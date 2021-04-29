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Зеленский подписал закон, устраняющий коллизию с выплатой больничных

Зеленский подписал закон, устраняющий коллизию с выплатой больничных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 22 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности" № 1380-ІХ, который парламент принял 13 апреля текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных).

"Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек. Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение данной материальной помощи", - отмечается в сообщении.

Документ вступает в силу со дня введения в действие закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" - 30 июня 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада вернула выплату больничных

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) больничный (55)


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Так денег в фонде все равно нет и задержки выплат около 2х месяцев. Докерувались до дна.
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29.04.2021 16:46 Ответить
Президентская программа зеленкого - "стричь лохов".
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29.04.2021 16:47 Ответить
Зебилы сами насрали, сами и убрали. Да ещё и двойную зарплату за счёт лохов получили.

Зеленский подписал закон, устраняющий коллизию с выплатой больничных - Цензор.НЕТ 5106
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29.04.2021 16:50 Ответить
...люди, можете и дальше иметь это право, а вот выплаты матпомощи - это уже второй сложный вопрос...
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29.04.2021 16:54 Ответить
 
 