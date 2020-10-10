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Новини
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Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва затримано

Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва затримано

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Про це повідомила в суботу пресслужба Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"10 жовтня унаслідок проведених оперативно-розшукових заходів ДКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в межах кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку було затримано Алмазбека Атамбаєва", - йдеться в поширеному повідомленні пресслужби ДКНБ.

Читайте також: Експрезидента Киргизстану Атамбаєва звільнено із СІЗО на вимогу протестувальників

Напередодні Атамбаєв зі своїми прихильниками прийшов на мітинг у центрі Бішкека, але акцію не дали провести агресивно налаштовані прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на пост прем'єра Киргизстану схвалив 6 жовтня парламент республіки.

У момент від'їзду експрезидента з площі невідомий зробив кілька пострілів у машину Атамбаєва.

У червні Атамбаєва було засуджено за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета, він також є головним фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.

Під час протестів у ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили експрезидента Киргизстану з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд в Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт.

Автор: 

Киргизстан (145) Атамбаєв Алмазбек (6)


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Топ коментарі
+16
бубе на заметку
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10.10.2020 14:42 Відповісти
+16
Ехануров))
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10.10.2020 14:51 Відповісти
+13
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан - Цензор.НЕТ 3723
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10.10.2020 14:56 Відповісти
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10.10.2020 14:42 Відповісти
Замєтка про нашєго мальчіка? 😉 Ще зарано. Зебілів ше майже 30 відсотків.
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10.10.2020 16:20 Відповісти
Да, Зеленский почему-то так и не арестовал папередника
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10.10.2020 17:01 Відповісти
та вы посмотрите на того аристотелыа - щелбан и нокаут....
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10.10.2020 17:17 Відповісти
ему место в маршрутке не уступают?
ах да ето же презeдент - все время со шпаной криворогатой путаю....
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10.10.2020 17:26 Відповісти
Как только митингующие стали бить друг друга в борьбе за власть стало понятно что ничего у них не получится.
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10.10.2020 14:42 Відповісти
А у ***** получится?
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10.10.2020 14:58 Відповісти
Опять будут протесты?
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10.10.2020 14:42 Відповісти
а маскве?
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10.10.2020 14:50 Відповісти
не могу вспомнить, на кого он похож
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10.10.2020 14:49 Відповісти
на гойко митича...
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10.10.2020 14:51 Відповісти
не 15, а 12
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10.10.2020 14:55 Відповісти
ето было smart, Hyhen
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10.10.2020 14:58 Відповісти
потом 62
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10.10.2020 15:16 Відповісти
Ехануров))
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10.10.2020 14:51 Відповісти
Еханурова
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10.10.2020 14:51 Відповісти
Ехануров...
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10.10.2020 14:52 Відповісти
на Еханурова
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10.10.2020 14:54 Відповісти
Яхануров
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10.10.2020 15:01 Відповісти
ajnjijg фотошоп
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11.10.2020 16:31 Відповісти
Коли вже у Нас таке- всі ексгідранти затримані..
🤣
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10.10.2020 14:52 Відповісти
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан - Цензор.НЕТ 3723
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10.10.2020 14:56 Відповісти
Президент и бутерброд.
Им не надоело его туда-сюда: то в тюрьму, то на свободу?
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10.10.2020 14:57 Відповісти
То не один президент. То наразі цілих два. Один вийшов, іншого запхали. А ще два у бігах. Там з тими презами церемонія ься лише на інавгурації.
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10.10.2020 16:22 Відповісти
тупорый квартальный клоун наивно полагает, что после своей каденции, он спокойно пойдет на пенсию. Щас! Независимо от того, кого изберут следующим презом проукраинского или прокацапского, у оманского ишака выбор невелик: либо пустить себе пулю в лоб, либо сидеть пожизненно с конфискацией.
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10.10.2020 16:41 Відповісти
сдулся ихний майдан быстро взлетел быстро упал-печалька...в стойло узкоглазые демократики
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10.10.2020 17:46 Відповісти
Сообщается, что Лукашенко «это утро провел в СИЗО КГБ».
https://charter97.org/ru/news/2020/10/10/396451/
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10.10.2020 17:47 Відповісти
 
 