Я не бачу підстав для розпуску Ради, - Разумков

Голова українського парламенту Дмитро Разумков не бачить юридичних підстав для розпуску Верховної Ради.

"Якщо чесно, я не бачу ... підстав", - сказав Разумков на брифінгу в Києві в четвер, відповідаючи на запитання, чи може президент розпустити Верховну Раду, оскільки під час локдауну законодавчий орган не збирався протягом 30 днів у залі засідань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що необхідно діяти згідно з Конституцією.

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"Треба виходити з того, як це написано в Конституції і як це трактує Конституційний Суд ... У 2004 році було рішення Конституційного Суду, в якому чітко визначено, що (підставою є. – Ред.) якщо Верховна Рада не збирається 30 днів на заплановане засідання ... У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання", - пояснив Разумков.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у Зеленського є підстави розпустити Раду.