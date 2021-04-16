"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко

Частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%. Державний "Приватбанк" буде продано.

Про це сказав глава Національного банку України Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - "Приватбанк", незабаром виставлять на продаж", - сказав він.

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За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.

"Ми вважаємо, що приватизація "Приватбанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - заявив Шевченко.

Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.

"Сподіваємося, що через п'ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%", - додав він.