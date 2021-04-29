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Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили"

Найем покидает

Заместитель Генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает госконцерн "Укроборонпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что с целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя Генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%.

"Мы благодарим господина Найема, а также других работников за их работу и достижения в должностях", - говорится в сообщении.

Найем в Facebook также сообщил, что сегодня его последний день в "Укроборонпроме".

"После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", - отметил Найем.

"У нас часто принято уходить с камнем за пазухой. Это не тот случай. Я и дальше буду болеть за реформу Концерна, искренне радоваться успехам компании и содействовать там, где это понадобится. Мы начали общее большое дело, и я очень хочу, чтобы оно было доведено до конца", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости "Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники, - пресс-служба концерна

Автор: 

оборона (5199) сокращение (306) Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+43
в Кабуле как раз сейчас есть вакансии пулемётчика..
Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили" - Цензор.НЕТ 2186
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29.04.2021 13:57
+40
Хотелось бы узнать, какие неймоверные достижения были сделаны Наемом на его должности в УкрОборонПроме
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29.04.2021 13:57
+39
Язык из собственной сраки сразу достанешь...или подождешь...может где еще место у кормушки предложат??
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29.04.2021 13:56
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боже мой, что страна будет делать, а сырожыну должность еще не сократили? гниды, хватит пить кровь, ни хера не делая
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29.04.2021 13:56 Ответить
https://strana.ua/news/325877-mustafa-najem-zadeklariroval-3-milliona-hriven-zarplaty-za-proshlyj-hod.html зарплата Найемы в "Укроборонпроме" в 2020 году составила 3,007 млн гривен . А за что три ляма???? за то что стучал СПОНСОРАМ о делах в єтой самой продажной конторе... А вот во что обходяться остальніе ЧЛЕНІ А глава Наблюдательного совета "ПриватБанка" (в прошлом эксперт-консультант МВФ)
Шэрон Иски призналась, что получает $2 тысячи зарплаты в день.
Глава Наблюдательного совета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски получает $2 тысячи зарплаты в день.
"Ощадбанк" гл совета Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс,
ПРиват банк глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн,
Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат,
"Укр зализница" глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, Кристиан Кун Андреас Матье- Адомас Азуолас Аудицкас.
"Нафтогаз". А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Второй иностранец - француз Бруно Лескуа.
Третий - американец Амос Хохштайн, Четвертый - гражданин Швейцарии,
"УКПОЧТА". Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии. Бенуа Плеска

эстонец Йона Салювеер. Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. И, наконец, датчанин Томи Дженсен,

Укрэнерго" -
В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.

Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски,

Третий член - датчанин ***** Андреасен,

Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции.


Аэропорт "Борисполь" - На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины"
Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен,Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне,Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен, с
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29.04.2021 15:14 Ответить
Использованный журнашлюх - преЗерватив , но накосил за 2 г не мало
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29.04.2021 15:36 Ответить
час заміняти клоунів перевіреними мордовськими кадрами!
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29.04.2021 20:01 Ответить
Язык из собственной сраки сразу достанешь...или подождешь...может где еще место у кормушки предложат??
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29.04.2021 13:56 Ответить
Закончилась лафа за борьбу с "барыгой". Заказчик посчитал, что с Наемом расплатились сполна и кормушка захлопнулась. Ждем-с новых "перлов" от борцуна.
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29.04.2021 14:11 Ответить
Мавр может идти на.
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29.04.2021 13:56 Ответить
Слугам путлера и бандитов олигархов он больше не нужон.
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29.04.2021 13:58 Ответить
Два коментаря поспіль - ознака низької кваліфікації.
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29.04.2021 14:01 Ответить
_Думайте как вам больше нравится, мне фиолетово. Реальность от этого не меняется под ваши домыслы.
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29.04.2021 14:06 Ответить
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29.04.2021 13:58 Ответить
преЗЕрватив наем, два года был в обиходе. Теперь больше не нужен - можно выбросить.
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29.04.2021 13:57 Ответить
Хотелось бы узнать, какие неймоверные достижения были сделаны Наемом на его должности в УкрОборонПроме
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29.04.2021 13:57 Ответить
Ходил в бухгалтерию без опозданий)
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29.04.2021 14:00 Ответить
Теперь и не узнаем, его на пике деятельности сократили.
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29.04.2021 14:05 Ответить
ОДИН ЗВОНОК из США посольства и... станет ПУШТУН членом ВЕРХОВНОГО СУДА такові реалии
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29.04.2021 15:16 Ответить
24 Х 350 000 = ...

