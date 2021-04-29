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Я не бачу підстав для розпуску Ради, - Разумков

Я не бачу підстав для розпуску Ради, - Разумков

Голова українського парламенту Дмитро Разумков не бачить юридичних підстав для розпуску Верховної Ради.

"Якщо чесно, я не бачу ... підстав", - сказав Разумков на брифінгу в Києві в четвер, відповідаючи на запитання, чи може президент розпустити Верховну Раду, оскільки під час локдауну законодавчий орган не збирався протягом 30 днів у залі засідань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що необхідно діяти згідно з Конституцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського є підстави розпустити Раду, - Стефанчук

"Треба виходити з того, як це написано в Конституції і як це трактує Конституційний Суд ... У 2004 році було рішення Конституційного Суду, в якому чітко визначено, що (підставою є. – Ред.) якщо Верховна Рада не збирається 30 днів на заплановане засідання ... У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання", - пояснив Разумков.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у Зеленського є підстави розпустити Раду.

Автор: 

ВР (14943) розпуск (109) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+6
Так, Шановні Порохоботи! Звітність всі подали? Кінець місяця!

Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 291
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29.04.2021 14:09
+5
Вся твоя нынешняя Рада находится вне закона, так как предыдущая была распущена клоуном в полном и абсолютном противоречии Конституции.
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29.04.2021 14:04
+3
А ослу не нужны основания....судя по роспуску предыдущей рады...вполне достаточно что бы ему вожжа под хвост попала....
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29.04.2021 14:03
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Канешна!
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29.04.2021 14:03 Відповісти
А ослу не нужны основания....судя по роспуску предыдущей рады...вполне достаточно что бы ему вожжа под хвост попала....
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29.04.2021 14:03 Відповісти
Он хоть и Осел, но, думаю, понимает, что во второй раз такая шара не прокатит. Так, что будут и далее разваливать Неньку вместе
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29.04.2021 14:05 Відповісти
Зато люди видят.
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29.04.2021 14:03 Відповісти
Вся твоя нынешняя Рада находится вне закона, так как предыдущая была распущена клоуном в полном и абсолютном противоречии Конституции.
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29.04.2021 14:04 Відповісти
Це добре. Закон про розпродаж землі, який проголосувала зелень - не легітимний.
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29.04.2021 14:06 Відповісти
Клоун оригинален : С помощью КС распустить ВР, а потом с помощью ВР распустить КС.
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29.04.2021 14:07 Відповісти
Вот мне как-то Тупицкого в этой ситуации ну никак не жаль.
Фамилия и действия совпали на 146%.
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29.04.2021 14:40 Відповісти
Зачем распускать? Потом за каждым в отдельности с дробовиком гоняйся, а так собрал фракцию Слуг и Зажопошников, шо б два раза не вставать, набил карман патронами с картечью, и вуаля! Во ! - реформа получится
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29.04.2021 14:04 Відповісти
Этих оснований не было и весной 2019 г., поэтому распустили тогда- распускайте и теперь.
Хоть паржом !!!
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29.04.2021 14:07 Відповісти
Так, Шановні Порохоботи! Звітність всі подали? Кінець місяця!

Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 291
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29.04.2021 14:09 Відповісти
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29.04.2021 15:03 Відповісти
Я опоздал !!!!!!
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29.04.2021 15:15 Відповісти
А що ти взагалі бачиш?????? В ВР ви чим займаєтесь????, приймаєте нікчемні закони або удаєте що щось робите!!! 80% цих "депутатів" це некомпетентні та розбещені чмошники, ще є і злочинці, насильники і дрочуни!!!!! Ось і вся рАДА не сьогодні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2021 14:14 Відповісти
А зачем они вообще нужны ?
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29.04.2021 14:31 Відповісти
Вас не роспускати треба, а розстрілювати...
Покидькі зелені...
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29.04.2021 15:16 Відповісти
Конечно не видишь, бо в следующем созиве ти будешь на улице.
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29.04.2021 15:24 Відповісти
Дмитрий ! В юриспруденции сочетание "написано в Конституции" не существует. Это закон, причем основной - нужно "прописано в Конституции" а "написано" -это интерпретация самого Стефанчука, как и абсурдное словосочетание "применение технико-юридических правок" после утверждения законодательного акта. Мистеру референдуму неймется занести новую, с более широкими сиденьями, мебель. Тесновато ему.
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29.04.2021 18:13 Відповісти
 
 