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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко

Частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%. Державний "Приватбанк" буде продано.

Про це сказав глава Національного банку України Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - "Приватбанк", незабаром виставлять на продаж", - сказав він.

Також дивіться: Голова ОАСК Вовк допомагав Коломойському у справі "Приватбанку" на 9,2 млрд грн, - ЗМІ. ВIДЕО

За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.

"Ми вважаємо, що приватизація "Приватбанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - заявив Шевченко.

Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.

"Сподіваємося, що через п'ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%", - додав він.

Автор: 

НБУ (10469) приватизація (1685) Шевченко Кирило (225) Приватбанк (2437)


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Топ коментарі
+30
Бєнє?...
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16.04.2021 11:37 Відповісти
+25
Кльово! Тепер Бєня, на вкрадені з Привату гроші купить собі... Приват! Геніально! А потім, як новий власник, відсудить у держави якусь компенсацію.
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16.04.2021 11:49 Відповісти
+19
Да, беня приготовился!
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16.04.2021 11:43 Відповісти
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спасибо, что предупредили... я это... скоро буду.....
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16.04.2021 11:36 Відповісти
петлю нестерова делать?
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16.04.2021 11:42 Відповісти
ніт, лише переказ зроблю
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16.04.2021 11:49 Відповісти
на толчке он.
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16.04.2021 11:52 Відповісти
Бєнє?...
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16.04.2021 11:37 Відповісти
Беня-International, все ж написано: "международным".
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16.04.2021 11:42 Відповісти
"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5106
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16.04.2021 12:40 Відповісти
Да лучше бы на продажу выставили Нафтогаз , пусть бы немцы купили,а не дергались с северными потоками
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16.04.2021 11:38 Відповісти
А немцы точно не перепродадут кацапне ?

Стратег диванный.
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16.04.2021 11:56 Відповісти
Це як UMC спочатку викупив Дойчетелеком і продав потім кацапам. Не довіряю я німцям. Вони тісно з кацапами пов'язані. То тільки два вусаня у 1941 випали з цього правила.
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16.04.2021 12:34 Відповісти
Не тупи канарейка,если продадут РФ будет что конфисковывать у них.
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16.04.2021 15:20 Відповісти
не квакай.
конфискуешь у кацапни, они конфискуют имущество посольств Украины в кацапстане.
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16.04.2021 16:40 Відповісти
Імущество посольства то цілий будинок чи квартира ? Посольство в кацапсинії вже вісім років як повинне бути закрите а краще якби воно і не відкривалося
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16.04.2021 17:23 Відповісти
на нафтогазе геньдель слабый, вот как продам приватбанк и ощадбанк куплю костюм с отливом и полечу на родину на Израиль родненький, а кинутые лохи потерпят им не привыкать.
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16.04.2021 12:29 Відповісти
и стоила овчинка вычинки ? )))))
одни нажились не хило, другие обобрали государство на довкидывание...третьи останутся с абонплатой за пользование картой (от 200 грн в год) ...
еще и беня обиделась )))))
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16.04.2021 11:41 Відповісти
а ты хотел тогда обрушить банковскую систему Украины?
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16.04.2021 13:27 Відповісти
вопрос интересный...но я на него отвечать не буду ...
мендель
а Вы думаете искусственное поддержание (вливание туда миллионов-миллиардов, судебные тяжбы и выигрыш-проигрыш то Привата то каломойши) сильно укрепило нашу "банковскую" систему?
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16.04.2021 14:15 Відповісти
ну уж точно если бы завалился Приват то было бы хуже
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16.04.2021 14:29 Відповісти
однозначно!
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16.04.2021 14:49 Відповісти
Если бы Гонтареву и Порошенко расстреляли в апреле 2014-го года, то и у банковской системы Украины проблем бы не было!

