14 444 28

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГКНБ.

Читайте также: Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акцию не дали провести агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Кыргызстана одобрил 6 октября парламент республики.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

+16
бубе на заметку
10.10.2020 14:42 Ответить
+16
Ехануров))
10.10.2020 14:51 Ответить
+13
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан - Цензор.НЕТ 3723
10.10.2020 14:56 Ответить
бубе на заметку
10.10.2020 14:42 Ответить
Замєтка про нашєго мальчіка? 😉 Ще зарано. Зебілів ше майже 30 відсотків.
10.10.2020 16:20 Ответить
Да, Зеленский почему-то так и не арестовал папередника
10.10.2020 17:01 Ответить
та вы посмотрите на того аристотелыа - щелбан и нокаут....
10.10.2020 17:17 Ответить
ему место в маршрутке не уступают?
10.10.2020 17:26 Ответить
Как только митингующие стали бить друг друга в борьбе за власть стало понятно что ничего у них не получится.
10.10.2020 14:42 Ответить
А у ***** получится?
10.10.2020 14:58 Ответить
Опять будут протесты?
10.10.2020 14:42 Ответить
а маскве?
10.10.2020 14:50 Ответить
не могу вспомнить, на кого он похож
10.10.2020 14:49 Ответить
на гойко митича...
10.10.2020 14:51 Ответить
не 15, а 12
10.10.2020 14:55 Ответить
ето было smart, Hyhen
10.10.2020 14:58 Ответить
потом 62
10.10.2020 15:16 Ответить
Ехануров))
10.10.2020 14:51 Ответить
Еханурова
10.10.2020 14:51 Ответить
Ехануров...
10.10.2020 14:52 Ответить
на Еханурова
10.10.2020 14:54 Ответить
Яхануров
10.10.2020 15:01 Ответить
ajnjijg фотошоп
11.10.2020 16:31 Ответить
Коли вже у Нас таке- всі ексгідранти затримані..
🤣
10.10.2020 14:52 Ответить
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан - Цензор.НЕТ 3723
10.10.2020 14:56 Ответить
Президент и бутерброд.
Им не надоело его туда-сюда: то в тюрьму, то на свободу?
10.10.2020 14:57 Ответить
То не один президент. То наразі цілих два. Один вийшов, іншого запхали. А ще два у бігах. Там з тими презами церемонія ься лише на інавгурації.
10.10.2020 16:22 Ответить
тупорый квартальный клоун наивно полагает, что после своей каденции, он спокойно пойдет на пенсию. Щас! Независимо от того, кого изберут следующим презом проукраинского или прокацапского, у оманского ишака выбор невелик: либо пустить себе пулю в лоб, либо сидеть пожизненно с конфискацией.
10.10.2020 16:41 Ответить
сдулся ихний майдан быстро взлетел быстро упал-печалька...в стойло узкоглазые демократики
10.10.2020 17:46 Ответить
Сообщается, что Лукашенко «это утро провел в СИЗО КГБ».
https://charter97.org/ru/news/2020/10/10/396451/
10.10.2020 17:47 Ответить
 
 