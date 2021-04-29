Несмотря на "красную" зону, в Чернигове ослабляют карантин: что разрешено

В Чернигове с 29 апреля ослабляют карантин, несмотря на пребывание в "красной" зоне. "Открываться" город будет в два этапа: 29 апреля и 5 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, соответствующее решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 28 апреля.

"В Чернигове, учитывая многочисленные обращения частных предпринимателей, предоставили разрешение на работу отдельных объектов в сфере торговли и общественного питания. Также внесены изменения в организацию учебного процесса в дошкольных учебных заведениях и учреждениях среднего образования", - сказано в сообщении.

С 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий позволили:

1. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе, кроме торгово-развлекательных центров и развлекательных заведений.

2. Работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) на открытых (летних) площадках. Размещение посетителей на открытых (летних) площадках - на расстоянии не менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет), при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему с надетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, закрывающими нос и рот, в том числе изготовленными самостоятельно (кроме времени сидения за столом для приема пищи и / или напитков).

3. Посещение учреждений специальной внешкольного образования спортивной направленности.

4. Посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, осуществляющих подготовку к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

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С 5 мая позволили:

1. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе, специальных учебных заведений (учебно-реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учениками 1-4 классов.

2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта Чернигова на открытом воздухе без зрителей.

Кроме того, управлению транспорта, транспортной инфраструктуры и связи городского совета рекомендовано подготовить предложения для рассмотрения на очередном заседании исполнительного комитета городского совета вопрос о возобновлении работы городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.