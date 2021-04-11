Туреччина готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на gazeta.ua, про це сказав Ердоган на спільній із Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє пресслужба президента Туреччини.
"Наша першочергова мета - щоб Чорне море залишалося морем миру, спокою і співпраці. Ми не хочемо наростання напруги в нашому регіоні під будь-яким приводом. У цьому контексті я обмінявся думками з моїм другом (Володимиром Зеленським. - Ред.) з приводу поточної ситуації на сході України. Ми віримо, що нинішню кризу можна вирішити мирним дипломатичним способом на основі принципів територіальної цілісності України і міжнародного права", - заявив Ердоган.
Туреччина підтримує "Кримську платформу". Країна вважає своїм обов'язком поліпшити становище кримських татар, які були змушені покинути батьківщину. Вона готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, продовжити підтримку "режиму тиші" і врегулювати конфлікт шляхом діалогу на основі Мінських домовленостей, підкреслив Ердоган.
Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає анексію Криму, зазначив він.
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А журналисты молчат
Этот текст ему видимо ***** по телефону надиктовал, когда они созванивались за день до визита Зе
Тем не менее, уже того, что было сказано для прессы, вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы.
Случись такие заявления пару лет назад, Москва бы их наверняка проигнорировала, но после того, как турецкие войска ввалили россиянам и их разным холуям сначала в Сирии, а потом - и в Ливии, а при поддержке Турции, азербайджанские войска почти разгромили армянскую армию, прислушиваться к словам Эрдогана приходится всем и в том числе - Путлеру !!
Вопрос - как много предателей присутствовало на тех переговорах
К примеру : переводчики могут работать на гру раши
группіровка москальської солдатні значно меньша за 120 тисяч і розпорошена по державному кордону України! до того ж москалі НАПАДАЮТЬ, а це потребує значно більших зусиль, в першу чергу забезпечення, ніж оборона
Так виходить що ця турецька "допомога" може вилізти нам раком , погірше за московську...
Естественно турецкая, американская и румыская угроза - куда опасней Братской Расии!
Потому что потом Турцию и Бессарабию поглотит Китай, поэтому необходимо немедленно закрыть все китайские рестораны!
Якщо так триватиме далі - від Вселенського Патріархату у Стамбулі може залишитися сама споруда. На часі - перенесення Резиденції Вселенського Патріарха в Християнські землі. Найкращий варіант і на тисячоліття - забрати Святу Києво-Печерську Лавру у кацапів і віддати під Резиденцію Вселенського Патріарха.Поки цю ініціативу не перехопила москва.
PS Проти мусульман в мусульманських землях не маю ніц проти. Щодо мусульманської (татарської) автономії чи державного утворення у складі України - то величезна біда, як і повсюди, де компактно мешкають ісламісти.
Ты прав, истинное православие в упадке со времён падения Константинополя.Но мусульмане Турции доказали свою толерантность к чужой религии. Как не удивительно, но исламская Турция сохранила для нас островок православия в лице Константинопольского патриархата. ПЦУ вернулась к истокам и усилила мировое православие и теперь секта РПЦ может лишь беситься.
У цій ситуації Вселенський Патріарх обов"язково має мати свою (резервну) резиденцію у Християнських землях - Духовний Центр Православія має бути незалежним і надійно захищеним від чужинців і іновірців.
2. Прислати пару корабликів десь біля закінчення своїх (Туреччини) територіальних вод.
3. Подарувати пару сотен безпілотників і відправити пару десятків турецьких операторів для цих самих безпілотників.
4. Подзвонити до ***** і сказати : "Попробуй тільки рипнись ".
І тільки ці кроки однієї держави НАТО можуть прибити *****.