У Дніпрі продовжили карантин до 30 червня: список обмежень
У Дніпрі ще на два місяці продовжили карантин. Учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, а кафе, бари і ресторани можуть працювати тільки до опівночі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний протокол опубліковано на сайті міської ради Дніпра.
Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак водночас молодша школа та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.
Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.
Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи навинос.
При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті діятиме лише з 10:00 до 15:00.
Водноас у Дніпрі частково послабили карантинні обмеження. Зокрема, влада дозволила студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, відвідати один масовий захід, а саме - складання основного кваліфікаційного іспиту.
Крім того, Окружний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради про обмеження пільг на проїзд під час карантину. Рішення суду набуде чинності тільки в травні.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/
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