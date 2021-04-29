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Новости Агрессия России против Украины
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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 по Киеву - ред.) и отвода военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызской Республики.

Также стороны договорились "в течении самых ближайших часов" провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".

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"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Министр Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - сообщили в кыргызском МИД, отметив, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров.

Напоминаем, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией. После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.

Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения. Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.

Автор: 

Кыргызстан (260) Таджикистан (92)


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Топ комментарии
+12
Еще два "братских"народа...Слава СССР.
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29.04.2021 19:49
+12
Типичные "союзнички" по "снг" и "одкб"
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29.04.2021 19:50
+7
Черговый доказ того, що незабаром головною "валютою" стане таки прісна вода а не газ і нафта
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29.04.2021 20:00
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Правила форума Совет форумчан
Еще два "братских"народа...Слава СССР.
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29.04.2021 19:49 Ответить
Типичные "союзнички" по "снг" и "одкб"
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29.04.2021 19:50 Ответить
та рузсгабазы стоят не по феншую это
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29.04.2021 20:05 Ответить
Такие же как германия с францией союзники США по НАТО...
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29.04.2021 20:54 Ответить
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники - Цензор.НЕТ 3690
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29.04.2021 19:57 Ответить
россия и там влезла.
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29.04.2021 19:58 Ответить
https://twitter.com/Fintipersovui

https://twitter.com/Fintipersovui Che Ua https://twitter.com/Fintipersovui @Fintipersovui https://twitter.com/Fintipersovui/status/1387773127430742027 4 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%96%D1%8F?src=hashtag_click #Киргизія & https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Таджикистан Сьогодні по Киргизьким заставах "Капчигай", "Мін-Булак", "Достук", "Кожогар" і "Булак-Баші" з Таджицької сторони був відкритий мінометний вогонь.
Киргизія задіяла спецназ "Бору" і зайняла Таджицьку заставу "Ходжа А'лло".

Сусіди відразу ж домовилися про припинення вогню.
Підсумок: росія показала, що вона гравець на полі, яке залишає США.
Рахмонов зберігає контроль над контрабандою. Поряд Афган і хвилі ринуть в ці райони і ми ще не раз почуємо про цей регіон, тому що всюди де рф, там кров.
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29.04.2021 22:04 Ответить
Черговый доказ того, що незабаром головною "валютою" стане таки прісна вода а не газ і нафта
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29.04.2021 20:00 Ответить
Да уж.. Там СССР постарался в этом узле так переплести границы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии... что попробуй разберись.. там анклав на анклаве.. т.е. какой то населенный пункт принадлежащий одному государству находится в полном окружении территории другого государства. Впрочем такое " создали и между Арменией и Азербайджаном... Да и вообще это была такая тактика.. Которая теперь будет постоянно вызывать конфликты. Одно можно сказать, не с проста это делалось , а с дальним прицелом.
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29.04.2021 20:00 Ответить
сейчас Байден выведет войска из Афганистана, и будет там, Аллах Акбар от Талибана!!!
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29.04.2021 20:03 Ответить
А ну, місцеві експерти, розкажіть за кого вболівати.
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29.04.2021 20:13 Ответить
убалівай за Спартак
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29.04.2021 20:34 Ответить
Нєєє. Тільки за Волинь!
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29.04.2021 20:51 Ответить
Безумовно ,за Україну !!!)))
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29.04.2021 20:35 Ответить
Ну це само собою)
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29.04.2021 20:52 Ответить
То навіщо питати ???))
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29.04.2021 20:55 Ответить
В данном случае, лучше за тюрков.
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29.04.2021 21:17 Ответить
в Орде смуток, разброд и шатание
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29.04.2021 20:15 Ответить
Отличный повод для ввода рашенских "миротворцев".
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29.04.2021 21:06 Ответить
А они воевали? Что-то я отстал от геополитики...
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29.04.2021 21:16 Ответить
ну 28.04 воювали за воду, тобі ж написали.
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29.04.2021 21:53 Ответить
Ищите следы лаптей.
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30.04.2021 10:45 Ответить
 
 