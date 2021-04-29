ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію
Верховна Рада відправила у комітет для підготовки на повторне перше читання проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".
За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ставлю на голосування пропозицію про направлення до Комітету для підготовки на повторне перше читання проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", реєстраційний номер 2683", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.
Відповідну пропозицію підтримали 311 народних депутатів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Складывайте деньги как Буратино... на нашем поле...
Раннее украденные накопительные фонды, под девизом "ПЕНСИЯ", собирались добровольно!
Сейчас это будет принудительно...
Когда и эти деньги украдут, то как всегда, спросить будет не с кого