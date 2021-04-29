Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили"

Заместитель Генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает госконцерн "Укроборонпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что с целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя Генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%.

"Мы благодарим господина Найема, а также других работников за их работу и достижения в должностях", - говорится в сообщении.

Найем в Facebook также сообщил, что сегодня его последний день в "Укроборонпроме".

"После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", - отметил Найем.

"У нас часто принято уходить с камнем за пазухой. Это не тот случай. Я и дальше буду болеть за реформу Концерна, искренне радоваться успехам компании и содействовать там, где это понадобится. Мы начали общее большое дело, и я очень хочу, чтобы оно было доведено до конца", - добавил он.

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