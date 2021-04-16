"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко
Частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%. Державний "Приватбанк" буде продано.
Про це сказав глава Національного банку України Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - "Приватбанк", незабаром виставлять на продаж", - сказав він.
За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.
"Ми вважаємо, що приватизація "Приватбанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - заявив Шевченко.
Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.
"Сподіваємося, що через п'ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%", - додав він.
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Стратег диванный.
конфискуешь у кацапни, они конфискуют имущество посольств Украины в кацапстане.
одни нажились не хило, другие обобрали государство на довкидывание...третьи останутся с абонплатой за пользование картой (от 200 грн в год) ...
еще и беня обиделась )))))
мендель
а Вы думаете искусственное поддержание (вливание туда миллионов-миллиардов, судебные тяжбы и выигрыш-проигрыш то Привата то каломойши) сильно укрепило нашу "банковскую" систему?
Да поймите же наконец, что Коломойский с Боголюбовым создали один из ЛУЧШИХ банков Европы не для того, чтобы чуть позже стырить несколько миллиардов гривен. Это же была "курица, несущая золотые яйца"!!! Почти весь малый бизнес делал перерасчеты через "Приват-24", куча терминалов и банкоматов, отделений с вежливым персоналом.
Янукович нерискнул наезжать на Приват, боясь финансовых проблем в стране.
Но его преемнику было наплевать на экономику страны, не для того в Президенты шёл.
Гонтарева (естественно по команде сверху) начала раскручивать истерию про "проблемы" у Привата. И вот только тогда вкладчики стали массово выводить деньги со счетов. Ну а владельцы не были дураками и когда поняли, что скоро банкротство, то так же вывели деньги из банка.
Не знал?
Интриги вокруг "Привата" стоили нам сначала $5,5 млрд, потом 155 млрд грн "довкинутых"
прибыль например, за 2020 год - 28,2 млрд грн., а также "ПриватБанк" регулярно платит сумасшедшие гонорары юристам, которые ведут судебные процессы против Каламойши в Украине, Британии и США и пр., например еще и братьев Суркисов в Украине.
2. Тобі потріно на калькуляторі поділити прибуток Приватбанку на розмір свого доходу. Після отримання результату напиши. Разом оцінемо різницю, та скільки Іванів можна утримувати на ці гроші.
Деньги, вырученные от продажи, они тупо профукают (помните "Криворожсталь"?)
А крупный западный банк сделает стаку по депозитам 1,5% в год....
продайте ублюдочный ощад - отрыжку совка
Ай "красавчікі", наголосували. "Сделали вместе !!!"
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=136s
ПС. Чи пані має, крім Привата, ще багато прикладів того, що Порошенко притягнув у державну власність?
Посмотрите на национальность практически всех, кто на топ-должностях
Они умышленно уничтожают Украину, как государство украинской нации, чтобы заселить эти территории своими.
Ну и они не были бы ими, если бы на этом еще и не хотели лично нагреть свои ручонки.
Значит у ЗЕлёной сволочи совсем плохо с деньгами.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Страна есть, а государства нет.
Легче выдать замуж беременную невесту на 8-м месяце с двумя внебрачными детьми арабскому шейху чем продать "ПриватБанк" с его проблемами по цене выше квартиры на Троенщине, которая пребывает в качестве объекта расследований мошенничества...