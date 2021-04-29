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Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков

Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков

Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков не видит юридических оснований для роспуска Верховной Рады.

"Если честно, я не вижу… оснований", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в четверг, отвечая на вопрос, может ли президент распустить Верховной Рады, поскольку во время локдауна законодательный орган не собирался в течение 30 дней в зале заседаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что необходимо действовать согласно Конституции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук

"Надо исходить из того, как это написано в Конституции и как это трактует Конституционный суд… В 2004 году было решение Конституционного суда, в котором четко определено, что (основанием является – ИФ) если Верховная Рада не собирается 30 дней на запланированное заседание… В Верховной Раде 9-го созыва ни разу не было такого, чтобы она не собралась на пленарные заседания", - пояснил Разумков.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у Зеленского есть основание распустить Раду.

Автор: 

ВР (29229) роспуск (248) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+6
Так, Шановні Порохоботи! Звітність всі подали? Кінець місяця!

Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 291
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29.04.2021 14:09
+5
Вся твоя нынешняя Рада находится вне закона, так как предыдущая была распущена клоуном в полном и абсолютном противоречии Конституции.
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29.04.2021 14:04
+3
А ослу не нужны основания....судя по роспуску предыдущей рады...вполне достаточно что бы ему вожжа под хвост попала....
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29.04.2021 14:03
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Канешна!
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29.04.2021 14:03 Ответить
А ослу не нужны основания....судя по роспуску предыдущей рады...вполне достаточно что бы ему вожжа под хвост попала....
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29.04.2021 14:03 Ответить
Он хоть и Осел, но, думаю, понимает, что во второй раз такая шара не прокатит. Так, что будут и далее разваливать Неньку вместе
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29.04.2021 14:05 Ответить
Зато люди видят.
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29.04.2021 14:03 Ответить
Вся твоя нынешняя Рада находится вне закона, так как предыдущая была распущена клоуном в полном и абсолютном противоречии Конституции.
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29.04.2021 14:04 Ответить
Це добре. Закон про розпродаж землі, який проголосувала зелень - не легітимний.
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29.04.2021 14:06 Ответить
Клоун оригинален : С помощью КС распустить ВР, а потом с помощью ВР распустить КС.
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29.04.2021 14:07 Ответить
Вот мне как-то Тупицкого в этой ситуации ну никак не жаль.
Фамилия и действия совпали на 146%.
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29.04.2021 14:40 Ответить
Зачем распускать? Потом за каждым в отдельности с дробовиком гоняйся, а так собрал фракцию Слуг и Зажопошников, шо б два раза не вставать, набил карман патронами с картечью, и вуаля! Во ! - реформа получится
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29.04.2021 14:04 Ответить
Этих оснований не было и весной 2019 г., поэтому распустили тогда- распускайте и теперь.
Хоть паржом !!!
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29.04.2021 14:07 Ответить
Так, Шановні Порохоботи! Звітність всі подали? Кінець місяця!

Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 291
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29.04.2021 14:09 Ответить
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29.04.2021 15:03 Ответить
Я опоздал !!!!!!
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29.04.2021 15:15 Ответить
А що ти взагалі бачиш?????? В ВР ви чим займаєтесь????, приймаєте нікчемні закони або удаєте що щось робите!!! 80% цих "депутатів" це некомпетентні та розбещені чмошники, ще є і злочинці, насильники і дрочуни!!!!! Ось і вся рАДА не сьогодні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2021 14:14 Ответить
А зачем они вообще нужны ?
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29.04.2021 14:31 Ответить
Вас не роспускати треба, а розстрілювати...
Покидькі зелені...
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29.04.2021 15:16 Ответить
Конечно не видишь, бо в следующем созиве ти будешь на улице.
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29.04.2021 15:24 Ответить
Дмитрий ! В юриспруденции сочетание "написано в Конституции" не существует. Это закон, причем основной - нужно "прописано в Конституции" а "написано" -это интерпретация самого Стефанчука, как и абсурдное словосочетание "применение технико-юридических правок" после утверждения законодательного акта. Мистеру референдуму неймется занести новую, с более широкими сиденьями, мебель. Тесновато ему.
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29.04.2021 18:13 Ответить
 
 