Да поймите же наконец, что Коломойский с Боголюбовым создали один из ЛУЧШИХ банков Европы не для того, чтобы чуть позже стырить несколько миллиардов гривен. Это же была "курица, несущая золотые яйца"!!! Почти весь малый бизнес делал перерасчеты через "Приват-24", куча терминалов и банкоматов, отделений с вежливым персоналом.
Янукович нерискнул наезжать на Приват, боясь финансовых проблем в стране.
Но его преемнику было наплевать на экономику страны, не для того в Президенты шёл.
Гонтарева (естественно по команде сверху) начала раскручивать истерию про "проблемы" у Привата. И вот только тогда вкладчики стали массово выводить деньги со счетов. Ну а владельцы не были дураками и когда поняли, что скоро банкротство, то так же вывели деньги из банка.
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16.04.2021 19:47 Відповісти
ВСЕ довкинутые деньги Приват УЖЕ вернул. Не помню точно в каком году. Теперь второй этап - продажа банка.
Не знал?
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16.04.2021 16:29 Відповісти
ВСЕ ли?
Интриги вокруг "Привата" стоили нам сначала $5,5 млрд, потом 155 млрд грн "довкинутых"
прибыль например, за 2020 год - 28,2 млрд грн., а также "ПриватБанк" регулярно платит сумасшедшие гонорары юристам, которые ведут судебные процессы против Каламойши в Украине, Британии и США и пр., например еще и братьев Суркисов в Украине.
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16.04.2021 16:58 Відповісти
Абонплата буде від трох тисяч на рік
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16.04.2021 17:25 Відповісти
Да, беня приготовился!
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16.04.2021 11:43 Відповісти
Ему это нафиг не нужно, у них теперь "Монобанк" есть.
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16.04.2021 19:49 Відповісти
" ...заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС" - А шо бєня став інвестором з США?
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16.04.2021 11:45 Відповісти
Бєня не тільки ізраїльтянин, він ще й кіпріот, має громадянство Кіпру, а Кіпр є членом ЄС.
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16.04.2021 12:06 Відповісти
Самый главный вопрос-с какого бодуна у Володи найвелычнишого зачесалось продавать очень прибыльный государственный актив? Патамуша там потоки нельзя оседлать как на Одесском припортовом, шо довели его за год до 2-х миллиардных убытков?
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16.04.2021 12:23 Відповісти
А нахер комусь потрібен неприбутковий актив
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16.04.2021 17:26 Відповісти
Иван, ты Бандеровец настоящий? Если настоящий, то сообщаю, прибыль Привата в 2019-33 милларда гривень, в 2020 -25 миллиардов гривень. А скоко тебе платят?
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16.04.2021 21:33 Відповісти
Що за набір слів ? Хто і за що має мені платити ?
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17.04.2021 13:10 Відповісти
1. Прибутковий, чи не прибутковий Приватбанк?
2. Тобі потріно на калькуляторі поділити прибуток Приватбанку на розмір свого доходу. Після отримання результату напиши. Разом оцінемо різницю, та скільки Іванів можна утримувати на ці гроші.
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17.04.2021 14:36 Відповісти
Ти що думаєш що я підтримую пограбування власного народу (і себе в тім числі) ?
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17.04.2021 13:14 Відповісти
Все ваши прихватизации - это передел и грабёж .
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16.04.2021 11:48 Відповісти
Кльово! Тепер Бєня, на вкрадені з Привату гроші купить собі... Приват! Геніально! А потім, як новий власник, відсудить у держави якусь компенсацію.
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16.04.2021 11:49 Відповісти
Банк, який відірвали у ворюги, що давав великі прибутки добивають і продають. Що знову Бені? Чи вам по фені? Сказав слуга Шевченко, щоб нарід побіг знамати свої депозити і ніс їх у сбербанк росії?
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16.04.2021 11:55 Відповісти
Якщо купить інвестор з США то добре. А з європейськими інвесторами щоб не вийшло так як з Укрсоцбанком, який в кінцевому результаті через "європейського" інвестора дістався кацапському "Альфабанку".
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16.04.2021 12:00 Відповісти
Двічі докапіталізованому Гонтарьовой з бюджету та успішно розпродавшому всю нерухомість УСБ(((
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16.04.2021 12:43 Відповісти
Укрсоцбанк Гонтарева не докапіталізовувала, бо в січні 2008 року італійський Unicreditbank купив Укрсоцбанк. А в січні 2016 року Альфа-Груп ABH Holdings S. A., яка володіє 100% акцій Альфа-Банку підписала угоду з UniCredit Group про передачу їй 100% акцій ПАТ "Укрсоцбанк". Тому Гонтарева у цій справі винна так само, як та невістка яка всралась хоч її і не має вдома.
