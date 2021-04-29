ВР отправила на доработку законопроект о накопительной пенсии
Верховная Рада отправила в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".
За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ставлю на голосование предложение о направлении в Комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", регистрационный номер 2683", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.
Соответствующее предложение поддержали 311 народных депутатов.
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Складывайте деньги как Буратино... на нашем поле...
Раннее украденные накопительные фонды, под девизом "ПЕНСИЯ", собирались добровольно!
Сейчас это будет принудительно...
Когда и эти деньги украдут, то как всегда, спросить будет не с кого