"ПриватБанк" вскоре выставят на продажу, - глава НБУ Шевченко
Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный "ПриватБанк" будет продан.
Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - "ПриватБанк", вскоре выставят на продажу", - сказал он.
По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.
"Мы считаем, что приватизация "ПриватБанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - заявил Шевченко.
Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.
"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", - добавил он.
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Стратег диванный.
конфискуешь у кацапни, они конфискуют имущество посольств Украины в кацапстане.
одни нажились не хило, другие обобрали государство на довкидывание...третьи останутся с абонплатой за пользование картой (от 200 грн в год) ...
еще и беня обиделась )))))
мендель
а Вы думаете искусственное поддержание (вливание туда миллионов-миллиардов, судебные тяжбы и выигрыш-проигрыш то Привата то каломойши) сильно укрепило нашу "банковскую" систему?
Да поймите же наконец, что Коломойский с Боголюбовым создали один из ЛУЧШИХ банков Европы не для того, чтобы чуть позже стырить несколько миллиардов гривен. Это же была "курица, несущая золотые яйца"!!! Почти весь малый бизнес делал перерасчеты через "Приват-24", куча терминалов и банкоматов, отделений с вежливым персоналом.
Янукович нерискнул наезжать на Приват, боясь финансовых проблем в стране.
Но его преемнику было наплевать на экономику страны, не для того в Президенты шёл.
Гонтарева (естественно по команде сверху) начала раскручивать истерию про "проблемы" у Привата. И вот только тогда вкладчики стали массово выводить деньги со счетов. Ну а владельцы не были дураками и когда поняли, что скоро банкротство, то так же вывели деньги из банка.
Не знал?
Интриги вокруг "Привата" стоили нам сначала $5,5 млрд, потом 155 млрд грн "довкинутых"
прибыль например, за 2020 год - 28,2 млрд грн., а также "ПриватБанк" регулярно платит сумасшедшие гонорары юристам, которые ведут судебные процессы против Каламойши в Украине, Британии и США и пр., например еще и братьев Суркисов в Украине.
2. Тобі потріно на калькуляторі поділити прибуток Приватбанку на розмір свого доходу. Після отримання результату напиши. Разом оцінемо різницю, та скільки Іванів можна утримувати на ці гроші.
Деньги, вырученные от продажи, они тупо профукают (помните "Криворожсталь"?)
А крупный западный банк сделает стаку по депозитам 1,5% в год....
продайте ублюдочный ощад - отрыжку совка
Ай "красавчікі", наголосували. "Сделали вместе !!!"
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=136s
ПС. Чи пані має, крім Привата, ще багато прикладів того, що Порошенко притягнув у державну власність?
Посмотрите на национальность практически всех, кто на топ-должностях
Они умышленно уничтожают Украину, как государство украинской нации, чтобы заселить эти территории своими.
Ну и они не были бы ими, если бы на этом еще и не хотели лично нагреть свои ручонки.
Значит у ЗЕлёной сволочи совсем плохо с деньгами.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Страна есть, а государства нет.
Легче выдать замуж беременную невесту на 8-м месяце с двумя внебрачными детьми арабскому шейху чем продать "ПриватБанк" с его проблемами по цене выше квартиры на Троенщине, которая пребывает в качестве объекта расследований мошенничества...