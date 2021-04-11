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Турция готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, - Эрдоган

Турция готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua, об этом сказал Эрдоган на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Турции.

"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским. - Ред.) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим способом на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган.

Турция поддерживает "Крымскую платформу". Страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые были вынуждены покинуть родину. Она готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, продолжить поддержания "режима тишины" и урегулировать конфликт путем диалога на основе Минских договоренностей, подчеркнул Эрдоган.

Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма, отметл он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Турция (3490) Эрдоган Реджеп Тайип (916)


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Топ комментарии
+16
6 штук таких купив ще Пєтя, якого зеленопикі альтернативно розвинені дебілоїди замінили на відпочивальника
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11.04.2021 12:52
+13
Осенью только одна фраза, сказанная Эрдоганом публично обездвижила кацапов в Карабахе. Они молчали в тряпочку до тех пор пока там все не закончилось фактически. И больше того, что было им сказано вчера, просто было нельзя.
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11.04.2021 13:02
+11
все мы знаем какая поддержка нам нужна
Туреччина готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2679
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11.04.2021 12:48
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Підтримай цьому шкету штани, бо вони вже спадають.
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11.04.2021 12:36 Ответить
Руки геть від друга Ердогана!
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11.04.2021 14:09 Ответить
Что бухгалтер плющит тебя турецкая поддержка Украины?
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11.04.2021 23:00 Ответить
Любую? Или любую, кроме ... ?
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11.04.2021 12:38 Ответить
Там же сказав чєл, що "Она готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, продолжить поддержания "режима тишины" и урегулировать конфликт путем диалога на основе Минских договоренностей, подчеркнул ЭрдоганИсточник: https://censor.net/ru/n3258977. Про Байракталюри, чи військову допомогу нічого не казав. Видно, не просили.
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11.04.2021 12:45 Ответить
Просьба о помощи могла бы быть до безобразия простой и легковыполнимой: Прикрыть с моря
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11.04.2021 12:57 Ответить
Осенью только одна фраза, сказанная Эрдоганом публично обездвижила кацапов в Карабахе. Они молчали в тряпочку до тех пор пока там все не закончилось фактически. И больше того, что было им сказано вчера, просто было нельзя.
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11.04.2021 13:02 Ответить
Яка фраза? Пока же путлер оккупировал часть Азербайджана род видом миротворцев и Эрдоган с ним заодно. Даже общий мониторинговый центр с Россией в агдаме организовали и действуют сообща: Россия и Турция. Так что Ирада ханум Вы немного лукавите.
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11.04.2021 16:18 Ответить
Он тогда сказал на камеры, Брат, Ильхам, мы с тобой будем и за столом переговоров и на поле боя. Это дословно. Никто и ничего там не оккупировал, кацапы стоят возле Степанакерта и на протяжении 12 км от города до границы с Арменией. Я не лукавлю, я просто знаю ситуацию до мелочей.
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11.04.2021 17:48 Ответить
Я тоже в курсе. Карабах,часть Карабаха оккупированна Россией и Эрдоган смирился с разделением на их и его сферы влияния. Как в Сирии. Кацапы стоят по периметру.
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11.04.2021 20:54 Ответить
Не несите чушь.
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11.04.2021 22:16 Ответить
Сто Вы называете чушью?
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11.04.2021 22:40 Ответить
Ваш предыдущий пост.
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11.04.2021 22:55 Ответить
Что там не так?
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12.04.2021 10:07 Ответить
То, что Вы написали.
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12.04.2021 10:38 Ответить
То,что я написал- горькая правда.
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12.04.2021 15:25 Ответить
Глупость Вы написали, на всю ту огромную территорию меньше 2 тысяч миротворцев базируются, еще конкретнее...... два мотострелковых батальона, которые размещены в Степанакерте и Мардакерте, ну а еще подробнее - 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Вот и всё, что там есть кацапское.
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12.04.2021 17:34 Ответить
Глупость Вы пишите. Оккупировать может взвод солдат при согласии тех,кого оккупировали.
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13.04.2021 12:57 Ответить
Ага, освобождали Карабах для того, чтобы кацапы оккупировали горы где никто не живет и полностью заброшенные села, откуда армяне убрались. А чтобы взводу оккупантов сподручнее было, сейчас ударными темпами строят дороги и восстанавливают мосты, еще и разминируют территорию. Вы вообще понимаете, какую ахинею несете? Не пойму только с какой целью. Убедить, что всё пропало и турки предали или просто ни в чем не разбираетесь. Как вариант конечно - сами по каким-то причинам болезненно воспринимаете разгром армян.
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13.04.2021 14:00 Ответить
Ну и такая мелочь - мониторинговый центр - это еще один ятаган в спину, они там бесконтрольно дышать не могут.
