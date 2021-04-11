Турция готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua, об этом сказал Эрдоган на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Турции.

"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским. - Ред.) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим способом на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права", - заявил Эрдоган.

Турция поддерживает "Крымскую платформу". Страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые были вынуждены покинуть родину. Она готова предоставить любую поддержку Украине, чтобы снизить напряжение, продолжить поддержания "режима тишины" и урегулировать конфликт путем диалога на основе Минских договоренностей, подчеркнул Эрдоган.

Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма, отметл он.

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