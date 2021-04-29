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Новости
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Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации во время карантина

Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации во время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно возобновления проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые зачастую управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

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Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) карантин (16729) приватизация (1043)


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Топ комментарии
+9
после вывода в офшоры деребана от "великого крадивництва" - вислюк приступает к "великому деребану" - теперь на "приватизации"
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29.04.2021 17:24
+8
а чтобы прихватизировать было дешевле - все ПРИБЫЛЬНЫЕ госпредприятия довели до уровня сверхубыточных и банкротства
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29.04.2021 17:25
+6
Вийдемо з карантину - а в країні все попродано
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29.04.2021 17:29
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после вывода в офшоры деребана от "великого крадивництва" - вислюк приступает к "великому деребану" - теперь на "приватизации"
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29.04.2021 17:24 Ответить
а чтобы прихватизировать было дешевле - все ПРИБЫЛЬНЫЕ госпредприятия довели до уровня сверхубыточных и банкротства
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29.04.2021 17:25 Ответить
В додаток до "Великого крадівництва" ,відновлюється "Велика прихватизація" !!!)))
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29.04.2021 17:26 Ответить
Зелений дерібан України триває !!!)))
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29.04.2021 17:27 Ответить
Зеленчуки лихорадочно ищут капусту, ибо с капустой дело швах...
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29.04.2021 17:28 Ответить
Вийдемо з карантину - а в країні все попродано
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29.04.2021 17:29 Ответить
бо при карантині легше красти.
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29.04.2021 17:34 Ответить
В 90-х приватизаторы заводов раздавали народу красивые бумажки-ваучеры.Будут ли нынешние приватизаторы Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов раздавать такие же красивые бумажки не известно. Народ тревожится.
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29.04.2021 17:45 Ответить
НЕ...тратится на бумажки уже не будут.... прихватизируют без них....
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29.04.2021 17:52 Ответить
...пока никто не видит.
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29.04.2021 17:52 Ответить
еще и путина заставил бряцать ржавчиной чтобы понизить цену активов на продажу. Зеленского марионетку для дерибана земли и остатков промышленности и ставили.

73% - идите смотрите в сотый раз сваты и в 50-й скажене весілля.
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29.04.2021 18:06 Ответить
Пока карантин самое время пилить бабосы!!!
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29.04.2021 18:33 Ответить
Вовка, бабла підзбирав так можна і прикупити щось
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29.04.2021 21:06 Ответить
Запугать плебс московской угрозой и короной и можно грабить всю Украину!
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29.04.2021 21:09 Ответить
Какой дурак усадил его на зелёной кресло? Стоп! Это был не дурак, 100% порохобот поиздевался!
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29.04.2021 22:37 Ответить
О распродавать все в разгар экономического кризиса самое оно - экономисты 80 лвл
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30.04.2021 11:07 Ответить
 
 