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ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію

ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію

Верховна Рада відправила у комітет для підготовки на повторне перше читання проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ставлю на голосування пропозицію про направлення до Комітету для підготовки на повторне перше читання проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", реєстраційний номер 2683", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Відповідну пропозицію підтримали 311 народних депутатів.

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ВР (14943) законопроєкт (3583) пенсія (1581)


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Где накапливать? В какой валюте?
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29.04.2021 16:01 Відповісти
Сначала нада достать все деньги из под матраца и отнести в банк заплатимши 5 % за это для голой баротьки. Потом поговорим про пенсию
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29.04.2021 16:13 Відповісти
Интересно эти уже накопили?
ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про накопичувальну пенсію - Цензор.НЕТ 9043
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29.04.2021 16:18 Відповісти
Правильно. Существующая пенсионная система - шикарный способ обирания людей. Нужно его продублировать. Два лучше, чем один.
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29.04.2021 16:01 Відповісти
Обман и кидалово...Банк или фонд...лет 5 понасобирает...А потом в офшоры и в Лондон или Израиль на ПМЖ.
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29.04.2021 16:02 Відповісти
Это- просто великолепно! Помню я эти страховые фонды, многочисленные. Чистейшее кидалово. Это- такая же хрень. Плати бабло, лох! А мы тебе... потом... если не забудем... пенсию будем платить... На бутылку молока- можэ и хватит. А можэ- и не всем хватит. Ты ж лох, а не судья. Это ему, судье, хватит.
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29.04.2021 16:04 Відповісти
Копите для себя !
Складывайте деньги как Буратино... на нашем поле...

Раннее украденные накопительные фонды, под девизом "ПЕНСИЯ", собирались добровольно!

Сейчас это будет принудительно...

Когда и эти деньги украдут, то как всегда, спросить будет не с кого
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29.04.2021 16:14 Відповісти
о накопительной пенсии............ ........
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29.04.2021 16:16 Відповісти
То, что только внесли такой "закон" на рассмотрение ВР, говорит об антинародном, подлом курсе сегодняшней власти, очень далеком от нужд и потребностей украинского народа. Их желание выжать из людей последнюю копеечку стало главным в деятельности этой власти..
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29.04.2021 16:23 Відповісти
 
 