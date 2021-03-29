МОЗ планує найближчим часом запустити електронний лікарняний, - заступник міністра Кучер. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Деякий час він існуватиме паралельно з паперовим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, такий лікарняний має можливість отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, він має історію звернень до лікаря.

"Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з'явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, що це стало електронно", - розповів Кучер.

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Нагадаємо, Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент ухвалив відповідний проєкт постанови №4243.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.