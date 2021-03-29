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Минздрав планирует в ближайшее время запустить электронный больничный, - замминистра Кучер. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер.

По его словам, такой больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, у него также есть история обращений к врачу.

"Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли ранее пациент к врачу, или он вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти листы... Для того, чтобы снизить все риски, нам было важно, чтобы это стало электронно", - рассказал Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда в семье больной COVID-19: Лазебная рассказала, как оформить больничный в связи с самоизоляцией

Напомним, Верховная Рада обязала Кабинет Министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления №4243.

Ранее в Министерстве здравоохранения анонсировали, что полноценно электронные больничные начнут работать в начале 2021 года.

Минздрав (4901) больничный (55) Кучер Ярослав (30)


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Який не оплачується, патамушта бабла ніц нема.
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29.03.2021 10:27 Ответить
Щас если заболел каким нибудь ОРВИ, то лучше взять отпуск или за свой счет. Шоб не шариться по поликлиникам и хватануть там корону (очереди там счас просто ппц, люди друг на друге в замкнутом пространстве и никакой дистанции речи не идет и маски на подбородках, бо дышать нечем). Всех денег не заробишь, а жизнь она одна...
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29.03.2021 10:29 Ответить
...а потім запустять електронні сніданок, обід і вечерю
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29.03.2021 10:35 Ответить
Чтобы получить электронный больничный, необходимо лечиться электронными таблетками, электронными инъекциями и электронными клизмами, а питаться как в предыдущем комментарии.
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29.03.2021 10:40 Ответить
Странно, что они еще электронную вакцинацию не ввели
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29.03.2021 10:46 Ответить
реформы от Зеленского
МОЗ планує найближчим часом запустити електронний лікарняний, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 1695
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29.03.2021 11:30 Ответить
Плядь,электронный.У меня врач,с которым заключена декларация уволилась.Пришел с 39 в больницу,а мне говорят "Пока не заключишь декларацию с врачом,больничный не выпишем,а на время локдауна декларации не заключаем".
"Спасибо" двум полоскам в тесте на Ковид,выписали.
Электронный,плядь
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29.03.2021 12:21 Ответить
 
 