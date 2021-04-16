РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10352 посетителя онлайн
Новости Национализация "Приватбанка"
81 571 89

"ПриватБанк" вскоре выставят на продажу, - глава НБУ Шевченко

Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный "ПриватБанк" будет продан.

Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - "ПриватБанк", вскоре выставят на продажу", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле "Приватбанка" на 9,2 млрд грн, - СМИ. ВИДЕО

По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.

"Мы считаем, что приватизация "ПриватБанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - заявил Шевченко.

Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По "ПриватБанку" были открыты 30 тыс. производств, 20 тыс. - уже закрыты, 40 из оставшихся 10 тыс. - являются особенно резонансными, - Венедиктова

"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", - добавил он.

Автор: 

НБУ (4836) приватизация (1043) Шевченко Кирилл (69) Приватбанк (833)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
Бєнє?...
показать весь комментарий
16.04.2021 11:37 Ответить
+25
Кльово! Тепер Бєня, на вкрадені з Привату гроші купить собі... Приват! Геніально! А потім, як новий власник, відсудить у держави якусь компенсацію.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:49 Ответить
+19
Да, беня приготовился!
показать весь комментарий
16.04.2021 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спасибо, что предупредили... я это... скоро буду.....
показать весь комментарий
16.04.2021 11:36 Ответить
петлю нестерова делать?
показать весь комментарий
16.04.2021 11:42 Ответить
ніт, лише переказ зроблю
показать весь комментарий
16.04.2021 11:49 Ответить
на толчке он.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:52 Ответить
Бєнє?...
показать весь комментарий
16.04.2021 11:37 Ответить
Беня-International, все ж написано: "международным".
показать весь комментарий
16.04.2021 11:42 Ответить
"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5106
показать весь комментарий
16.04.2021 12:40 Ответить
Да лучше бы на продажу выставили Нафтогаз , пусть бы немцы купили,а не дергались с северными потоками
показать весь комментарий
16.04.2021 11:38 Ответить
А немцы точно не перепродадут кацапне ?

Стратег диванный.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:56 Ответить
Це як UMC спочатку викупив Дойчетелеком і продав потім кацапам. Не довіряю я німцям. Вони тісно з кацапами пов'язані. То тільки два вусаня у 1941 випали з цього правила.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:34 Ответить
Не тупи канарейка,если продадут РФ будет что конфисковывать у них.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:20 Ответить
не квакай.
конфискуешь у кацапни, они конфискуют имущество посольств Украины в кацапстане.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:40 Ответить
Імущество посольства то цілий будинок чи квартира ? Посольство в кацапсинії вже вісім років як повинне бути закрите а краще якби воно і не відкривалося
показать весь комментарий
16.04.2021 17:23 Ответить
на нафтогазе геньдель слабый, вот как продам приватбанк и ощадбанк куплю костюм с отливом и полечу на родину на Израиль родненький, а кинутые лохи потерпят им не привыкать.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:29 Ответить
и стоила овчинка вычинки ? )))))
одни нажились не хило, другие обобрали государство на довкидывание...третьи останутся с абонплатой за пользование картой (от 200 грн в год) ...
еще и беня обиделась )))))
показать весь комментарий
16.04.2021 11:41 Ответить
а ты хотел тогда обрушить банковскую систему Украины?
показать весь комментарий
16.04.2021 13:27 Ответить
вопрос интересный...но я на него отвечать не буду ...
мендель
а Вы думаете искусственное поддержание (вливание туда миллионов-миллиардов, судебные тяжбы и выигрыш-проигрыш то Привата то каломойши) сильно укрепило нашу "банковскую" систему?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:15 Ответить
ну уж точно если бы завалился Приват то было бы хуже
показать весь комментарий
16.04.2021 14:29 Ответить
однозначно!
показать весь комментарий
16.04.2021 14:49 Ответить
Если бы Гонтареву и Порошенко расстреляли в апреле 2014-го года, то и у банковской системы Украины проблем бы не было!

