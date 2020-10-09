РУС
На митинге в Бишкеке стреляют. ВИДЕО

На митинге в столице Кыргызстана стреляют, несколько пуль попали в машину бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сам он не пострадал. Зато камнем ранили оппозиционного политика Токтогазиева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24.kg.

Машину Атамбаева обстреляли во время потасовки на площади Ала-Тоо.

Бывший президент был вынужден покинуть митинг. В тот момент, когда его машина уезжала с площади, раздались выстрелы.

"Видно, что это боевые патроны. Вот что осталось от бронированного автомобиля", - прокомментировал Атамбаев.

Читайте на Цензор.НЕТ: В центре Бишкека начались столкновения протестующих: стороны закидывают друг друга камнями и бутылками

Один из лидеров партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев получил ранение во время беспорядков на площади. В него попали камнем. Сторонники доставили его в больницу в бессознательном состоянии.

Также ранен охранник бывшего премьер-министра Темира Сариева.

Ранее в пятницу, 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека режим чрезвычайного положения. В город введут войска.

Также на Цензор.НЕТ: Президент Кыргызстана Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке: в город вводят войска

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

даремно, а могли б як білоруси, з квітами, та машинками викласти живе Беларусь)))
Нужно сказать, что наши украинские власти по сравнению с киргизскими более наглые. Они первые начинают стрелять внарод, С другой стороны они стреляют не в свой народ. а в украинцев.
Что еще в твоей кремлевской методичке написано?
Не ждут пока в них начнут....
даремно, а могли б як білоруси, з квітами, та машинками викласти живе Беларусь)))
он что кинуть решил протестующих
только вроде ж говорил что легетимно передать власть хочет...
Нужно сказать, что наши украинские власти по сравнению с киргизскими более наглые. Они первые начинают стрелять внарод, С другой стороны они стреляют не в свой народ. а в украинцев.
Переведи.
перевожу для тех, кто умеет читать наши украинские власти по сравнению с киргизскими более наглые. Они первые начинают стрелять в народ, С другой стороны они стреляют не в свой народ, а в украинцев.
Переведи.
А за кого нам быть?
За мапутянцев и мапутянок.
За пули. Пуля никогда не врёт.
Полный идиотизм, сначала эти протестующие его освободили а теперь в него стреляют.
Освободили его представители северных кланов, а сейчас наверное с юга подвезли подмогу нынешнему президенту
Пуля дура,штык маладец
Уже ?!
Клановая страна. Кланы воюют друг с другом Воюют север, с югом Это уже третья по счету революция.
Что еще в твоей кремлевской методичке написано?
