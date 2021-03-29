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МОЗ планує найближчим часом запустити електронний лікарняний, - заступник міністра Кучер. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Деякий час він існуватиме паралельно з паперовим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, такий лікарняний має можливість отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, він має історію звернень до лікаря.

"Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з'явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, що це стало електронно", - розповів Кучер.

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Нагадаємо, Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент ухвалив відповідний проєкт постанови №4243.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.

Автор: 

МОЗ (5398) лікарняний (124) Кучер Ярослав (28)


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Який не оплачується, патамушта бабла ніц нема.
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29.03.2021 10:27 Відповісти
Щас если заболел каким нибудь ОРВИ, то лучше взять отпуск или за свой счет. Шоб не шариться по поликлиникам и хватануть там корону (очереди там счас просто ппц, люди друг на друге в замкнутом пространстве и никакой дистанции речи не идет и маски на подбородках, бо дышать нечем). Всех денег не заробишь, а жизнь она одна...
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29.03.2021 10:29 Відповісти
...а потім запустять електронні сніданок, обід і вечерю
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29.03.2021 10:35 Відповісти
Чтобы получить электронный больничный, необходимо лечиться электронными таблетками, электронными инъекциями и электронными клизмами, а питаться как в предыдущем комментарии.
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29.03.2021 10:40 Відповісти
Странно, что они еще электронную вакцинацию не ввели
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29.03.2021 10:46 Відповісти
реформы от Зеленского
МОЗ планує найближчим часом запустити електронний лікарняний, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 1695
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Плядь,электронный.У меня врач,с которым заключена декларация уволилась.Пришел с 39 в больницу,а мне говорят "Пока не заключишь декларацию с врачом,больничный не выпишем,а на время локдауна декларации не заключаем".
"Спасибо" двум полоскам в тесте на Ковид,выписали.
Электронный,плядь
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29.03.2021 12:21 Відповісти
 
 