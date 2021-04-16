Кремль сподівається переконати Туреччину "у правильності" окупації Криму, - Пєсков

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Москва розраховує переконати Анкару "змінити позицію" керівництва Туреччини в питанні Криму, який Росія окупувала в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії".

"Що стосується переговорів президента Ердогана (президент Туреччини. - Ред.) і президента Зеленського (президент України. - Ред.), це знову ж двосторонні відносини двох держав. Їхні заяви щодо Криму належать до категорії питань, щодо яких у нас, як і раніше, є серйозні розбіжності. Ці розбіжності навряд чи можна врегулювати українською стороною, але ми сподіваємося, що наша послідовна лінія дозволить нам все-таки наших турецьких партнерів переконати в тому, що їхня нинішня позиція не зовсім правильна, точніше, зовсім неправильна щодо Криму", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

Пєсков запевнив, що "відносини Росії й Туреччини розвиваються, і жодного періоду охолодження в них немає".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 квітня підтвердив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

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Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні з Росією, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви, а також виступає на захист кримських татар.

Останнім часом між Туреччиною, яка є членом НАТО, і Україною також розгортається військово-технічне співробітництво, яке має на меті посилити обороноздатність України перед можливою активізацією російської агресії.