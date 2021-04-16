Кремль надеется убедить Турцию "в правильности" оккупации Крыма, - Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает убедить Анкару "поменять позицию" руководства Турции в вопросе Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым Реалии".

"Что касается переговоров президента Эрдогана (президент Турции – Ред.) и президента Зеленского (президент Украины – Ред.), это опять же двусторонние отношения двух государств. Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, точнее, совсем неверная в отношении Крыма", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Песков заверил, что "отношения России и Турции развиваются, и никакого периода охлаждения в них нет".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Турция в целом поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией, хотя не присоединялась к западным санкциям против Москвы, а также выступает в защиту крымских татар.

В последнее время между Турцией, которая является членом НАТО, и Украиной также разворачивается военно-техническое сотрудничество, которое имеет целью усилить обороноспособность Украины перед возможной активизацией российской агрессии.