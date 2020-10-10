Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва затримано
Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв затриманий співробітниками правоохоронних органів.
Про це повідомила в суботу пресслужба Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"10 жовтня унаслідок проведених оперативно-розшукових заходів ДКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в межах кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку було затримано Алмазбека Атамбаєва", - йдеться в поширеному повідомленні пресслужби ДКНБ.
Напередодні Атамбаєв зі своїми прихильниками прийшов на мітинг у центрі Бішкека, але акцію не дали провести агресивно налаштовані прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на пост прем'єра Киргизстану схвалив 6 жовтня парламент республіки.
У момент від'їзду експрезидента з площі невідомий зробив кілька пострілів у машину Атамбаєва.
У червні Атамбаєва було засуджено за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета, він також є головним фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.
Під час протестів у ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили експрезидента Киргизстану з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд в Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт.
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ах да ето же презeдент - все время со шпаной криворогатой путаю....
🤣
Им не надоело его туда-сюда: то в тюрьму, то на свободу?
https://charter97.org/ru/news/2020/10/10/396451/