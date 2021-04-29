86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру. ІНФОГРАФІКА

69% росіян вважають, що окупація Криму принесла більше користі для Росії, ніж шкоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центру".

"Переважна частка росіян (86%) стабільно підтримує приєднання Криму до Росії - цей показник незначно коливається з 2014 року. Не підтримують приєднання - 9%", - йдеться в повідомленні.

Серед респондентів, які вважають, що Росія рухається в правильному напрямку, 95% тією чи іншою мірою підтримують окупацію півострова. Серед тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, рівень підтримки окупації Криму менший - 78%.

69% опитаних росіян вважають що окупація Криму принесла більше користі, ніж шкоди. П'ята частина респондентів (18%) вважають, що окупація принесла більше шкоди, ніж користі.

16% росіян вважають, що, окупувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов'язання. 71% впевнені - не порушила.

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