Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации во время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно возобновления проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые зачастую управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

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Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.