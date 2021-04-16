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Новини Окупація Криму
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Кремль сподівається переконати Туреччину "у правильності" окупації Криму, - Пєсков

Кремль сподівається переконати Туреччину

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Москва розраховує переконати Анкару "змінити позицію" керівництва Туреччини в питанні Криму, який Росія окупувала в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії".

"Що стосується переговорів президента Ердогана (президент Туреччини. - Ред.) і президента Зеленського (президент України. - Ред.), це знову ж двосторонні відносини двох держав. Їхні заяви щодо Криму належать до категорії питань, щодо яких у нас, як і раніше, є серйозні розбіжності. Ці розбіжності навряд чи можна врегулювати українською стороною, але ми сподіваємося, що наша послідовна лінія дозволить нам все-таки наших турецьких партнерів переконати в тому, що їхня нинішня позиція не зовсім правильна, точніше, зовсім неправильна щодо Криму", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

Пєсков запевнив, що "відносини Росії й Туреччини розвиваються, і жодного періоду охолодження в них немає".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 квітня підтвердив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина зберігає нейтралітет у питанні відносин України та Росії, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина загалом підтримує Україну в її протистоянні з Росією, хоча не приєднувалася до західних санкцій проти Москви, а також виступає на захист кримських татар.

Останнім часом між Туреччиною, яка є членом НАТО, і Україною також розгортається військово-технічне співробітництво, яке має на меті посилити обороноздатність України перед можливою активізацією російської агресії.

Автор: 

Крим (14190) окупація (6751) Пєсков Дмитро (1692) Туреччина (3628) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+26
Блееть какую-то дичь. Совсем сдурел.
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16.04.2021 15:00 Відповісти
+22
Опять это парнокопытное что-то отрыгнуло...
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16.04.2021 15:02 Відповісти
+15
отношения с парашкой - это когда она перекрывает перелеты чтобы поднасрать с туристами. нафиг туркам такие отношения
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16.04.2021 15:02 Відповісти
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Блееть какую-то дичь. Совсем сдурел.
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16.04.2021 15:00 Відповісти
https://www.facebook.com/cyara.evsina.10 Cyara Evsina

Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
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16.04.2021 16:19 Відповісти
Опять это парнокопытное что-то отрыгнуло...
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16.04.2021 15:02 Відповісти
отношения с парашкой - это когда она перекрывает перелеты чтобы поднасрать с туристами. нафиг туркам такие отношения
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16.04.2021 15:02 Відповісти
Если Кремль пообещает учетверить отправку ростуристов и закупку турецких помидоров то Эрдоган может начать колебаться.
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16.04.2021 15:03 Відповісти
Конечно, конечно))) Вы хоть поинтересуйтесь причинами вступления Турции в НАТО... Совок, сразу после второй мировой, в наглую требовал себе проливы... Выдумаете рашка отказалась от этих целей? Или турки такие дураки и не понимают этого?)))
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16.04.2021 15:48 Відповісти
А так же постарается убедить в том что Земля плоская !
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16.04.2021 15:05 Відповісти
Кремль надеется убедить Турцию "в правильности" оккупации Крыма, - Песков - Цензор.НЕТ 7079
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16.04.2021 15:06 Відповісти
Туркам насрати на Україну (як і на Росію...) Туркам потрібен мусульманський анклав в Криму. Якщо кацапи пообіцяють Ердогану кримсько-татарську автономію Криму, то вважайте, що "наших турецких партньоров" москалям удастся "убєдіть"...
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16.04.2021 15:08 Відповісти
По конституции РФ --автономии не существует. Это для того, что бы небыло
" референдумов " о независимости и отделении. Пример- Чичня,
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16.04.2021 15:59 Відповісти
Збереться їхня ******** дума і за одну ніч внесуть зміни до конституції по Криму, як скаже "царь". Для москалів колись існували такі поняття, як Закон, Конституція, Договір?
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16.04.2021 17:08 Відповісти
А в Крыму уже и татар скоро не останется или Эрдоган не видит то что Турция ведет свою игру давно понятно а вот еще одна база рашки на весь полуостров под боком у Турции как то Эрдогану не подходит так что убедить его практически невозможно в данном случае
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16.04.2021 16:01 Відповісти
Орда ничего не может предложить Эрдогану, они соперники от рождения, И Эрдоган не оказался от Кавказа. И Украина ему нужна лишь по тому что она ослабляет Орду и потому готова помогать нам. Принцип мировой политики - Враг моего врага - мой друг. Так что пусть убеждают.
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16.04.2021 16:10 Відповісти
Міносвіти програло справу про неправдивість висвітлення Революції Гідності в підручниках історії. Про це свідчить рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.
Колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов у суді довів, що навчальні матеріали мають переглянути. Адже, думку Портнова, підручники викривляють дані про події 2013 - 2014 років. Мовляв, інформацію там подають однобоко, а вбивства людей правоохоронцями з "Беркуту", за його словами, не довели в суді.
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16.04.2021 15:09 Відповісти
типа - "дорогой Эрдоган - признайте правомочность нашего преступления... ну, очень надо". ... дебилы, бл*дь.
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16.04.2021 15:09 Відповісти
Шантажем може і уламають турків.
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16.04.2021 15:16 Відповісти
Невже так і сказав!??...
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16.04.2021 15:28 Відповісти
Кремль сподівається переконати Туреччину "у правильності" окупації Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1059
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16.04.2021 15:38 Відповісти
Рашистско-путлервского.
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16.04.2021 15:58 Відповісти
Что бы выгнать этих засранцев -путинцев из Крыма можно согласиться и на мусульманский анклав народа Крыма ина автономию !! Мусульман в мире 70 % и они в сто раз порядочнее и честнее татаро-монголов-россиян!! Тем более , что Турция имеет опыт дать по морде пуйлу -***** в сирии!!
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16.04.2021 15:53 Відповісти
Кремль надеется убедить Навального/Скрипалей/ Литвиненко.....в "правильности" отравления!?
Кремль надеется убедить гражданское население Сирии.....в "правильности" бомбардировок!?

Кремль надеется убедить россиян.....в "правильности" роста курса доллара!?
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16.04.2021 16:28 Відповісти
Опять эмбарго на турецкие помидоры
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16.04.2021 16:35 Відповісти
Заодно можуть спробувати переконати Ердогана, в неправильності позиції Азербайджана відносно Нагірного Карабаху і тому, що позиція турецьких партнерів по цьому питанню також не зовсім правильна. Стопроцентно, що Ердоган пошле їх на ......(гору Арарат).
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16.04.2021 16:41 Відповісти
Есть вариант. Вывезти армян из Армении в Сибирь, и передать Эриванское ханство в состав Турции ( или как минимум Азербайджана).. Ну тогда возможны подвижки и по Крыму от Турции. А так из "аргументов" только туристы, помидоры и *********.. Но и Турции козырь на руках - проливы Пора им поменять договор 30 х годов.
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16.04.2021 17:13 Відповісти
Ну да, ну да... "отношения России и Турции развиваются, и никакого периода охлаждения в них нет". И это не параша отменила авиасообщение с Турцией. Это все проклятые пендосы. Так и запишем...
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16.04.2021 17:58 Відповісти
Ересь...
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16.04.2021 18:28 Відповісти
 
 