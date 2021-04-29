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Новини Коронавірус і карантин
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У Дніпрі продовжили карантин до 30 червня: список обмежень

У Дніпрі продовжили карантин до 30 червня: список обмежень

У Дніпрі ще на два місяці продовжили карантин. Учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, а кафе, бари і ресторани можуть працювати тільки до опівночі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний протокол опубліковано на сайті міської ради Дніпра.

Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак водночас молодша школа та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи навинос.

При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті діятиме лише з 10:00 до 15:00.

Водноас у Дніпрі частково послабили карантинні обмеження. Зокрема, влада дозволила студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, відвідати один масовий захід, а саме - складання основного кваліфікаційного іспиту.

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Крім того, Окружний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради про обмеження пільг на проїзд під час карантину. Рішення суду набуде чинності тільки в травні.

Автор: 

Дніпро (3256) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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З сайту МОЗ Швеції.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
Технологія ПЛР, що використовується в тестах для виявлення вірусів, не може розрізнити віруси, здатні заражати клітини, та віруси, нейтралізовані імунною системою, і тому ці тести не можуть бути використані для визначення того, чи є хтось заразним чи ні. РНК від вірусу часто можна виявити протягом декількох тижнів (іноді місяців) після хвороби, але це не означає, що ви все ще заразні.
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29.04.2021 12:35 Відповісти
Правильно. Не те, що в столиці, де дітей повипхали в школи, щоб заражались, а потім передали вірус по селах влітку бабусям та дідусям
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29.04.2021 12:40 Відповісти
Бары только до полуночи. Как то с Золушкой переплетается. Но там исчезало, а в Днепре резко появляется. Полуночный Ковид.
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29.04.2021 13:02 Відповісти
после полуночи, ковид в Днепре засыпает)))
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29.04.2021 13:04 Відповісти
зато пенсионеры снова начнут ездит по утрам по рынкам)
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29.04.2021 13:06 Відповісти
Абы красную зону не вводить.
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29.04.2021 13:25 Відповісти
 
 