат, який жалівся що буцім то режим в них важкий а самі кацапи люди добрі і воювати не хочуть.
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29.04.2021 13:14 Відповісти
86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4398
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29.04.2021 13:22 Відповісти
86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8914
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29.04.2021 13:24 Відповісти
Це всім відповідь на те, які росіяни, простий народ, хорлоші, а поганий тільки путін.
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29.04.2021 13:55 Відповісти
Как же так? У них же только Путин плохой, а россияне ж хорошие - наши братья. А Леша Навальный как станет президентом, то сразу Крым нам вернет. Разве нет?
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29.04.2021 13:56 Відповісти
86% россиян поддерживают оккупацию Крыма

это всё что нужно знать о "братском народе"..
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29.04.2021 14:20 Відповісти
для українців це показники засраності узькиї мозгів пропагандою.
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29.04.2021 14:37 Відповісти
В принципе это всё, что нужно знать о населении территории московии...
Не понимаю людей, питающих ещё какие-то иллюзии в отношении этого стада!
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29.04.2021 16:03 Відповісти
Опрос фейковый.Я думаю,что процентов 40 только поддерживают.На самом деле в регионах жрать уже не чего.народ там лютует.
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29.04.2021 16:13 Відповісти
Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки оккупации Крыма меньше - 78%
Источник: https://censor.net/ru/n3262778

Какой Фюрер такие и навальнята.

86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4704
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29.04.2021 16:17 Відповісти
 
 