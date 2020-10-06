У Киргизстані новий прем'єр-міністр і новий спікер парламенту, обидва - з опозиції

Депутати парламенту Киргизстану на екстреному засіданні призначили новим очільником уряду Садира Жапарова, якого учасники протесту минулої ночі звільнили з колонії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Депутати проголосували на призначення Жапарова новим прем'єр-міністром", - сказав представник пресслужби парламенту.

Він уточнив, що на засіданні раніше депутати погодилися з відставкою прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.

За словами співрозмовника агентства, "найближчими днями, завтра-післязавтра, Жапаров має представити склад і структуру нового уряду республіки".

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Депутат парламентської фракції "Бір Бол" (Будь єдиний) Киргизстану Миктибека Абдилдаєва призначено спікером парламенту країни.

Партія "Бір Бол" увійшла до складу координаційної ради, створеної опозиційними політичними силами Киргизстану.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.