Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва затримано

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Про це повідомила в суботу пресслужба Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"10 жовтня унаслідок проведених оперативно-розшукових заходів ДКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в межах кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку було затримано Алмазбека Атамбаєва", - йдеться в поширеному повідомленні пресслужби ДКНБ.

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Напередодні Атамбаєв зі своїми прихильниками прийшов на мітинг у центрі Бішкека, але акцію не дали провести агресивно налаштовані прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на пост прем'єра Киргизстану схвалив 6 жовтня парламент республіки.

У момент від'їзду експрезидента з площі невідомий зробив кілька пострілів у машину Атамбаєва.

У червні Атамбаєва було засуджено за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета, він також є головним фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.

Під час протестів у ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили експрезидента Киргизстану з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд в Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт.