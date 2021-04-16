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Новости Оккупация Крыма
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Кремль надеется убедить Турцию "в правильности" оккупации Крыма, - Песков

Кремль надеется убедить Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает убедить Анкару "поменять позицию" руководства Турции в вопросе Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым Реалии".

"Что касается переговоров президента Эрдогана (президент Турции Ред.) и президента Зеленского (президент Украины Ред.), это опять же двусторонние отношения двух государств. Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, точнее, совсем неверная в отношении Крыма", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Песков заверил, что "отношения России и Турции развиваются, и никакого периода охлаждения в них нет".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

Турция в целом поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией, хотя не присоединялась к западным санкциям против Москвы, а также выступает в защиту крымских татар.

В последнее время между Турцией, которая является членом НАТО, и Украиной также разворачивается военно-техническое сотрудничество, которое имеет целью усилить обороноспособность Украины перед возможной активизацией российской агрессии.

Крым (26425) оккупация (10199) Песков Дмитрий (1940) Турция (3501) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+26
Блееть какую-то дичь. Совсем сдурел.
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16.04.2021 15:00 Ответить
+22
Опять это парнокопытное что-то отрыгнуло...
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16.04.2021 15:02 Ответить
+15
отношения с парашкой - это когда она перекрывает перелеты чтобы поднасрать с туристами. нафиг туркам такие отношения
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16.04.2021 15:02 Ответить
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Блееть какую-то дичь. Совсем сдурел.
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16.04.2021 15:00 Ответить
https://www.facebook.com/cyara.evsina.10 Cyara Evsina

Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
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16.04.2021 16:19 Ответить
Опять это парнокопытное что-то отрыгнуло...
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16.04.2021 15:02 Ответить
отношения с парашкой - это когда она перекрывает перелеты чтобы поднасрать с туристами. нафиг туркам такие отношения
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16.04.2021 15:02 Ответить
Если Кремль пообещает учетверить отправку ростуристов и закупку турецких помидоров то Эрдоган может начать колебаться.
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16.04.2021 15:03 Ответить
Конечно, конечно))) Вы хоть поинтересуйтесь причинами вступления Турции в НАТО... Совок, сразу после второй мировой, в наглую требовал себе проливы... Выдумаете рашка отказалась от этих целей? Или турки такие дураки и не понимают этого?)))
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16.04.2021 15:48 Ответить
А так же постарается убедить в том что Земля плоская !
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16.04.2021 15:05 Ответить
Кремль надеется убедить Турцию "в правильности" оккупации Крыма, - Песков - Цензор.НЕТ 7079
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16.04.2021 15:06 Ответить
Туркам насрати на Україну (як і на Росію...) Туркам потрібен мусульманський анклав в Криму. Якщо кацапи пообіцяють Ердогану кримсько-татарську автономію Криму, то вважайте, що "наших турецких партньоров" москалям удастся "убєдіть"...
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16.04.2021 15:08 Ответить
По конституции РФ --автономии не существует. Это для того, что бы небыло
" референдумов " о независимости и отделении. Пример- Чичня,
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16.04.2021 15:59 Ответить
Збереться їхня ******** дума і за одну ніч внесуть зміни до конституції по Криму, як скаже "царь". Для москалів колись існували такі поняття, як Закон, Конституція, Договір?
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16.04.2021 17:08 Ответить
А в Крыму уже и татар скоро не останется или Эрдоган не видит то что Турция ведет свою игру давно понятно а вот еще одна база рашки на весь полуостров под боком у Турции как то Эрдогану не подходит так что убедить его практически невозможно в данном случае
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16.04.2021 16:01 Ответить
Орда ничего не может предложить Эрдогану, они соперники от рождения, И Эрдоган не оказался от Кавказа. И Украина ему нужна лишь по тому что она ослабляет Орду и потому готова помогать нам. Принцип мировой политики - Враг моего врага - мой друг. Так что пусть убеждают.
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16.04.2021 16:10 Ответить
Міносвіти програло справу про неправдивість висвітлення Революції Гідності в підручниках історії. Про це свідчить рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.
Колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов у суді довів, що навчальні матеріали мають переглянути. Адже, думку Портнова, підручники викривляють дані про події 2013 - 2014 років. Мовляв, інформацію там подають однобоко, а вбивства людей правоохоронцями з "Беркуту", за його словами, не довели в суді.
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16.04.2021 15:09 Ответить
типа - "дорогой Эрдоган - признайте правомочность нашего преступления... ну, очень надо". ... дебилы, бл*дь.
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16.04.2021 15:09 Ответить
Шантажем може і уламають турків.
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16.04.2021 15:16 Ответить
Невже так і сказав!??...
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16.04.2021 15:28 Ответить
Кремль сподівається переконати Туреччину "у правильності" окупації Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1059
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16.04.2021 15:38 Ответить
Рашистско-путлервского.
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16.04.2021 15:58 Ответить
Что бы выгнать этих засранцев -путинцев из Крыма можно согласиться и на мусульманский анклав народа Крыма ина автономию !! Мусульман в мире 70 % и они в сто раз порядочнее и честнее татаро-монголов-россиян!! Тем более , что Турция имеет опыт дать по морде пуйлу -***** в сирии!!
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16.04.2021 15:53 Ответить
Кремль надеется убедить Навального/Скрипалей/ Литвиненко.....в "правильности" отравления!?
Кремль надеется убедить гражданское население Сирии.....в "правильности" бомбардировок!?

Кремль надеется убедить россиян.....в "правильности" роста курса доллара!?
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16.04.2021 16:28 Ответить
Опять эмбарго на турецкие помидоры
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16.04.2021 16:35 Ответить
Заодно можуть спробувати переконати Ердогана, в неправильності позиції Азербайджана відносно Нагірного Карабаху і тому, що позиція турецьких партнерів по цьому питанню також не зовсім правильна. Стопроцентно, що Ердоган пошле їх на ......(гору Арарат).
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16.04.2021 16:41 Ответить
Есть вариант. Вывезти армян из Армении в Сибирь, и передать Эриванское ханство в состав Турции ( или как минимум Азербайджана).. Ну тогда возможны подвижки и по Крыму от Турции. А так из "аргументов" только туристы, помидоры и *********.. Но и Турции козырь на руках - проливы Пора им поменять договор 30 х годов.
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16.04.2021 17:13 Ответить
Ну да, ну да... "отношения России и Турции развиваются, и никакого периода охлаждения в них нет". И это не параша отменила авиасообщение с Турцией. Это все проклятые пендосы. Так и запишем...
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16.04.2021 17:58 Ответить
Ересь...
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16.04.2021 18:28 Ответить
 
 