Кста, реально достижение.
Мне такое бабло и не снилось.
Да и не только мне.
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29.04.2021 15:07 Ответить
в Кабуле как раз сейчас есть вакансии пулемётчика..
Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили" - Цензор.НЕТ 2186
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29.04.2021 13:57 Ответить
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29.04.2021 13:58 Ответить
Анка Наемка пулеметчица....
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29.04.2021 14:04 Ответить
Только подумал, а сколько пользы мог принести на исторической родине, но видать там пахать надо.
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29.04.2021 14:06 Ответить
нам очєнь жаль!
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29.04.2021 13:57 Ответить
(Но нет)
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29.04.2021 13:59 Ответить
Шо так? Стал уже не нужным, кондитера обливать помоями уже и так хватает?
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29.04.2021 13:58 Ответить
ну шо теперь делать? новый майдан мутить?
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29.04.2021 13:58 Ответить
Такого горя ми не перенесем!
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29.04.2021 13:58 Ответить
Мустафа здесь неплохо подлатался,теперь обратно к славику шустрому в "эксперды".
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29.04.2021 13:59 Ответить
и шо, теперь к бородатой простигосподи в набсовет укрзализниці идти? как печально, там зарплата меньше
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29.04.2021 13:59 Ответить
бородатая шалава Серуня Лещ тоже лишается кормушки)
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29.04.2021 14:01 Ответить
...ехай в родные ипеня, возрождай семейный бизнес
Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили" - Цензор.НЕТ 6185
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29.04.2021 14:00 Ответить
и нах. ты там нужен? ты что нибудь там понимаешь??? как и си рожа лящ в железной дороге...
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29.04.2021 14:01 Ответить
значет нашел похлебнее местечко)))
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29.04.2021 14:08 Ответить
Ура..!!!, иди убогий побирайся под Раду..., говнюк...
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29.04.2021 14:10 Ответить
Был бы ты специалистом, никто бы тебя не сократил. А ты был менеджером, ничего не знающим менеджером. С такими легко прощаются, сокращая должности, проводя разного рода аттестации, аудиты... Поверь мне, через полгода должность восстановят, но работать на ней будет уже другой!
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29.04.2021 14:12 Ответить
Ай яй яй яй😁
Як же тепер наємчик буде харчуватись ?
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29.04.2021 14:14 Ответить
Мустафа, что ты ТАМ СДЕЛАЛ ПОЛЕЗНОГО за время у кормушки?
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29.04.2021 14:18 Ответить
наработалося?
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29.04.2021 14:19 Ответить
Да, такой кормушки лишился. Можно лишь посочувствовать. Но, думаю, клоуны найдут ему другое местечко на прокорм.
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29.04.2021 14:25 Ответить
только чтоб не гавкал ...
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29.04.2021 16:02 Ответить
Що вигнали? Ай яй яй! Що собі думає Зеленський? Найом всі свої зусилля і натхнення витратив на боротьбу з Порошенко за місце біля бєнєкорита, а вони так з ним обійшлися. Іди до Лєща, там ще є що хавати.
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29.04.2021 14:28 Ответить
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29.04.2021 14:28 Ответить
мавр своє діло зробив, тепер мавр як штопаний ган..н викинутий нах. тепер задача щоб всі отакі новиє ліца не мали в україні нормальної роботи.бо такі помічники то пиз..ц
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29.04.2021 14:31 Ответить
Сережа, тебя теперь только ОПЗЖ подобрать может................ Хотя нет, еще Юля, если не побоится руки испачкать.
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29.04.2021 14:35 Ответить
не побоится))) она любит таких... беспризорных))))
..Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили" - Цензор.НЕТ 2682
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29.04.2021 15:38 Ответить
Сулыма не пустит. Место-не резиновое!
