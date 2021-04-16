Кремль надеется убедить Турцию "в правильности" оккупации Крыма, - Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает убедить Анкару "поменять позицию" руководства Турции в вопросе Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым Реалии".
"Что касается переговоров президента Эрдогана (президент Турции – Ред.) и президента Зеленского (президент Украины – Ред.), это опять же двусторонние отношения двух государств. Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, точнее, совсем неверная в отношении Крыма", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".
Песков заверил, что "отношения России и Турции развиваются, и никакого периода охлаждения в них нет".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Турция в целом поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией, хотя не присоединялась к западным санкциям против Москвы, а также выступает в защиту крымских татар.
В последнее время между Турцией, которая является членом НАТО, и Украиной также разворачивается военно-техническое сотрудничество, которое имеет целью усилить обороноспособность Украины перед возможной активизацией российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
" референдумов " о независимости и отделении. Пример- Чичня,
Колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов у суді довів, що навчальні матеріали мають переглянути. Адже, думку Портнова, підручники викривляють дані про події 2013 - 2014 років. Мовляв, інформацію там подають однобоко, а вбивства людей правоохоронцями з "Беркуту", за його словами, не довели в суді.
Кремль надеется убедить гражданское население Сирии.....в "правильности" бомбардировок!?
Кремль надеется убедить россиян.....в "правильности" роста курса доллара!?