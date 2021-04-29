Попри "червону" зону, в Чернігові послаблюють карантин: що дозволено

У Чернігові з 29 квітня послаблюють карантин, незважаючи на перебування в "червоній" зоні. "Відкриватися" місто буде в два етапи: 29 квітня і 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, відповідне рішення ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 28 квітня.

"У Чернігові, враховуючи численні звернення приватних підприємців, надали дозвіл на роботу окремих об'єктів у сфері торгівлі та громадського харчування. Також внесені зміни в організацію навчального процесу в дошкільних навчальних закладах та установах середньої освіти", - сказано в повідомленні.

З 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів дозволили:

Прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів. Роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) на відкритих (літніх) майданчиках. Розміщення відвідувачів у відкритих (літніх) майданчиках - на відстані не меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв). Відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування. Відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області, які здійснюють підготовку до офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Читайте також: Полтавщина має всі шанси найближчим часом вийти з "червоної" зони, - голова ОДА Синєгубов

З 5 травня дозволили:

Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1–4 класів. Проведення спортивно–масових заходів, включених до календарного плану спортивно–масових заходів з видів спорту м.Чернігова на відкритому повітрі без глядачів.

Окрім того, управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради рекомендовано підготувати пропозиції для розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради питання щодо відновлення роботи міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.