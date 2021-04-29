Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади
Президент України Володимир Зеленський указом № 180/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".
Указ набуває чинності з дня його опублікування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади"", - йдеться в указі.
Зазначається також, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
У додатку до указу зазначається:
- Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;
- Міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;
- Також зазначеним відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.
Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.
Крім цього, відомство має провести спільно з місцевими органами самоврядування облік земель, що перебувають у власності територіальних громад.
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А ЗНАЕТЕ ДЛЯ ЧЕГО? А ДЛЯ ЬОГО, ЧТО БЫ, ДО КОНЦА УНИЧТОЖИТЬ ТЕРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРОМАДЫ.ОСОБЕННО СЕЛЬСЬКИЕ, ПОКАЗАВ ИХ "НЕЕФЕКТИВНОСТЬ". ПРИ ЭТОМ УЖЕ СЕГОДНЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В БЮДЖЕТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКСЫ ОТБИРАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ДОБОВЛЯЯ ОЛТВЕТСТВЕННОСТЬ. Чего стоит недавнее принятие изменения в Закон о местном самоуправлении, которым лишили местное самоуправление проводить контроль за соблюдением законодательства о труде. Более 6000 человек( инспекторы труда ОТГ) могут остаться без работы Да уже остаются. Вот такие дела.
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Oleh Yermokhin
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·https://twitter.*****************/status/1387423354987155465 22 год
Зустріч Зеленського з Путіним, може бути корисна лише у випадку, якщо Зєля пронесе в жопі тротил і підірветься при рукостисканні. Це його єдиний шанс стати справжнім героєм для України.