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Новини
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У Киргизстані новий прем'єр-міністр і новий спікер парламенту, обидва - з опозиції

У Киргизстані новий прем'єр-міністр і новий спікер парламенту, обидва - з опозиції

Депутати парламенту Киргизстану на екстреному засіданні призначили новим очільником уряду Садира Жапарова, якого учасники протесту минулої ночі звільнили з колонії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Депутати проголосували на призначення Жапарова новим прем'єр-міністром", - сказав представник пресслужби парламенту.

Він уточнив, що на засіданні раніше депутати погодилися з відставкою прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.

За словами співрозмовника агентства, "найближчими днями, завтра-післязавтра, Жапаров має представити склад і структуру нового уряду республіки".

Читайте також: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Депутат парламентської фракції "Бір Бол" (Будь єдиний) Киргизстану Миктибека Абдилдаєва призначено спікером парламенту країни.

Партія "Бір Бол" увійшла до складу координаційної ради, створеної опозиційними політичними силами Киргизстану.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Автор: 

Киргизстан (145) протест (2409)


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Топ коментарі
+20
Вот где "турбо-режим"))
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06.10.2020 19:39 Відповісти
+17
Беларусь, Карабах, Киргизия...Сразу столько дырочек появилось, через который дырявый бассейн стал терять воду. Порох знал бы что с этим делать!
Но у нас на Банковой мерзкая зелёная сопля.
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06.10.2020 19:41 Відповісти
+10
Быстренько там за одни сутки всё решается кардинально...
А ещё протестующие потребовали закрыть границы Киргистана, что бы чиновники не убежали с наворованным.
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06.10.2020 19:39 Відповісти
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Быстренько там за одни сутки всё решается кардинально...
А ещё протестующие потребовали закрыть границы Киргистана, что бы чиновники не убежали с наворованным.
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06.10.2020 19:39 Відповісти
это результат скурпулезного просмотра роликов в ютубе 2014 г из Киева.
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06.10.2020 19:42 Відповісти
як у Гонконзі, зараз мало хто знає, як там люди на вулицях на великих масово дивились київський майстер-клас по вгамуванню поліціянтів
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06.10.2020 20:09 Відповісти
Вот где "турбо-режим"))
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06.10.2020 19:39 Відповісти
Беларусь, Карабах, Киргизия...Сразу столько дырочек появилось, через который дырявый бассейн стал терять воду. Порох знал бы что с этим делать!
Но у нас на Банковой мерзкая зелёная сопля.
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06.10.2020 19:41 Відповісти
здувається хрюцький мір
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06.10.2020 20:11 Відповісти
А почему про Хабаровск забыл, там тоже очень не спокойно и скорее всего кем-то управляется и координируется? И там последняя точка ещё не поставлена и для Путина - это нарывающий чирьяк.
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06.10.2020 21:04 Відповісти
Брехня )))
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06.10.2020 19:42 Відповісти
Нюню..
Щось таке і в Вірменії було..
В Україні теж..третій раз..
🤗
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06.10.2020 19:42 Відповісти
З нас почалося, ми і відспіваєм, побачиш
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06.10.2020 20:00 Відповісти
якщо порохоботи та зелебобікі продовжать гнобити один одного, то Україні паніхіду відспівають ОПЗЖопи
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06.10.2020 20:13 Відповісти
Срочно, прямо сейчас
https://www.youtube.com/watch?v=CcoLEDPmXvQ
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06.10.2020 19:42 Відповісти
Блин, а чего он еще и хрюкает?
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06.10.2020 20:04 Відповісти
це добрі новини для українців, але не кацапістів
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06.10.2020 20:22 Відповісти
Социальный лифт
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06.10.2020 19:46 Відповісти
Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании назначили новым главой правительства Садыра Жапарова, которого протестующие прошлой ночью освободили из колонии...

Это круто.
Вчера вечером, ты ещё сидел в тюрьме. А сегодня вечером ты уже назначен премьер-министром...
Такое редко бывает в истории!
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06.10.2020 19:48 Відповісти
Ну да Юлька тоже вечером в тюрьме утром бахиня
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06.10.2020 19:58 Відповісти
Киргизы пришли к президенту и умно проголосовали.
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06.10.2020 20:07 Відповісти
глобалізація та прискорення прогресу
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06.10.2020 20:27 Відповісти
Сериал ....
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06.10.2020 19:52 Відповісти
Евросоюз уже выразил обеспокоенность событиями в Киргизии? Не успеваю следить за новостями просто.
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06.10.2020 19:59 Відповісти
Какой-то движ начался вокруг границ Рашки, - Белоруссь, Закавказье, Средная Азия и ещё их Дальний Восток.
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06.10.2020 20:07 Відповісти
Незабаром Чукотка Абрамовича восстане
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06.10.2020 20:29 Відповісти
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb

Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb

·https://twitter.com/jaxx_vb/status/1313234321076039681 19 ч

Беларусы: 70 дней бродят по Минску, дарят силовикам цветы Киргизы: за 2 часа захватили парламент
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06.10.2020 20:10 Відповісти
А,что там сябры,так и ходят до сих пор ,хлопаючи в ладошки...?
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06.10.2020 20:12 Відповісти
Так и будут...,как Моисей 40 лет ходить хлопаючи в ладони,бо после батьки будет коля,его сын...
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06.10.2020 20:14 Відповісти
в кожній нації свій шлях до землі обєтованой
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06.10.2020 20:32 Відповісти
Садыр Жапаров в отличие от Кубатбека Боронова таки голова. Я бы ему пальца в рот не положил.
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06.10.2020 20:13 Відповісти
а він і не жадає того
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06.10.2020 20:33 Відповісти
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06.10.2020 20:37 Відповісти
А МЫ СИДИМ! ТЕРПИМ ОТКРОВЕННЫХ ГНИД И ВРАГОВ ВО ВЛАСТИ, КОТОРЫХ С КРОВЬЮ ВЫГНАЛИ 6 леТ НАЗАД, А ТЕПЕРЬ ОНИ НАГИБАЮТ И ТРАХАЮТ ПАТРИОТОВ КАК ХОТЯТ И КУДА ХОТЯТ.
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06.10.2020 20:24 Відповісти
шо, знову фсьо пропало?
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06.10.2020 20:35 Відповісти
к чему тут этот тупой вопрос
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06.10.2020 21:52 Відповісти
У Киргизстані новий прем'єр-міністр і новий спікер парламенту, обидва - з опозиції - Цензор.НЕТ 2675
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06.10.2020 21:11 Відповісти
Рановато радоваться. Пока непонятно, что там происходит и кто этим заправляет. В Армении тоже была видимость революции для назначения москальского ставленника - тоже все радовались за демократию.
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06.10.2020 22:19 Відповісти
а смысл? всё равно все на одно лицо.
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07.10.2020 03:55 Відповісти
Жапаров - креатура кремля.
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07.10.2020 11:29 Відповісти
 
 