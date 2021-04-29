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Зеленський підписав закон, що усуває колізію з виплатою лікарняних

Зеленський підписав закон, що усуває колізію з виплатою лікарняних

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 22 закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності" № 1380-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

"Через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги", - наголошується в повідомленні.

Документ набуває чинності з дня введення в дію Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" – 30 червня 2021 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує найближчим часом запустити електронний лікарняний, - заступник міністра Кучер. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) лікарняний (124)


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Так денег в фонде все равно нет и задержки выплат около 2х месяцев. Докерувались до дна.
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29.04.2021 16:46 Відповісти
Президентская программа зеленкого - "стричь лохов".
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29.04.2021 16:47 Відповісти
Зебилы сами насрали, сами и убрали. Да ещё и двойную зарплату за счёт лохов получили.

Зеленский подписал закон, устраняющий коллизию с выплатой больничных - Цензор.НЕТ 5106
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29.04.2021 16:50 Відповісти
...люди, можете и дальше иметь это право, а вот выплаты матпомощи - это уже второй сложный вопрос...
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29.04.2021 16:54 Відповісти
 
 