Да поймите же наконец, что Коломойский с Боголюбовым создали один из ЛУЧШИХ банков Европы не для того, чтобы чуть позже стырить несколько миллиардов гривен. Это же была "курица, несущая золотые яйца"!!! Почти весь малый бизнес делал перерасчеты через "Приват-24", куча терминалов и банкоматов, отделений с вежливым персоналом.
Янукович нерискнул наезжать на Приват, боясь финансовых проблем в стране.
Но его преемнику было наплевать на экономику страны, не для того в Президенты шёл.
Гонтарева (естественно по команде сверху) начала раскручивать истерию про "проблемы" у Привата. И вот только тогда вкладчики стали массово выводить деньги со счетов. Ну а владельцы не были дураками и когда поняли, что скоро банкротство, то так же вывели деньги из банка.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:47 Ответить
ВСЕ довкинутые деньги Приват УЖЕ вернул. Не помню точно в каком году. Теперь второй этап - продажа банка.
Не знал?
показать весь комментарий
16.04.2021 16:29 Ответить
ВСЕ ли?
Интриги вокруг "Привата" стоили нам сначала $5,5 млрд, потом 155 млрд грн "довкинутых"
прибыль например, за 2020 год - 28,2 млрд грн., а также "ПриватБанк" регулярно платит сумасшедшие гонорары юристам, которые ведут судебные процессы против Каламойши в Украине, Британии и США и пр., например еще и братьев Суркисов в Украине.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:58 Ответить
Абонплата буде від трох тисяч на рік
показать весь комментарий
16.04.2021 17:25 Ответить
Да, беня приготовился!
показать весь комментарий
16.04.2021 11:43 Ответить
Ему это нафиг не нужно, у них теперь "Монобанк" есть.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:49 Ответить
" ...заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС" - А шо бєня став інвестором з США?
показать весь комментарий
16.04.2021 11:45 Ответить
Бєня не тільки ізраїльтянин, він ще й кіпріот, має громадянство Кіпру, а Кіпр є членом ЄС.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:06 Ответить
Самый главный вопрос-с какого бодуна у Володи найвелычнишого зачесалось продавать очень прибыльный государственный актив? Патамуша там потоки нельзя оседлать как на Одесском припортовом, шо довели его за год до 2-х миллиардных убытков?
показать весь комментарий
16.04.2021 12:23 Ответить
А нахер комусь потрібен неприбутковий актив
показать весь комментарий
16.04.2021 17:26 Ответить
Иван, ты Бандеровец настоящий? Если настоящий, то сообщаю, прибыль Привата в 2019-33 милларда гривень, в 2020 -25 миллиардов гривень. А скоко тебе платят?
показать весь комментарий
16.04.2021 21:33 Ответить
Що за набір слів ? Хто і за що має мені платити ?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:10 Ответить
1. Прибутковий, чи не прибутковий Приватбанк?
2. Тобі потріно на калькуляторі поділити прибуток Приватбанку на розмір свого доходу. Після отримання результату напиши. Разом оцінемо різницю, та скільки Іванів можна утримувати на ці гроші.
показать весь комментарий
17.04.2021 14:36 Ответить
Ти що думаєш що я підтримую пограбування власного народу (і себе в тім числі) ?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:14 Ответить
Все ваши прихватизации - это передел и грабёж .
показать весь комментарий
16.04.2021 11:48 Ответить
Кльово! Тепер Бєня, на вкрадені з Привату гроші купить собі... Приват! Геніально! А потім, як новий власник, відсудить у держави якусь компенсацію.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:49 Ответить
Банк, який відірвали у ворюги, що давав великі прибутки добивають і продають. Що знову Бені? Чи вам по фені? Сказав слуга Шевченко, щоб нарід побіг знамати свої депозити і ніс їх у сбербанк росії?
показать весь комментарий
16.04.2021 11:55 Ответить
Якщо купить інвестор з США то добре. А з європейськими інвесторами щоб не вийшло так як з Укрсоцбанком, який в кінцевому результаті через "європейського" інвестора дістався кацапському "Альфабанку".
показать весь комментарий
16.04.2021 12:00 Ответить
Двічі докапіталізованому Гонтарьовой з бюджету та успішно розпродавшому всю нерухомість УСБ(((
показать весь комментарий
16.04.2021 12:43 Ответить
