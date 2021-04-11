Турция готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua, об этом сказал Эрдоган на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Турции.
"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским. - Ред.) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим способом на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган.
Турция поддерживает "Крымскую платформу". Страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые были вынуждены покинуть родину. Она готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, продолжить поддержания "режима тишины" и урегулировать конфликт путем диалога на основе Минских договоренностей, подчеркнул Эрдоган.
Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма, отметл он.
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А журналисты молчат
Этот текст ему видимо ***** по телефону надиктовал, когда они созванивались за день до визита Зе
Тем не менее, уже того, что было сказано для прессы, вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы.
Случись такие заявления пару лет назад, Москва бы их наверняка проигнорировала, но после того, как турецкие войска ввалили россиянам и их разным холуям сначала в Сирии, а потом - и в Ливии, а при поддержке Турции, азербайджанские войска почти разгромили армянскую армию, прислушиваться к словам Эрдогана приходится всем и в том числе - Путлеру !!
Вопрос - как много предателей присутствовало на тех переговорах
К примеру : переводчики могут работать на гру раши
группіровка москальської солдатні значно меньша за 120 тисяч і розпорошена по державному кордону України! до того ж москалі НАПАДАЮТЬ, а це потребує значно більших зусиль, в першу чергу забезпечення, ніж оборона
Так виходить що ця турецька "допомога" може вилізти нам раком , погірше за московську...
Естественно турецкая, американская и румыская угроза - куда опасней Братской Расии!
Потому что потом Турцию и Бессарабию поглотит Китай, поэтому необходимо немедленно закрыть все китайские рестораны!
Якщо так триватиме далі - від Вселенського Патріархату у Стамбулі може залишитися сама споруда. На часі - перенесення Резиденції Вселенського Патріарха в Християнські землі. Найкращий варіант і на тисячоліття - забрати Святу Києво-Печерську Лавру у кацапів і віддати під Резиденцію Вселенського Патріарха.Поки цю ініціативу не перехопила москва.
PS Проти мусульман в мусульманських землях не маю ніц проти. Щодо мусульманської (татарської) автономії чи державного утворення у складі України - то величезна біда, як і повсюди, де компактно мешкають ісламісти.
Ты прав, истинное православие в упадке со времён падения Константинополя.Но мусульмане Турции доказали свою толерантность к чужой религии. Как не удивительно, но исламская Турция сохранила для нас островок православия в лице Константинопольского патриархата. ПЦУ вернулась к истокам и усилила мировое православие и теперь секта РПЦ может лишь беситься.
У цій ситуації Вселенський Патріарх обов"язково має мати свою (резервну) резиденцію у Християнських землях - Духовний Центр Православія має бути незалежним і надійно захищеним від чужинців і іновірців.
2. Прислати пару корабликів десь біля закінчення своїх (Туреччини) територіальних вод.
3. Подарувати пару сотен безпілотників і відправити пару десятків турецьких операторів для цих самих безпілотників.
4. Подзвонити до ***** і сказати : "Попробуй тільки рипнись ".
І тільки ці кроки однієї держави НАТО можуть прибити *****.