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11.04.2021 17:49 Ответить
Воно то так, але зеленим цього не потрібно. Вони не збираються воювати. Вони як завжди хочуть, щоб це хтось робив за них. Єдине, що вміють - приписати собі чужі заслуги.
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11.04.2021 14:02 Ответить
все мы знаем какая поддержка нам нужна
Туреччина готова надати будь-яку підтримку Україні, щоб знизити напругу, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2679
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11.04.2021 12:48 Ответить
6 штук таких купив ще Пєтя, якого зеленопикі альтернативно розвинені дебілоїди замінили на відпочивальника
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11.04.2021 12:52 Ответить
а по украински ты не можешь ясно изъяснятся
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11.04.2021 13:06 Ответить
Я могу.Посылали тебя уже сегодня,лапоть?😂🌷
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11.04.2021 13:10 Ответить
Видишь,ты мне уже подмахивать начал,умничка😂🌷
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11.04.2021 13:22 Ответить
Татаромордва, да ты и по-хрюсски не можешь, ватный тупой длбб, где *Ь* в последнем слове?
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11.04.2021 16:00 Ответить
Сейчас их 1,5 десятка и столько же на подходе) меняй педро-методичку))
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11.04.2021 14:55 Ответить
* педро*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар
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11.04.2021 16:31 Ответить
Увы, нам нужно нечто другое сейчас.
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11.04.2021 13:03 Ответить
Золоте - это же место , где разводили войска ? Как там мог погибнуть воин ?
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11.04.2021 12:39 Ответить
І саме так ,вчора загинув ще один гідний син України !!!Загинув без права на відповідь агресору !!!))))
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11.04.2021 12:44 Ответить
Від кулі снайпера. Кацапські снайпер відстпілюють наших, як у тирі. Або на полюванні качок. Ті теж відповідати не можуть.
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11.04.2021 12:47 Ответить
Это кошмар
А журналисты молчат
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11.04.2021 13:13 Ответить
ЖурнаГлисти та політикани ,це брехливі посіпаки олігархата !!!)))
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11.04.2021 13:32 Ответить
А ты знаешь, на какое расстояние разводили? Чтобы пулеметом не доставали и снайперы... а в курсе на какую дистанцию бьет 122 мм гаубица?
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11.04.2021 14:56 Ответить
Эрдоганыч.100 Байрактаров пригодятся,а катера-камикадзе которые придумал твой зять Сельчук можно пригнать летом по морю...
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11.04.2021 12:39 Ответить
зеленый сОпель такое не примет, дабы не правацировать ********
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11.04.2021 12:43 Ответить
"...чтобы снизить напряжение, продолжить поддержания "режима тишины" и урегулировать конфликт путем диалога на основе Минских договоренностей, подчеркнул Эрдоган"
Этот текст ему видимо ***** по телефону надиктовал, когда они созванивались за день до визита Зе
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11.04.2021 12:39 Ответить
Что за пургу чукотскую ты несешь, идиотина рашистская?
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11.04.2021 16:34 Ответить
Никакого Минска давно нет,Мавзолейные болваны...
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11.04.2021 12:41 Ответить
Открыв второй фронт в Сирии он бы нам здорово помог.
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11.04.2021 12:47 Ответить
Питання в тому чи здатна зелена пліснява використати цю допомогу за призначенням ,чи знов під асфальт закатає !!!)))
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11.04.2021 12:42 Ответить
вот Я тоже в нем сомневаюсь
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11.04.2021 12:49 Ответить
Украина и Турция заключили 25 договоров в военной сфере,включая строительство военных судоверфях в Николаеве,и боевых дронов Байрактар на заводах Украины...
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11.04.2021 12:44 Ответить
Общий объем инвестиций Турции в Украину в военной сфере 3 ярда долларов,маловато но на сегодня и этого достаточно для начала...
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11.04.2021 12:48 Ответить
Лучше бы Турция забрала себе в аренду Крым и о Тузла и можно было поставлять в Крым Днепровскую воду.
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11.04.2021 12:59 Ответить
и все включено
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11.04.2021 13:01 Ответить
Стала известна инфа о том,каким образом РАБссия набирает сегодня контрактников для войны с Украиной...сначала вызывают родителей на ковер к командиру и именно родители подписывают контракт сына..РАБссиянцы вы даже не Гниды...
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11.04.2021 12:59 Ответить
А если отказываются подписать, то расстреливают всю семью прямо в военкомате.
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11.04.2021 13:10 Ответить
А дома уже оговорено что семья может получить два гроба ,один с телом,а второй гроб с краденым у украинцев добром.
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11.04.2021 13:08 Ответить
Так "Епіцентр" і без цього міг "завалити" їх унітазами!
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11.04.2021 14:13 Ответить
Ряд российских информационных источников пошли дальше и говорят о том, что Эрдоган предупредил Путина о том, что поддержит Украину с моря, если РФ попытается что-то сделать с этого направления. Понятно, что такие вещи на публику не говорятся и насколько это действительно было так - сложно судить.
Тем не менее, уже того, что было сказано для прессы, вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы.