Укрсоцбанк Гонтарева не докапіталізовувала, бо в січні 2008 року італійський Unicreditbank купив Укрсоцбанк. А в січні 2016 року Альфа-Груп ABH Holdings S. A., яка володіє 100% акцій Альфа-Банку підписала угоду з UniCredit Group про передачу їй 100% акцій ПАТ "Укрсоцбанк". Тому Гонтарева у цій справі винна так само, як та невістка яка всралась хоч її і не має вдома.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:05 Ответить
Штанга. Мова про докапіталізацію Альфабанка. Не шукайте бурштин.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:28 Ответить
Альфабанк не потребував докапіталізацію.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:57 Ответить
та цей банк дістанеться Бені через підставних осіб, або поплічникам "квартальців".
показать весь комментарий
16.04.2021 15:09 Ответить
Я догадываюсь кто его купит.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:09 Ответить
Теперь ясно для чего зеленые так усердно пытались снять Смолия с должности. Избиратели Володьки должны быть довольны, банк с большой долей вероятности вернется Бене, за символическую плату..
показать весь комментарий
16.04.2021 12:18 Ответить
Еще при Порохе было сказано,что его будут продовать.
показать весь комментарий
16.04.2021 17:23 Ответить
Так а Игорь Валерич, че не "международный"? Минимум три паспорта у " инвестора"!
показать весь комментарий
16.04.2021 12:19 Ответить
Міжнародний інвестор - Коломойський. Він же громадянин Кіпру і Ізраїлю, а може й ще якихсь країн.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:19 Ответить
НЕ радуйтесь!
Деньги, вырученные от продажи, они тупо профукают (помните "Криворожсталь"?)
А крупный западный банк сделает стаку по депозитам 1,5% в год....
показать весь комментарий
16.04.2021 12:20 Ответить
Ну якщо банк стабільний і приносить прибуток для чого його продавати ? щось мутить цей банкір прослідковуєтся якась авантюра від Бені.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:23 Ответить
кому ?"Приватбанк" незабаром виставлять на продаж, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4160
показать весь комментарий
16.04.2021 12:26 Ответить
Беня его и купит обратно за 117 грн 14 коп, смотрите не продешевите)))
показать весь комментарий
16.04.2021 12:27 Ответить
нафига? не понимаю. банк работает, приносит прибыль
продайте ублюдочный ощад - отрыжку совка
показать весь комментарий
16.04.2021 12:28 Ответить
До того ж це системоутворюючий банк. Якщо його грохнути, то непереливки буде усім, навіть тим, хто не тримає в ньому грошей. Тому Порох і був змушений його рятувати у 2017.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:37 Ответить
Москали конфисковали, потом продали "Юкос" Ходарковского, в результате попали на 50 млрд. Создать, разработать, произвести и т.д.,мозгов не хватает, украсть,продать впереди планеты всей.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:29 Ответить
"цап-царап" - національна ру.гра...(х@йло)
показать весь комментарий
16.04.2021 12:46 Ответить
Коломойша зашел с другой стороны.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:55 Ответить
Порошенко тягнув в державну власніть, ВАЗеленський зі своїми хазяями та любими друзями розпродає Україну.
Ай "красавчікі", наголосували. "Сделали вместе !!!"
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=136s
показать весь комментарий
16.04.2021 13:04 Ответить
Про плани продати Приват через кілька років порошенківська команда повідомила відразу після націоналізації. Велика прихватизація була оголошена і розпочата (а, вірніше, продовжена після всіх "попередників") теж при Порошенку. Пані чомусь має дуже коротку пам"ять...
ПС. Чи пані має, крім Привата, ще багато прикладів того, що Порошенко притягнув у державну власність?
показать весь комментарий
17.04.2021 01:12 Ответить
За збитки заплатила держава, час вертати Бєні?
показать весь комментарий
16.04.2021 13:05 Ответить
...його за три копійки знов купить бабуся бєня і відкличе позови проти себе...
показать весь комментарий
16.04.2021 13:07 Ответить
Зачем продавать банк, который генерирует государству миллиардные прибыли год от года (как только оттуда выгнали беню и прочих злонамеренных шломиэлей)?
показать весь комментарий
16.04.2021 13:29 Ответить
Во ублюдки!
показать весь комментарий
16.04.2021 13:49 Ответить
