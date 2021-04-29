Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 по Киеву - ред.) и отвода военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызской Республики.
Также стороны договорились "в течении самых ближайших часов" провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.
Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".
"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Министр Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - сообщили в кыргызском МИД, отметив, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров.
Напоминаем, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией. После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.
Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения. Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.
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Киргизія задіяла спецназ "Бору" і зайняла Таджицьку заставу "Ходжа А'лло".
Сусіди відразу ж домовилися про припинення вогню.
Підсумок: росія показала, що вона гравець на полі, яке залишає США.
Рахмонов зберігає контроль над контрабандою. Поряд Афган і хвилі ринуть в ці райони і ми ще не раз почуємо про цей регіон, тому що всюди де рф, там кров.