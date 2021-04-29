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Новини Агресія Росії проти України
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Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню і відведення техніки

Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню і відведення техніки

Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь в районі кордону і відвести техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В результаті кількох переговорів між міністрами закордонних справ КР і РТ, досягнуті домовленості про повне припинення вогню з 20:00 години (17:00 за Києвом ) і відведення військових сил на місця колишньої дислокації", - йдеться в повідомленні.

Також сторони домовилися "упродовж найближчих годин" провести окрему зустріч керівників правоохоронних і силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де будуть обговорені подальші деталі врегулювання ситуації.

Як подальші заходи сторони також погодилися:

  • посилити спільну інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням на рівні місцевих самоврядувань двох країн,
  • організувати на рівні обласних структур спільні групи правоохоронних органів для патрулювання та моніторингу обстановки у прикордонні,
  • підтримувати постійний прямий зв'язок між зовнішньополітичними відомствами та особисто між міністрами для оперативного розв'язання питань.

Зазначається, що міністр закордонних справ Киргизької Республіки Руслан Казакбаєв і міністр закордонних справ Республіки Таджикистан Сіроджіддін Мухріддін закликали обидві сторони "не піддаватися провокаціям окремих деструктивних сил".

"Глави зовнішньополітичних відомств Киргизстану і Таджикистану підкреслили крайню необхідність врегулювання конфліктної ситуації, що призвела до жертв і поранених як з киргизької, так і з таджицької сторони, мирним шляхом за допомогою політико-дипломатичних переговорів. Міністр Казакбаєв зазначив, що киргизька сторона не претендує на чужі території і своєю землею ні з ким ділитися не має наміру", - повідомили в киргизькому МЗС, зазначивши, що всі прикордонні та господарські питання повинні вирішуватися за столом переговорів.

Також читайте: Президент Киргизстану Жеенбеков повторно запровадив режим надзвичайного стану в Бішкеку

Нагадуємо, ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією. Після кількох сутичок 29 квітня почалися зіткнення між військовими двох країн.

Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких мають вогнепальні поранення. Киргизстан звинувачує Таджикистан в застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.

Киргизстан (145) Таджикистан (43)


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Топ коментарі
+12
Еще два "братских"народа...Слава СССР.
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29.04.2021 19:49
+12
Типичные "союзнички" по "снг" и "одкб"
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29.04.2021 19:50
+7
Черговый доказ того, що незабаром головною "валютою" стане таки прісна вода а не газ і нафта
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29.04.2021 20:00
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Еще два "братских"народа...Слава СССР.
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29.04.2021 19:49 Відповісти
Типичные "союзнички" по "снг" и "одкб"
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29.04.2021 19:50 Відповісти
та рузсгабазы стоят не по феншую это
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29.04.2021 20:05 Відповісти
Такие же как германия с францией союзники США по НАТО...
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29.04.2021 20:54 Відповісти
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники - Цензор.НЕТ 3690
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29.04.2021 19:57 Відповісти
россия и там влезла.
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29.04.2021 19:58 Відповісти
https://twitter.com/Fintipersovui

https://twitter.com/Fintipersovui Che Ua https://twitter.com/Fintipersovui @Fintipersovui https://twitter.com/Fintipersovui/status/1387773127430742027 4 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%96%D1%8F?src=hashtag_click #Киргизія & https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Таджикистан Сьогодні по Киргизьким заставах "Капчигай", "Мін-Булак", "Достук", "Кожогар" і "Булак-Баші" з Таджицької сторони був відкритий мінометний вогонь.
Киргизія задіяла спецназ "Бору" і зайняла Таджицьку заставу "Ходжа А'лло".

Сусіди відразу ж домовилися про припинення вогню.
Підсумок: росія показала, що вона гравець на полі, яке залишає США.
Рахмонов зберігає контроль над контрабандою. Поряд Афган і хвилі ринуть в ці райони і ми ще не раз почуємо про цей регіон, тому що всюди де рф, там кров.
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29.04.2021 22:04 Відповісти
Черговый доказ того, що незабаром головною "валютою" стане таки прісна вода а не газ і нафта
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29.04.2021 20:00 Відповісти
Да уж.. Там СССР постарался в этом узле так переплести границы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии... что попробуй разберись.. там анклав на анклаве.. т.е. какой то населенный пункт принадлежащий одному государству находится в полном окружении территории другого государства. Впрочем такое " создали и между Арменией и Азербайджаном... Да и вообще это была такая тактика.. Которая теперь будет постоянно вызывать конфликты. Одно можно сказать, не с проста это делалось , а с дальним прицелом.
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29.04.2021 20:00 Відповісти
сейчас Байден выведет войска из Афганистана, и будет там, Аллах Акбар от Талибана!!!
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29.04.2021 20:03 Відповісти
А ну, місцеві експерти, розкажіть за кого вболівати.
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29.04.2021 20:13 Відповісти
убалівай за Спартак
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29.04.2021 20:34 Відповісти
Нєєє. Тільки за Волинь!
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29.04.2021 20:51 Відповісти
Безумовно ,за Україну !!!)))
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29.04.2021 20:35 Відповісти
Ну це само собою)
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29.04.2021 20:52 Відповісти
То навіщо питати ???))
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29.04.2021 20:55 Відповісти
В данном случае, лучше за тюрков.
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29.04.2021 21:17 Відповісти
в Орде смуток, разброд и шатание
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29.04.2021 20:15 Відповісти
Отличный повод для ввода рашенских "миротворцев".
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29.04.2021 21:06 Відповісти
А они воевали? Что-то я отстал от геополитики...
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29.04.2021 21:16 Відповісти
ну 28.04 воювали за воду, тобі ж написали.
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29.04.2021 21:53 Відповісти
Ищите следы лаптей.
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30.04.2021 10:45 Відповісти
 
 