Зеленский ввел в действие решение СНБО о поддержке децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский указом № 180/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Указ вступает в силу со дня его опубликования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти", - сказано в указе.

Отмечается также, что контроль за исполнением решения СНБО, введенным в действие указом президента, возложен на секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

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В приложении к указу отмечается:

- Кабмину поручено с 1 июля текущего года обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;

- Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;

- также данным ведомствам поручено разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица - налогоплательщика.

Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным громадам земельных участков, принадлежащих расформированным громадам.

Кроме этого ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных громад.