Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков

Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков не видит юридических оснований для роспуска Верховной Рады.

"Если честно, я не вижу… оснований", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в четверг, отвечая на вопрос, может ли президент распустить Верховной Рады, поскольку во время локдауна законодательный орган не собирался в течение 30 дней в зале заседаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что необходимо действовать согласно Конституции.

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"Надо исходить из того, как это написано в Конституции и как это трактует Конституционный суд… В 2004 году было решение Конституционного суда, в котором четко определено, что (основанием является – ИФ) если Верховная Рада не собирается 30 дней на запланированное заседание… В Верховной Раде 9-го созыва ни разу не было такого, чтобы она не собралась на пленарные заседания", - пояснил Разумков.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у Зеленского есть основание распустить Раду.