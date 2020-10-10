В Бишкеке вводится комендантский час, митинги запрещаются

Комендантский час вводится в столице Кыргызстана с 21:00 до 05:00, соответствующий приказ в субботу подписал комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

"На территории Бишкека с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры", - говорится в приказе коменданта.

Кроме того, приказом коменданта в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний, уличных шествий.

В Бишкеке действует особый режим въезда и выезда.

"Комендатура имеет право привлекать граждан к охране общественного порядка, временно выселять граждан из районов, опасных для проживания, запрещать отдельным гражданам покидать определенную местность", - говорится в приказе.

Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В соответствии с указом президента, ЧП вводится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября. По информации МВД, режим ЧП действует с 10 октября.

Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября.