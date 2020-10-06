В Кыргызстане новый премьер-министр и новый спикер парламента, оба - из оппозиции

Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании назначили новым главой правительства Садыра Жапарова, которого протестующие прошлой ночью освободили из колонии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Депутаты проголосовали на назначение Жапарова новым премьер-министром", - сказал представитель пресс-службы парламента.

Он уточнил, что на заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова.

По словам собеседника агентства, "в ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики".

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Депутат парламентской фракции "Бир Бол" (Будь един) Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев назначен спикером парламента страны.

Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Кыргызстана.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, во время протестов в ночь с 5 на 6 октября погиб 1 человек и пострадали почти 500.

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Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.