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Новини
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Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час карантину

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час карантину

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Попри коронакризу, незмінною залишається наша ціль на приватизацію державних підприємств, які часто управляються вкрай неефективно і є розсадниками корупції. Більш того, щоб забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії та зростання добробуту наших громадян, ми повинні покращувати бізнес-клімат і створювати сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що закон дозволяє почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року.

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Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) карантин (18172) приватизація (1672)


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Топ коментарі
+9
после вывода в офшоры деребана от "великого крадивництва" - вислюк приступает к "великому деребану" - теперь на "приватизации"
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29.04.2021 17:24
+8
а чтобы прихватизировать было дешевле - все ПРИБЫЛЬНЫЕ госпредприятия довели до уровня сверхубыточных и банкротства
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29.04.2021 17:25
+6
Вийдемо з карантину - а в країні все попродано
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29.04.2021 17:29
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после вывода в офшоры деребана от "великого крадивництва" - вислюк приступает к "великому деребану" - теперь на "приватизации"
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29.04.2021 17:24 Відповісти
а чтобы прихватизировать было дешевле - все ПРИБЫЛЬНЫЕ госпредприятия довели до уровня сверхубыточных и банкротства
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29.04.2021 17:25 Відповісти
В додаток до "Великого крадівництва" ,відновлюється "Велика прихватизація" !!!)))
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29.04.2021 17:26 Відповісти
Зелений дерібан України триває !!!)))
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29.04.2021 17:27 Відповісти
Зеленчуки лихорадочно ищут капусту, ибо с капустой дело швах...
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29.04.2021 17:28 Відповісти
Вийдемо з карантину - а в країні все попродано
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29.04.2021 17:29 Відповісти
бо при карантині легше красти.
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29.04.2021 17:34 Відповісти
В 90-х приватизаторы заводов раздавали народу красивые бумажки-ваучеры.Будут ли нынешние приватизаторы Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов раздавать такие же красивые бумажки не известно. Народ тревожится.
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29.04.2021 17:45 Відповісти
НЕ...тратится на бумажки уже не будут.... прихватизируют без них....
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29.04.2021 17:52 Відповісти
...пока никто не видит.
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29.04.2021 17:52 Відповісти
еще и путина заставил бряцать ржавчиной чтобы понизить цену активов на продажу. Зеленского марионетку для дерибана земли и остатков промышленности и ставили.

73% - идите смотрите в сотый раз сваты и в 50-й скажене весілля.
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29.04.2021 18:06 Відповісти
Пока карантин самое время пилить бабосы!!!
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29.04.2021 18:33 Відповісти
Вовка, бабла підзбирав так можна і прикупити щось
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29.04.2021 21:06 Відповісти
Запугать плебс московской угрозой и короной и можно грабить всю Украину!
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29.04.2021 21:09 Відповісти
Какой дурак усадил его на зелёной кресло? Стоп! Это был не дурак, 100% порохобот поиздевался!
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29.04.2021 22:37 Відповісти
О распродавать все в разгар экономического кризиса самое оно - экономисты 80 лвл
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30.04.2021 11:07 Відповісти
 
 