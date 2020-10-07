Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

Депутаты парламента Кыргызстана 7 октября начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", - заявил он.

Как пишут местные СМИ, кыргызский парламент долго не мог собрать кворум для начала заседания. Также была информация, что часть депутатов отказывается согласовывать начало импичмента Жээнбекову.

Напомним, на этой неделе в Кыргызстане вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. По официальным результатам, на выборах победила правящая партия. На фоне протестов ЦИК Кыргызстана признал результаты голосования недействительными и собирается объявить новые выборы.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, за все время протестов погиб 1 человек и пострадали более 750.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Сначала местные СМИ сообщили о назначении новых премьер-министра и спикера парламента. Но после выяснилось, что они еще не назначены, а только представлены.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.