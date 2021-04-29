ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію

Верховна Рада відправила у комітет для підготовки на повторне перше читання проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ставлю на голосування пропозицію про направлення до Комітету для підготовки на повторне перше читання проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", реєстраційний номер 2683", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Відповідну пропозицію підтримали 311 народних депутатів.

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