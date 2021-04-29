РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10726 посетителей онлайн
Новости
1 047 9

ВР отправила на доработку законопроект о накопительной пенсии

ВР отправила на доработку законопроект о накопительной пенсии

Верховная Рада отправила в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ставлю на голосование предложение о направлении в Комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", регистрационный номер 2683", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

Соответствующее предложение поддержали 311 народных депутатов.

Читайте также: До 1 сентября пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 банков, через который будут получать выплаты, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

Автор: 

ВР (29229) законопроект (3219) пенсия (2159)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где накапливать? В какой валюте?
показать весь комментарий
29.04.2021 16:01 Ответить
Сначала нада достать все деньги из под матраца и отнести в банк заплатимши 5 % за это для голой баротьки. Потом поговорим про пенсию
показать весь комментарий
29.04.2021 16:13 Ответить
Интересно эти уже накопили?
ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію - Цензор.НЕТ 9043
показать весь комментарий
29.04.2021 16:18 Ответить
Правильно. Существующая пенсионная система - шикарный способ обирания людей. Нужно его продублировать. Два лучше, чем один.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:01 Ответить
Обман и кидалово...Банк или фонд...лет 5 понасобирает...А потом в офшоры и в Лондон или Израиль на ПМЖ.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:02 Ответить
Это- просто великолепно! Помню я эти страховые фонды, многочисленные. Чистейшее кидалово. Это- такая же хрень. Плати бабло, лох! А мы тебе... потом... если не забудем... пенсию будем платить... На бутылку молока- можэ и хватит. А можэ- и не всем хватит. Ты ж лох, а не судья. Это ему, судье, хватит.
показать весь комментарий
29.04.2021 16:04 Ответить
Копите для себя !
Складывайте деньги как Буратино... на нашем поле...

Раннее украденные накопительные фонды, под девизом "ПЕНСИЯ", собирались добровольно!

Сейчас это будет принудительно...

Когда и эти деньги украдут, то как всегда, спросить будет не с кого
показать весь комментарий
29.04.2021 16:14 Ответить
о накопительной пенсии............ ........
показать весь комментарий
29.04.2021 16:16 Ответить
То, что только внесли такой "закон" на рассмотрение ВР, говорит об антинародном, подлом курсе сегодняшней власти, очень далеком от нужд и потребностей украинского народа. Их желание выжать из людей последнюю копеечку стало главным в деятельности этой власти..
показать весь комментарий
29.04.2021 16:23 Ответить
 
 