Несмотря на "красную" зону, в Чернигове ослабляют карантин: что разрешено
В Чернигове с 29 апреля ослабляют карантин, несмотря на пребывание в "красной" зоне. "Открываться" город будет в два этапа: 29 апреля и 5 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 28 апреля.
"В Чернигове, учитывая многочисленные обращения частных предпринимателей, предоставили разрешение на работу отдельных объектов в сфере торговли и общественного питания. Также внесены изменения в организацию учебного процесса в дошкольных учебных заведениях и учреждениях среднего образования", - сказано в сообщении.
С 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий позволили:
1. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе, кроме торгово-развлекательных центров и развлекательных заведений.
2. Работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) на открытых (летних) площадках. Размещение посетителей на открытых (летних) площадках - на расстоянии не менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет), при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему с надетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, закрывающими нос и рот, в том числе изготовленными самостоятельно (кроме времени сидения за столом для приема пищи и / или напитков).
3. Посещение учреждений специальной внешкольного образования спортивной направленности.
4. Посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, осуществляющих подготовку к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.
С 5 мая позволили:
1. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе, специальных учебных заведений (учебно-реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учениками 1-4 классов.
2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта Чернигова на открытом воздухе без зрителей.
Кроме того, управлению транспорта, транспортной инфраструктуры и связи городского совета рекомендовано подготовить предложения для рассмотрения на очередном заседании исполнительного комитета городского совета вопрос о возобновлении работы городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.
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от подумай - в супермаркет можно? можно. а если так, то почему нельзя открыть бутик? парикмахерскую, магазинчик? базар? почему большой бизнес работает как работал без убитков, а если учесть закрытие магазинов, рынков - то и с увеличенной прибылью, а простые предприниматели должны нести убытки?
тут логически просто организованно тупо. эти карантины придумали люди с ограниченным умственным развитием - кивиподобные. видимо так же получали свои учёные степени, да и вообще дипломы о высшем образовании.
а вот школы должны быть закрыты однозначно. там основной россадник заразы.
по этому если карантин - то полный и для всех без исключений. если же есть привелигированные работники, типо супермаркетов - то тогда работают все, только в масках, дистанция, по пару челов в магаз и т.д.. в школах карантин иидстанционное обучение.
а по поводу школ, из личного опыта приходят мысли, что надо государству поработать над темой дистанционного обучения на многие годы. сделать сайт с уроками. любой ученик зашёл, посмотрел урок, зашёл на другой сайт - здал зачёт. ходить фактически в школу не надо...
потому как этот вирус уже на долго - на десятилетия. это уже наша действительность.
получается, что учителя уже как то и не нужны, в таком количестве.
уже сей час видно, что уроки учат дети сами или с родителями. а учителя дают только самостоятельные. смысл держать человека, который в принцыпе не нужен?