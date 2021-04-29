Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню і відведення техніки
Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь в районі кордону і відвести техніку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"В результаті кількох переговорів між міністрами закордонних справ КР і РТ, досягнуті домовленості про повне припинення вогню з 20:00 години (17:00 за Києвом ) і відведення військових сил на місця колишньої дислокації", - йдеться в повідомленні.
Також сторони домовилися "упродовж найближчих годин" провести окрему зустріч керівників правоохоронних і силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де будуть обговорені подальші деталі врегулювання ситуації.
Як подальші заходи сторони також погодилися:
- посилити спільну інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням на рівні місцевих самоврядувань двох країн,
- організувати на рівні обласних структур спільні групи правоохоронних органів для патрулювання та моніторингу обстановки у прикордонні,
- підтримувати постійний прямий зв'язок між зовнішньополітичними відомствами та особисто між міністрами для оперативного розв'язання питань.
Зазначається, що міністр закордонних справ Киргизької Республіки Руслан Казакбаєв і міністр закордонних справ Республіки Таджикистан Сіроджіддін Мухріддін закликали обидві сторони "не піддаватися провокаціям окремих деструктивних сил".
"Глави зовнішньополітичних відомств Киргизстану і Таджикистану підкреслили крайню необхідність врегулювання конфліктної ситуації, що призвела до жертв і поранених як з киргизької, так і з таджицької сторони, мирним шляхом за допомогою політико-дипломатичних переговорів. Міністр Казакбаєв зазначив, що киргизька сторона не претендує на чужі території і своєю землею ні з ким ділитися не має наміру", - повідомили в киргизькому МЗС, зазначивши, що всі прикордонні та господарські питання повинні вирішуватися за столом переговорів.
Нагадуємо, ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією. Після кількох сутичок 29 квітня почалися зіткнення між військовими двох країн.
Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких мають вогнепальні поранення. Киргизстан звинувачує Таджикистан в застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.
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Киргизія задіяла спецназ "Бору" і зайняла Таджицьку заставу "Ходжа А'лло".
Сусіди відразу ж домовилися про припинення вогню.
Підсумок: росія показала, що вона гравець на полі, яке залишає США.
Рахмонов зберігає контроль над контрабандою. Поряд Афган і хвилі ринуть в ці райони і ми ще не раз почуємо про цей регіон, тому що всюди де рф, там кров.