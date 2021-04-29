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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади

Президент України Володимир Зеленський указом № 180/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Указ набуває чинності з дня його опублікування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади"", - йдеться в указі.

Зазначається також, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

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У додатку до указу зазначається:

- Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;

- Міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;

- Також зазначеним відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.

Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.

Крім цього, відомство має провести спільно з місцевими органами самоврядування облік земель, що перебувають у власності територіальних громад.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) РНБО (2278) децентралізація (453)


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Т.е. начинаем тихий дерибан земельки для себя родимых?
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29.04.2021 16:33 Відповісти
не тихий посмотрите декларации особенно полиции
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29.04.2021 16:51 Відповісти
Децентралізація, це замаскована федералізація і продовження регіоналізма, проекта кремля по знищенню державності з середини. Це для тупих ідіотів інформація.
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29.04.2021 16:36 Відповісти
Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;Источник: https://censor.net/ru/n3262859

А ЗНАЕТЕ ДЛЯ ЧЕГО? А ДЛЯ ЬОГО, ЧТО БЫ, ДО КОНЦА УНИЧТОЖИТЬ ТЕРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРОМАДЫ.ОСОБЕННО СЕЛЬСЬКИЕ, ПОКАЗАВ ИХ "НЕЕФЕКТИВНОСТЬ". ПРИ ЭТОМ УЖЕ СЕГОДНЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В БЮДЖЕТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКСЫ ОТБИРАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ДОБОВЛЯЯ ОЛТВЕТСТВЕННОСТЬ. Чего стоит недавнее принятие изменения в Закон о местном самоуправлении, которым лишили местное самоуправление проводить контроль за соблюдением законодательства о труде. Более 6000 человек( инспекторы труда ОТГ) могут остаться без работы Да уже остаются. Вот такие дела.
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29.04.2021 16:39 Відповісти
Хоть что-то из перечисленных "поручений" относится к компетенции СНБО?
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29.04.2021 16:46 Відповісти
Судя по фотографии, оно не понимает, что подписывает
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29.04.2021 16:48 Відповісти
Может я чего-то недопонимаю, но уловить взаимосвязь между децентрализацией и СНБО не могу. Разве для принятия решений(внесений изменений в законодательство или Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин и т.д.) надо было созвать СНБО?
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29.04.2021 16:49 Відповісти
https://twitter.*****************
https://twitter.*****************

Oleh Yermokhin

@*************

·https://twitter.*****************/status/1387423354987155465 22 год

Зустріч Зеленського з Путіним, може бути корисна лише у випадку, якщо Зєля пронесе в жопі тротил і підірветься при рукостисканні. Це його єдиний шанс стати справжнім героєм для України.
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29.04.2021 16:49 Відповісти
 
 