Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади

Президент України Володимир Зеленський указом № 180/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Указ набуває чинності з дня його опублікування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади"", - йдеться в указі.

Зазначається також, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

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У додатку до указу зазначається:

- Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;

- Міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;

- Також зазначеним відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.

Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.

Крім цього, відомство має провести спільно з місцевими органами самоврядування облік земель, що перебувають у власності територіальних громад.