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16.04.2021 13:05 Відповісти
Штанга. Мова про докапіталізацію Альфабанка. Не шукайте бурштин.
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16.04.2021 13:28 Відповісти
Альфабанк не потребував докапіталізацію.
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16.04.2021 13:57 Відповісти
та цей банк дістанеться Бені через підставних осіб, або поплічникам "квартальців".
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16.04.2021 15:09 Відповісти
Я догадываюсь кто его купит.
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16.04.2021 12:09 Відповісти
Теперь ясно для чего зеленые так усердно пытались снять Смолия с должности. Избиратели Володьки должны быть довольны, банк с большой долей вероятности вернется Бене, за символическую плату..
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16.04.2021 12:18 Відповісти
Еще при Порохе было сказано,что его будут продовать.
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16.04.2021 17:23 Відповісти
Так а Игорь Валерич, че не "международный"? Минимум три паспорта у " инвестора"!
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16.04.2021 12:19 Відповісти
Міжнародний інвестор - Коломойський. Він же громадянин Кіпру і Ізраїлю, а може й ще якихсь країн.
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16.04.2021 12:19 Відповісти
НЕ радуйтесь!
Деньги, вырученные от продажи, они тупо профукают (помните "Криворожсталь"?)
А крупный западный банк сделает стаку по депозитам 1,5% в год....
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16.04.2021 12:20 Відповісти
Ну якщо банк стабільний і приносить прибуток для чого його продавати ? щось мутить цей банкір прослідковуєтся якась авантюра від Бені.
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16.04.2021 12:23 Відповісти
кому ?"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4160
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16.04.2021 12:26 Відповісти
Беня его и купит обратно за 117 грн 14 коп, смотрите не продешевите)))
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16.04.2021 12:27 Відповісти
нафига? не понимаю. банк работает, приносит прибыль
продайте ублюдочный ощад - отрыжку совка
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16.04.2021 12:28 Відповісти
До того ж це системоутворюючий банк. Якщо його грохнути, то непереливки буде усім, навіть тим, хто не тримає в ньому грошей. Тому Порох і був змушений його рятувати у 2017.
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16.04.2021 12:37 Відповісти
Москали конфисковали, потом продали "Юкос" Ходарковского, в результате попали на 50 млрд. Создать, разработать, произвести и т.д.,мозгов не хватает, украсть,продать впереди планеты всей.
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16.04.2021 12:29 Відповісти
"цап-царап" - національна ру.гра...(х@йло)
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16.04.2021 12:46 Відповісти
Коломойша зашел с другой стороны.
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16.04.2021 12:55 Відповісти
Порошенко тягнув в державну власніть, ВАЗеленський зі своїми хазяями та любими друзями розпродає Україну.
Ай "красавчікі", наголосували. "Сделали вместе !!!"
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=136s
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16.04.2021 13:04 Відповісти
Про плани продати Приват через кілька років порошенківська команда повідомила відразу після націоналізації. Велика прихватизація була оголошена і розпочата (а, вірніше, продовжена після всіх "попередників") теж при Порошенку. Пані чомусь має дуже коротку пам"ять...
ПС. Чи пані має, крім Привата, ще багато прикладів того, що Порошенко притягнув у державну власність?
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17.04.2021 01:12 Відповісти
За збитки заплатила держава, час вертати Бєні?
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16.04.2021 13:05 Відповісти
...його за три копійки знов купить бабуся бєня і відкличе позови проти себе...
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16.04.2021 13:07 Відповісти
Зачем продавать банк, который генерирует государству миллиардные прибыли год от года (как только оттуда выгнали беню и прочих злонамеренных шломиэлей)?
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16.04.2021 13:29 Відповісти
Во ублюдки!
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16.04.2021 13:49 Відповісти
а там этот фонд гарантування вкладов или как его уже со всеми расплатился за вдруг обанкротившиеся частные банки с известными собственниками, которые себя неплохо чувствуют (а некоторые и очень неплохо)?
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16.04.2021 13:49 Відповісти
