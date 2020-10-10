У Бішкеку запроваджують комендантську годину, мітинги забороняють

Комендантська година запроваджується у столиці Киргизстану з 21:00 до 5:00, відповідний наказ у суботу підписав комендант Бішкека Алмазбек Орозалієв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На території Бішкека з 21:00 до 5:00 запроваджується комендантська година для всіх громадян і осіб без громадянства, за винятком державних і муніципальних службовців, які здійснюють і сприяють діяльності комендатури", - йдеться у наказі коменданта.

Крім того, наказом коменданта в Бішкеку вводиться заборона на продаж зброї та алкогольних напоїв із 18:00, а також забороняється проведення мітингів, зборів, вуличних походів.

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У Бішкеку діє особливий режим в'їзду і виїзду.

"Комендатура має право залучати громадян до охорони громадського порядку, тимчасово виселяти громадян із районів, небезпечних для проживання, забороняти окремим громадянам залишати певну місцевість", - йдеться в наказі.

Напередодні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. Відповідно до указу президента, НС запроваджується з 20:00 9 жовтня до 8:00 21 жовтня. За інформацією МВС, режим НС діє із 10 жовтня.

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Політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних із підсумками парламентських виборів, що відбулись 4 жовтня.