а там этот фонд гарантування вкладов или как его уже со всеми расплатился за вдруг обанкротившиеся частные банки с известными собственниками, которые себя неплохо чувствуют (а некоторые и очень неплохо)?
показать весь комментарий
16.04.2021 13:49 Ответить
Налєтай- падєшевело
показать весь комментарий
16.04.2021 15:44 Ответить
Молодцы зеслуги! А я думаю, что это за очереди возле приватовских банкоматов. Ни разу паники нет и не будет.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:45 Ответить
как раз время для продажи нашли
показать весь комментарий
16.04.2021 15:51 Ответить
я думаю кіпрські бізнес бабушки дуже зацікавлені в купівлі.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:31 Ответить
От суки зелёные - зачем продавать прибыльный банк - шо то твари уже придумали, гандоны.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:59 Ответить
Скоро всю Украину выставят на продажу. Гамузом! Вместе с украинцами и украинками. Китайцы купят, элементарно. Чего по частям размениваться. Сразу, всё
показать весь комментарий
16.04.2021 18:14 Ответить
Они не китайцам продадут.
Посмотрите на национальность практически всех, кто на топ-должностях
показать весь комментарий
16.04.2021 19:59 Ответить
У зеленої плісняви вся стратегія полягає в тому, щоб все за безцінь спродати на користь оліграхів, інших шляхів наповнення бюджету у них просто не має(
показать весь комментарий
16.04.2021 18:19 Ответить
Мелко.
Они умышленно уничтожают Украину, как государство украинской нации, чтобы заселить эти территории своими.
Ну и они не были бы ими, если бы на этом еще и не хотели лично нагреть свои ручонки.
показать весь комментарий
16.04.2021 20:01 Ответить
та назовите зелебобики не стесняйтесь имя покупателя.хотя как говорит ваш вождь какая разница все и так знают.
показать весь комментарий
16.04.2021 18:31 Ответить
Продавать курицу несущую золотые яйца для бюджета страны?
Значит у ЗЕлёной сволочи совсем плохо с деньгами.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:13 Ответить
Вже й мережу відділень скорочують, певно, щоб вартість підвищити.
показать весь комментарий
16.04.2021 19:39 Ответить
6 лядь а на уя тогда весь этот цирк был с экспроприацией привата и вливанием 5 млрд денег, а теперь продадим? вы че 6 лядь совсем ухуели там? влить наши деньги из бюджета а потом все продать?
показать весь комментарий
16.04.2021 19:43 Ответить
По моему їх вже пора стріляти
показать весь комментарий
16.04.2021 19:45 Ответить
У Зеленского совсем плохо с деньгами, а еще хуже с мозгами - в Украине решили продать "Приватбанк". 20% рынка банковых услуг страны.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
16.04.2021 19:47 Ответить
куплю штуцер з набоями - писати в лічку
показать весь комментарий
16.04.2021 19:58 Ответить
Зелені ублюдки!
показать весь комментарий
16.04.2021 21:27 Ответить
террорезируют твари письмами о долге фейковые
показать весь комментарий
16.04.2021 21:39 Ответить
Там не Коломойша цей закон протавкував скоромно
показать весь комментарий
16.04.2021 22:05 Ответить
Ничего государственного не останется в нашей стране.
Страна есть, а государства нет.
показать весь комментарий
17.04.2021 00:16 Ответить
90 % экономики США принадлежат частному сектору,болван ты блин...
показать весь комментарий
17.04.2021 06:11 Ответить
Ты хочешь сказать, что у нас начнётся США после того, как всё государственное будет распродано барыгам и спекулянтам?
показать весь комментарий
17.04.2021 13:44 Ответить
всё по кругу.
показать весь комментарий
17.04.2021 01:12 Ответить
Игорь Валерьевич намыл через этот банк миллиарды долларов,точную сумму назовут в США после Суда в трех штатах,где Валерьевич оставил крутое наследие,типа Небоскребы заводы фабрики пароходы...
показать весь комментарий
17.04.2021 06:10 Ответить
Я вообще поражаюсь нашим дебилам...
Легче выдать замуж беременную невесту на 8-м месяце с двумя внебрачными детьми арабскому шейху чем продать "ПриватБанк" с его проблемами по цене выше квартиры на Троенщине, которая пребывает в качестве объекта расследований мошенничества...
показать весь комментарий
17.04.2021 09:46 Ответить
малоПИД,,,роский, нарко-Дурак сделает "подарок" для своего хозяина бени.....тупое, брехливое, гнилое, сцикливое Животное, полный 0 во всем.....
показать весь комментарий
17.04.2021 10:08 Ответить
 
 