Налєтай- падєшевело
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16.04.2021 15:44 Відповісти
Молодцы зеслуги! А я думаю, что это за очереди возле приватовских банкоматов. Ни разу паники нет и не будет.
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16.04.2021 15:45 Відповісти
как раз время для продажи нашли
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16.04.2021 15:51 Відповісти
я думаю кіпрські бізнес бабушки дуже зацікавлені в купівлі.
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16.04.2021 16:31 Відповісти
От суки зелёные - зачем продавать прибыльный банк - шо то твари уже придумали, гандоны.
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16.04.2021 16:59 Відповісти
Скоро всю Украину выставят на продажу. Гамузом! Вместе с украинцами и украинками. Китайцы купят, элементарно. Чего по частям размениваться. Сразу, всё
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16.04.2021 18:14 Відповісти
Они не китайцам продадут.
Посмотрите на национальность практически всех, кто на топ-должностях
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16.04.2021 19:59 Відповісти
У зеленої плісняви вся стратегія полягає в тому, щоб все за безцінь спродати на користь оліграхів, інших шляхів наповнення бюджету у них просто не має(
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16.04.2021 18:19 Відповісти
Мелко.
Они умышленно уничтожают Украину, как государство украинской нации, чтобы заселить эти территории своими.
Ну и они не были бы ими, если бы на этом еще и не хотели лично нагреть свои ручонки.
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16.04.2021 20:01 Відповісти
та назовите зелебобики не стесняйтесь имя покупателя.хотя как говорит ваш вождь какая разница все и так знают.
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16.04.2021 18:31 Відповісти
Продавать курицу несущую золотые яйца для бюджета страны?
Значит у ЗЕлёной сволочи совсем плохо с деньгами.
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16.04.2021 19:13 Відповісти
Вже й мережу відділень скорочують, певно, щоб вартість підвищити.
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16.04.2021 19:39 Відповісти
6 лядь а на уя тогда весь этот цирк был с экспроприацией привата и вливанием 5 млрд денег, а теперь продадим? вы че 6 лядь совсем ухуели там? влить наши деньги из бюджета а потом все продать?
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16.04.2021 19:43 Відповісти
По моему їх вже пора стріляти
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16.04.2021 19:45 Відповісти
У Зеленского совсем плохо с деньгами, а еще хуже с мозгами - в Украине решили продать "Приватбанк". 20% рынка банковых услуг страны.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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16.04.2021 19:47 Відповісти
куплю штуцер з набоями - писати в лічку
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16.04.2021 19:58 Відповісти
Зелені ублюдки!
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16.04.2021 21:27 Відповісти
террорезируют твари письмами о долге фейковые
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16.04.2021 21:39 Відповісти
Там не Коломойша цей закон протавкував скоромно
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16.04.2021 22:05 Відповісти
Ничего государственного не останется в нашей стране.
Страна есть, а государства нет.
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17.04.2021 00:16 Відповісти
90 % экономики США принадлежат частному сектору,болван ты блин...
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17.04.2021 06:11 Відповісти
Ты хочешь сказать, что у нас начнётся США после того, как всё государственное будет распродано барыгам и спекулянтам?
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17.04.2021 13:44 Відповісти
всё по кругу.
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17.04.2021 01:12 Відповісти
Игорь Валерьевич намыл через этот банк миллиарды долларов,точную сумму назовут в США после Суда в трех штатах,где Валерьевич оставил крутое наследие,типа Небоскребы заводы фабрики пароходы...
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17.04.2021 06:10 Відповісти
Я вообще поражаюсь нашим дебилам...
Легче выдать замуж беременную невесту на 8-м месяце с двумя внебрачными детьми арабскому шейху чем продать "ПриватБанк" с его проблемами по цене выше квартиры на Троенщине, которая пребывает в качестве объекта расследований мошенничества...
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17.04.2021 09:46 Відповісти
малоПИД,,,роский, нарко-Дурак сделает "подарок" для своего хозяина бени.....тупое, брехливое, гнилое, сцикливое Животное, полный 0 во всем.....
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17.04.2021 10:08 Відповісти
 
 