Случись такие заявления пару лет назад, Москва бы их наверняка проигнорировала, но после того, как турецкие войска ввалили россиянам и их разным холуям сначала в Сирии, а потом - и в Ливии, а при поддержке Турции, азербайджанские войска почти разгромили армянскую армию, прислушиваться к словам Эрдогана приходится всем и в том числе - Путлеру !!
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11.04.2021 13:09 Ответить
Конечно понятно , что несколько часов переговоров шли не о строительстве 100 квартир
Вопрос - как много предателей присутствовало на тех переговорах
К примеру : переводчики могут работать на гру раши
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11.04.2021 13:18 Ответить
Россия это не 120 тысячный Карабах. Одними байрактарами и словами Эрдогана их не победить.
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11.04.2021 16:20 Ответить
ви помиляєтесь!
группіровка москальської солдатні значно меньша за 120 тисяч і розпорошена по державному кордону України! до того ж москалі НАПАДАЮТЬ, а це потребує значно більших зусиль, в першу чергу забезпечення, ніж оборона
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11.04.2021 19:45 Ответить
Любую????......хммм.....а вот там, в загагагашнике ....у них есть ЗРК Rapier.... и по моему возимый вариант. Дык как раз для защиты побережья. Строго на прицепчике, или в бусике. Приехал разложился и расположился.
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11.04.2021 13:26 Ответить
Туреччина поступово і наполегливо готує мусульманський анклав в Україні. Для цього татари наполегливо добиваються змін до Конституції України про татарський Крим, а турки готові будувати житло для татарів на материковій частині України (причорноморські міста.500 квартир - це до 3-4 тис. компактно проживаючих мусульман (!) - уповні достатня зачіпка для турків, щоб у стратегічній перспективі "захищати і допомагати".
Так виходить що ця турецька "допомога" може вилізти нам раком , погірше за московську...
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11.04.2021 13:51 Ответить
Ты проав, мой махнарылый друг!
Естественно турецкая, американская и румыская угроза - куда опасней Братской Расии!
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11.04.2021 14:08 Ответить
Включи мізки і роззуй очі: росію рано чи пізніше розвалять і як загрозу цивілізованому світові, і як величезну територію з ресурсами, що використовуються нераціонально. А ми повернемо Крим зі всіма його проблемами, основною з яких буде кримсько-татарський мусульманський фактор, підтримуваний мусульманським світом і Туреччиною насамперед. Те ж саме буде з Бесарабією і Придністрянщиною - замов окуляри і подивийся дальше свого носа (Ердоган уже дивиться І БАЧИТЬ)
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11.04.2021 17:14 Ответить
Мелко мыслишь!
Потому что потом Турцию и Бессарабию поглотит Китай, поэтому необходимо немедленно закрыть все китайские рестораны!
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12.04.2021 10:45 Ответить
Так, так. І масово запустити туди крокодилів , колорадських жуків... і ЗЕлених попугаїв.
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13.04.2021 08:59 Ответить
Что, ты имеешь против мусульман ? На территории Турции СТОЛЕТИЯ действует православный Константинопольский патриархат и никто их не трогает. Бесит имперская методичка про врагов с запада -униатов, мусульман с востока и только православный русский брат-людоед улыбается из Москвы
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11.04.2021 15:13 Ответить
Тобі б теж не завадило включити мізки і роззути очі... Константинопольський Патріархат в мусульманському краї крайнє малочисельний і має чисто символічне значення для Православного Християнського світу. Кацапський патріархат уже відверто зневажає рішення Владики Варфоломія і підбиває інші Церкви до створення т.з. "Третього Риму" у москві.
Якщо так триватиме далі - від Вселенського Патріархату у Стамбулі може залишитися сама споруда. На часі - перенесення Резиденції Вселенського Патріарха в Християнські землі. Найкращий варіант і на тисячоліття - забрати Святу Києво-Печерську Лавру у кацапів і віддати під Резиденцію Вселенського Патріарха.Поки цю ініціативу не перехопила москва.
PS Проти мусульман в мусульманських землях не маю ніц проти. Щодо мусульманської (татарської) автономії чи державного утворення у складі України - то величезна біда, як і повсюди, де компактно мешкають ісламісти.
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11.04.2021 17:28 Ответить
В РФ уже титульной нацией стали татары ,кавказцы, буряты и иже с ними. Секта РПЦ из православия перешла в сектантство "русского мира" В тот же гнойник идёт идея третьего Рима, не поддержанная нигде, кроме малочисленного христианского населения европейской части России

