Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГКНБ.

Читайте также: Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акцию не дали провести агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Кыргызстана одобрил 6 октября парламент республики.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.