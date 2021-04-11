Туреччина готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на gazeta.ua, про це сказав Ердоган на спільній із Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє пресслужба президента Туреччини.

"Наша першочергова мета - щоб Чорне море залишалося морем миру, спокою і співпраці. Ми не хочемо наростання напруги в нашому регіоні під будь-яким приводом. У цьому контексті я обмінявся думками з моїм другом (Володимиром Зеленським. - Ред.) з приводу поточної ситуації на сході України. Ми віримо, що нинішню кризу можна вирішити мирним дипломатичним способом на основі принципів територіальної цілісності України і міжнародного права", - заявив Ердоган.

Туреччина підтримує "Кримську платформу". Країна вважає своїм обов'язком поліпшити становище кримських татар, які були змушені покинути батьківщину. Вона готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, продовжити підтримку "режиму тиші" і врегулювати конфлікт шляхом діалогу на основі Мінських домовленостей, підкреслив Ердоган.

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає анексію Криму, зазначив він.

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