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29.04.2021 20:01 Ответить
Так що, тепер підеш працювати?
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29.04.2021 14:37 Ответить
Працюваты?! Что я лошадь штоле?
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29.04.2021 14:42 Ответить
Беда... Кормуха отпала. Как же теперь выжить выдающемуся специалисту?
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29.04.2021 14:37 Ответить
Как же он столоваться будет?))
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29.04.2021 14:47 Ответить
Еще один популист будет рассказывать, сколько он собирался сделать и сколько бы он сделал...
Но когда все уже было готово, его уволили.
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29.04.2021 14:50 Ответить
Что он там вообще делал,специалист по бла-бла-бла...?
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29.04.2021 14:51 Ответить
Хм... Поработал с ноября 2019 года с ежемесячной зарплатой в 310 тысяч гривен. Т.е. в год он получал где-то 3 720 000 гривен. Проработал он там полтора года. Думаю фондик по безработице он себе нехилый сколотил...
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29.04.2021 15:03 Ответить
https://censor.net/ua/news/3166546/za_misyats_roboty_na_posadi_zastupnyka_golovy_ukroboronpromu_nayiyem_otrymav_310_tysyach_zarplaty_onovleno
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29.04.2021 15:04 Ответить
Дивно не знайшов декларації Масіка за 2020 рік
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29.04.2021 15:27 Ответить
Грусть-печаль. Лафа закончилась. Ничего не делать и миллионы получать.
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29.04.2021 15:27 Ответить
краще так, ніж як Собачий Рот гроші заробляти
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29.04.2021 15:28 Ответить
В американском посольстве пуштуну Мустафе новую работу найдут.
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29.04.2021 15:31 Ответить
Нареформував собі на хатинку чи дві???
Тепер прийшла черга іншого «реформатора»...
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29.04.2021 15:35 Ответить
Бедный, бедный МУМУстафа. При правлении Пороха пуштун кормился тем, что гадил на Пороха, а после победы бубочка дал ему такую денежную вакансию в Оборонпроме, в которой этот козо..** вообще не шарил. А теперь прийдется МУМУстафе вернуться в горы, коз пасти.
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29.04.2021 15:42 Ответить
Все правильно... "Джяляп" (арабськ., "повія"), зробила свою справу... Тепер можна і на "панель" викинуть... Ждіть... Зараз оголосить "конкурс" на свою жопу...
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29.04.2021 15:52 Ответить
Да, сейчас количество гов...тов кардинально увеличилось. Пуштуну оочень пострараться надо, шоб Подоляку понравицца!
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29.04.2021 20:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26640486.html Зелені кинуть тебе завжди, синку
Ахаха!!!! Як же я ору!!))) Буквально сьогодні вночі написав пост, що всіх підлабузників вичистять, як тільки черговий родич Юзіка захоче спробувати свої сили в державному управлінні. І ось, міцним підсрачником реформатори вичистили Мустафу.
Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили" - Цензор.НЕТ 8074

А десь на коліях, істеричкою ****** завив один прогресивний член наглядової ради Укрзалізниці.

Вас використають і кинуть, чудо-реформатори. Ніхто навіть не подякує за старанне лизання дупці голого короля. Про звільнення дізнаєтеся з газет. Тільки добре ім'я вже ніхто не поверне. І це добре.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/4306926029339976 Сергей Марченко
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29.04.2021 15:57 Ответить
За шо "боровся" на те й напоровся. Туди йому й дорога!
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29.04.2021 16:09 Ответить
И вот вновь встал вопрос - куда пойти, куда податься,кого найти, кому отдаться.
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29.04.2021 17:56 Ответить
Примечательно. Сегодня не прочел НИ ОДНОГО слова сочуствия Найому. Хотя, нет, Береза опечалился..
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29.04.2021 20:09 Ответить
Серлещу и Карлсону приготовиться.
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29.04.2021 21:55 Ответить
Где же теперь будет столоваться "самый честный"?
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29.04.2021 21:55 Ответить
 
 