УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4825 відвідувачів онлайн
Новини
3 545 24

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова

Депутати парламенту Киргизстану 7 жовтня розпочали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову. Таке рішення ухвалили на тлі антиурядових протестів у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат опозиційної партії "Ата-Мекен" Канибек Іманалієв у коментарі російському агентству "РИА Новости".

"Частина депутатів підписала імпічмент. Там дуже складна процедура, але можна сказати, що вона запущена", - заявив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, киргизький парламент довго не міг зібрати кворум для початку засідання. Також була інформація, що частина депутатів відмовляється погоджувати початок імпічменту Жеенбекова.

Нагадаємо, на цьому тижні в Киргизстані спалахнули масові акції протесту через результати парламентських виборів. За офіційними результатами, на виборах перемогла правляча партія. На тлі протестів ЦВК Киргизстану визнав результати голосування недійсними і збирається оголосити нові вибори.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомили про призначення нових прем'єр-міністра і спікера парламенту. Але після з'ясувалося, що вони ще не призначені, а тільки представлені.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Автор: 

імпічмент (284) Киргизстан (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Кто б мог подумать что киргизы такие шустрые и решительные?!
И ведь никаких цветочков, печенек и бесконечных хождений..
показати весь коментар
07.10.2020 19:53 Відповісти
+6
От у кого треба вчитись, як швидко міняти владу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:50 Відповісти
+4
киргизы оказались народом покруче, чем украинцы. У нас бубочку терпеть будут до конца его каденции.
показати весь коментар
07.10.2020 19:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минск не резиновый. Там Бакиева хватает
показати весь коментар
07.10.2020 19:45 Відповісти
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси, представляю куда попросится этот если его снимут.
показати весь коментар
07.10.2020 19:50 Відповісти
Нормально ! Не хрен , как путлер обнуляться и Лукашенко на 26 лет присосался , народ в рабов превратили
показати весь коментар
07.10.2020 20:29 Відповісти
Вы были в Беларуси, видели как люди живут?
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
мы видели, что они думают по этому поводу
показати весь коментар
07.10.2020 21:29 Відповісти
Видели, }{уйово живут! Но их как в совке ежедневно зомбируют, что они живут лучше всех!
показати весь коментар
07.10.2020 21:30 Відповісти
От у кого треба вчитись, як швидко міняти владу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:50 Відповісти
Кто б мог подумать что киргизы такие шустрые и решительные?!
И ведь никаких цветочков, печенек и бесконечных хождений..
показати весь коментар
07.10.2020 19:53 Відповісти
Борьба кланов - это не шухры-мухры! Через год все повторится...
показати весь коментар
07.10.2020 20:34 Відповісти
По хорошей и устойчивой киргизской традиции?
показати весь коментар
07.10.2020 21:26 Відповісти
Цікавий метод імпічменту. Реальний...
показати весь коментар
07.10.2020 19:51 Відповісти
Браво 👏👏👏! Брависсимо 👍👍👍 ! Вот - бы и в Украине всех гнид прокацапских и олигархов - кровопийц - Кучмо-Пинчука , Каломоя , мертвечука , ахметова Фирташа ………отправить к чертям собачим
показати весь коментар
07.10.2020 20:35 Відповісти
и шлемазла не забыть!
показати весь коментар
07.10.2020 21:30 Відповісти
...криворогого
показати весь коментар
07.10.2020 21:31 Відповісти
киргизы оказались народом покруче, чем украинцы. У нас бубочку терпеть будут до конца его каденции.
показати весь коментар
07.10.2020 19:52 Відповісти
Смешно Ему бы до первой травки досидеть
показати весь коментар
07.10.2020 20:09 Відповісти
не ссы, на местных выборах устроим блазню импичмент.
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
Не смотря на олигархов и кланы, Кыргызстан самый демократичный из всего бывшего совка, после Украины канешна.
показати весь коментар
07.10.2020 19:59 Відповісти
Тоже живет на кредитах?
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
Украина платит по векселям, в отличие от паРаши, задолжавшей Ходору 50 лярдов
показати весь коментар
07.10.2020 21:32 Відповісти
Ау, БеССР, а як там у вАс?
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
Всего 3 тысячи человек понадобилось чтобы организовать импичмент.
показати весь коментар
07.10.2020 20:15 Відповісти
Тю, я думал там процедура импичмента немного проще. Одного коня привязывают к одной ноге, другого - к другой, и алга!
показати весь коментар
07.10.2020 21:33 Відповісти
 
 