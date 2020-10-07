Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова

Депутати парламенту Киргизстану 7 жовтня розпочали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову. Таке рішення ухвалили на тлі антиурядових протестів у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат опозиційної партії "Ата-Мекен" Канибек Іманалієв у коментарі російському агентству "РИА Новости".

"Частина депутатів підписала імпічмент. Там дуже складна процедура, але можна сказати, що вона запущена", - заявив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, киргизький парламент довго не міг зібрати кворум для початку засідання. Також була інформація, що частина депутатів відмовляється погоджувати початок імпічменту Жеенбекова.

Нагадаємо, на цьому тижні в Киргизстані спалахнули масові акції протесту через результати парламентських виборів. За офіційними результатами, на виборах перемогла правляча партія. На тлі протестів ЦВК Киргизстану визнав результати голосування недійсними і збирається оголосити нові вибори.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомили про призначення нових прем'єр-міністра і спікера парламенту. Але після з'ясувалося, що вони ще не призначені, а тільки представлені.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.