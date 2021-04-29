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Зеленский ввел в действие решение СНБО о поддержке децентрализации власти

Зеленский ввел в действие решение СНБО о поддержке децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский указом № 180/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Указ вступает в силу со дня его опубликования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти", - сказано в указе.

Отмечается также, что контроль за исполнением решения СНБО, введенным в действие указом президента, возложен на секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. 

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В приложении к указу отмечается:

- Кабмину поручено с 1 июля текущего года обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;

- Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;

- также данным ведомствам поручено разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица - налогоплательщика.

Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным громадам земельных участков, принадлежащих расформированным громадам.

Кроме этого ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных громад.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) СНБО (4430) децентрализация (582)


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Т.е. начинаем тихий дерибан земельки для себя родимых?
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29.04.2021 16:33 Ответить
не тихий посмотрите декларации особенно полиции
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29.04.2021 16:51 Ответить
Децентралізація, це замаскована федералізація і продовження регіоналізма, проекта кремля по знищенню державності з середини. Це для тупих ідіотів інформація.
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29.04.2021 16:36 Ответить
Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;Источник: https://censor.net/ru/n3262859

А ЗНАЕТЕ ДЛЯ ЧЕГО? А ДЛЯ ЬОГО, ЧТО БЫ, ДО КОНЦА УНИЧТОЖИТЬ ТЕРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРОМАДЫ.ОСОБЕННО СЕЛЬСЬКИЕ, ПОКАЗАВ ИХ "НЕЕФЕКТИВНОСТЬ". ПРИ ЭТОМ УЖЕ СЕГОДНЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В БЮДЖЕТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКСЫ ОТБИРАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ДОБОВЛЯЯ ОЛТВЕТСТВЕННОСТЬ. Чего стоит недавнее принятие изменения в Закон о местном самоуправлении, которым лишили местное самоуправление проводить контроль за соблюдением законодательства о труде. Более 6000 человек( инспекторы труда ОТГ) могут остаться без работы Да уже остаются. Вот такие дела.
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29.04.2021 16:39 Ответить
Хоть что-то из перечисленных "поручений" относится к компетенции СНБО?
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29.04.2021 16:46 Ответить
Судя по фотографии, оно не понимает, что подписывает
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29.04.2021 16:48 Ответить
Может я чего-то недопонимаю, но уловить взаимосвязь между децентрализацией и СНБО не могу. Разве для принятия решений(внесений изменений в законодательство или Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин и т.д.) надо было созвать СНБО?
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29.04.2021 16:49 Ответить
https://twitter.*****************
https://twitter.*****************

Oleh Yermokhin

@*************

·https://twitter.*****************/status/1387423354987155465 22 год

Зустріч Зеленського з Путіним, може бути корисна лише у випадку, якщо Зєля пронесе в жопі тротил і підірветься при рукостисканні. Це його єдиний шанс стати справжнім героєм для України.
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29.04.2021 16:49 Ответить
 
 