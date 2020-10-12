Президент Киргизстану Жеенбеков повторно запровадив режим надзвичайного стану в Бішкеку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков повторно запровадив режим надзвичайного стану на території столиці країни.

Про це повідомляє в понеділок його пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким на території Бішкека повторно запроваджується режим надзвичайного стану", - повідомили в пресслужбі.

За її даними, рішення обумовлено тим, що парламент країни протягом трьох днів не розглянув питання про раніше запроваджений режим надзвичайного стану на території міста.

Режим НС запроваджується з 20:00 12 жовтня до 07:00 19 жовтня, йдеться в документі.

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Комендантом Бішкека призначено заступника міністра внутрішніх справ Киргизстану Алмазбека Орозалієва.

"Під час НС комендатура може встановити комендантську годину, а також заборонити проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, а також страйків, зборів, мітингів, вуличних ходів, демонстрацій і пікетів", - зазначили в апараті президента.

На виконання колишнього указу президента від 9 жовтня комендатурою Бішкека в минулу суботу була запроваджена комендантська година з 21:00 до 05:00. Наказом коменданта в Бішкеку була введена заборона на продаж зброї та алкогольних напоїв з 18:00, а також заборонено проведення мітингів, зборів, вуличних ходів. На в'їзді до столиці встановлені блокпости.

Політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня. Вона почалася з протестів проти підсумків виборів до парламенту Киргизстану 4 жовтня, згідно з якими депутатські мандати отримували тільки чотири партії із 16, що брали участь у виборчій кампанії. 6 жовтня результати виборів були визнані недійсними.