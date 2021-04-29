В Днепре продлили карантин до 30 июня: список ограничений

В Днепре еще на два месяца продлили карантин. Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно, а кафе, бары и рестораны могут работать только до полуночи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий протоколопубликован на сайте городского совета Днепра.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы навынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

При этом, в Днепре частично ослабили карантинные ограничения. В частности, власти разрешили студентам, которые заканчивают медицинские учебные заведения, посетить одно массовое мероприятие, а именно - сдачу основного квалификационного экзамена.

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Кроме того, Окружной административный суд Днепра отменил решение горсовета об ограничении льгот на проезд во время карантина. Решение суда вступит в силу только в мае.