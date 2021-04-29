Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили"
Заместитель Генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает госконцерн "Укроборонпром".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба госконцерна.
Отмечается, что с целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя Генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%.
"Мы благодарим господина Найема, а также других работников за их работу и достижения в должностях", - говорится в сообщении.
Найем в Facebook также сообщил, что сегодня его последний день в "Укроборонпроме".
"После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", - отметил Найем.
"У нас часто принято уходить с камнем за пазухой. Это не тот случай. Я и дальше буду болеть за реформу Концерна, искренне радоваться успехам компании и содействовать там, где это понадобится. Мы начали общее большое дело, и я очень хочу, чтобы оно было доведено до конца", - добавил он.
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Укрэнерго" -
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Госпредприятие "Администрация морских портов Украины"
Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен,Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне,Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен, с
Кста, реально достижение.
Мне такое бабло и не снилось.
Да и не только мне.
АнкаНаемка пулеметчица....
Як же тепер наємчик буде харчуватись ?
..
Но когда все уже было готово, его уволили.
Тепер прийшла черга іншого «реформатора»...
Ахаха!!!! Як же я ору!!))) Буквально сьогодні вночі написав пост, що всіх підлабузників вичистять, як тільки черговий родич Юзіка захоче спробувати свої сили в державному управлінні. І ось, міцним підсрачником реформатори вичистили Мустафу.
А десь на коліях, істеричкою ****** завив один прогресивний член наглядової ради Укрзалізниці.
Вас використають і кинуть, чудо-реформатори. Ніхто навіть не подякує за старанне лизання дупці голого короля. Про звільнення дізнаєтеся з газет. Тільки добре ім'я вже ніхто не поверне. І це добре.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/4306926029339976 Сергей Марченко