Ты прав, истинное православие в упадке со времён падения Константинополя.Но мусульмане Турции доказали свою толерантность к чужой религии. Как не удивительно, но исламская Турция сохранила для нас островок православия в лице Константинопольского патриархата. ПЦУ вернулась к истокам и усилила мировое православие и теперь секта РПЦ может лишь беситься.
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11.04.2021 17:57 Ответить
Як би цей "островок православія" не спіткала доля Собору Софії у Стамбулі... черговий прояв "толерантності мусульман до чужої релігії" (доречі - з прямою участю Президента Ердогана.)
У цій ситуації Вселенський Патріарх обов"язково має мати свою (резервну) резиденцію у Християнських землях - Духовний Центр Православія має бути незалежним і надійно захищеним від чужинців і іновірців.
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12.04.2021 10:04 Ответить
*погірше за московську* ,да ти ******** на всю голову мордвін-чебурашка ! Пішовнах звідси ,хітродупий...
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11.04.2021 16:44 Ответить
Вове следует покаяться за дело шеремета для начала
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11.04.2021 13:53 Ответить
срочно нужна аренда Байрактаров. на 44 дня.
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11.04.2021 14:08 Ответить
1.Закрити Босфор.
2. Прислати пару корабликів десь біля закінчення своїх (Туреччини) територіальних вод.
3. Подарувати пару сотен безпілотників і відправити пару десятків турецьких операторів для цих самих безпілотників.
4. Подзвонити до ***** і сказати : "Попробуй тільки рипнись ".
І тільки ці кроки однієї держави НАТО можуть прибити *****.
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11.04.2021 14:12 Ответить
Турция с Россией воевать не станет из за Украины. Путин с Эрдоганом друзья сегодня и по братски разделили Сирию и Карабах . Россия предоставила туркам с-400, строит АЭС,турецкий поток,создали совместный мониторинговый центр в Азербайджане. Путин души не чает в Эрдогана,а Эрдоган отчитал Байдена за " Путин убийца" . Не все так однозначно.
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11.04.2021 16:23 Ответить
Рашкотварь падлючая, пшолнах отсюда, животное!
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11.04.2021 16:46 Ответить
«Мы хотим, чтобы проблемы между двумя странами были решены мирным путем, путем диалога, - заявил в среду министр обороны Турции ****** Акар, комментируя конфликт между Россией и Украиной, - Мы пытаемся сохранить баланс с Россией и с другими черноморскими государствами, не вызывая кризиса».
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11.04.2021 17:00 Ответить
ТОГДА ДАВАЙТЕ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ !)
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11.04.2021 21:59 Ответить
всё равно зрада.
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11.04.2021 23:56 Ответить
 
 