3 545 24

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

Депутаты парламента Кыргызстана 7 октября начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", - заявил он.

Как пишут местные СМИ, кыргызский парламент долго не мог собрать кворум для начала заседания. Также была информация, что часть депутатов отказывается согласовывать начало импичмента Жээнбекову.

Напомним, на этой неделе в Кыргызстане вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. По официальным результатам, на выборах победила правящая партия. На фоне протестов ЦИК Кыргызстана признал результаты голосования недействительными и собирается объявить новые выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция в Кыргызстане создала Народный координационный совет и призывает к люстрации

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Читайте также: Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, за все время протестов погиб 1 человек и пострадали более 750.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Сначала местные СМИ сообщили о назначении новых премьер-министра и спикера парламента. Но после выяснилось, что они еще не назначены, а только представлены.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

импичмент (548) Кыргызстан (260)
Топ комментарии
+7
Кто б мог подумать что киргизы такие шустрые и решительные?!
И ведь никаких цветочков, печенек и бесконечных хождений..
07.10.2020 19:53 Ответить
+6
От у кого треба вчитись, як швидко міняти владу.
07.10.2020 19:50 Ответить
+4
киргизы оказались народом покруче, чем украинцы. У нас бубочку терпеть будут до конца его каденции.
07.10.2020 19:52 Ответить
Минск не резиновый. Там Бакиева хватает
07.10.2020 19:45 Ответить
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси, представляю куда попросится этот если его снимут.
07.10.2020 19:50 Ответить
Нормально ! Не хрен , как путлер обнуляться и Лукашенко на 26 лет присосался , народ в рабов превратили
07.10.2020 20:29 Ответить
Вы были в Беларуси, видели как люди живут?
07.10.2020 20:36 Ответить
мы видели, что они думают по этому поводу
07.10.2020 21:29 Ответить
Видели, }{уйово живут! Но их как в совке ежедневно зомбируют, что они живут лучше всех!
07.10.2020 21:30 Ответить
Борьба кланов - это не шухры-мухры! Через год все повторится...
07.10.2020 20:34 Ответить
По хорошей и устойчивой киргизской традиции?
07.10.2020 21:26 Ответить
Цікавий метод імпічменту. Реальний...
07.10.2020 19:51 Ответить
Браво 👏👏👏! Брависсимо 👍👍👍 ! Вот - бы и в Украине всех гнид прокацапских и олигархов - кровопийц - Кучмо-Пинчука , Каломоя , мертвечука , ахметова Фирташа ………отправить к чертям собачим
07.10.2020 20:35 Ответить
и шлемазла не забыть!
07.10.2020 21:30 Ответить
...криворогого
07.10.2020 21:31 Ответить
Смешно Ему бы до первой травки досидеть
07.10.2020 20:09 Ответить
не ссы, на местных выборах устроим блазню импичмент.
07.10.2020 20:12 Ответить
Не смотря на олигархов и кланы, Кыргызстан самый демократичный из всего бывшего совка, после Украины канешна.
07.10.2020 19:59 Ответить
Тоже живет на кредитах?
07.10.2020 20:36 Ответить
Украина платит по векселям, в отличие от паРаши, задолжавшей Ходору 50 лярдов
07.10.2020 21:32 Ответить
Ау, БеССР, а як там у вАс?
07.10.2020 20:12 Ответить
Всего 3 тысячи человек понадобилось чтобы организовать импичмент.
07.10.2020 20:15 Ответить
Тю, я думал там процедура импичмента немного проще. Одного коня привязывают к одной ноге, другого - к другой, и алга!
07.10.2020 21:33 Ответить
 
 