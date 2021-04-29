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Новости Коронавирус и карантин
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В Днепре продлили карантин до 30 июня: список ограничений

В Днепре продлили карантин до 30 июня: список ограничений

В Днепре еще на два месяца продлили карантин. Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно, а кафе, бары и рестораны могут работать только до полуночи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий протоколопубликован на сайте городского совета Днепра.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы навынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

При этом, в Днепре частично ослабили карантинные ограничения. В частности, власти разрешили студентам, которые заканчивают медицинские учебные заведения, посетить одно массовое мероприятие, а именно - сдачу основного квалификационного экзамена.

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Кроме того, Окружной административный суд Днепра отменил решение горсовета об ограничении льгот на проезд во время карантина. Решение суда вступит в силу только в мае.

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З сайту МОЗ Швеції.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. РНК від вірусу часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні.
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29.04.2021 12:35 Ответить
Правильно. Не те, що в столиці, де дітей повипхали в школи, щоб заражались, а потім передали вірус по селах влітку бабусям та дідусям
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29.04.2021 12:40 Ответить
Бары только до полуночи. Как то с Золушкой переплетается. Но там исчезало, а в Днепре резко появляется. Полуночный Ковид.
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29.04.2021 13:02 Ответить
после полуночи, ковид в Днепре засыпает)))
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29.04.2021 13:04 Ответить
зато пенсионеры снова начнут ездит по утрам по рынкам)
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29.04.2021 13:06 Ответить
Абы красную зону не вводить.
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29.04.2021 13:25 Ответить
 
 