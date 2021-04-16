"ПриватБанк" вскоре выставят на продажу, - глава НБУ Шевченко

Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный "ПриватБанк" будет продан.

Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - "ПриватБанк", вскоре выставят на продажу", - сказал он.

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По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.

"Мы считаем, что приватизация "ПриватБанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - заявил Шевченко.

Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

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"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", - добавил он.