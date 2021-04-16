Кремль сподівається переконати Туреччину "у правильності" окупації Криму, - Пєсков
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Москва розраховує переконати Анкару "змінити позицію" керівництва Туреччини в питанні Криму, який Росія окупувала в 2014 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії".
"Що стосується переговорів президента Ердогана (президент Туреччини. - Ред.) і президента Зеленського (президент України. - Ред.), це знову ж двосторонні відносини двох держав. Їхні заяви щодо Криму належать до категорії питань, щодо яких у нас, як і раніше, є серйозні розбіжності. Ці розбіжності навряд чи можна врегулювати українською стороною, але ми сподіваємося, що наша послідовна лінія дозволить нам все-таки наших турецьких партнерів переконати в тому, що їхня нинішня позиція не зовсім правильна, точніше, зовсім неправильна щодо Криму", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".
Пєсков запевнив, що "відносини Росії й Туреччини розвиваються, і жодного періоду охолодження в них немає".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 квітня підтвердив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.
Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні з Росією, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви, а також виступає на захист кримських татар.
Останнім часом між Туреччиною, яка є членом НАТО, і Україною також розгортається військово-технічне співробітництво, яке має на меті посилити обороноздатність України перед можливою активізацією російської агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
" референдумов " о независимости и отделении. Пример- Чичня,
Колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов у суді довів, що навчальні матеріали мають переглянути. Адже, думку Портнова, підручники викривляють дані про події 2013 - 2014 років. Мовляв, інформацію там подають однобоко, а вбивства людей правоохоронцями з "Беркуту", за його словами, не довели в суді.
Кремль надеется убедить гражданское население Сирии.....в "правильности" бомбардировок!?
Кремль надеется убедить россиян.....в "правильности" роста курса доллара!?