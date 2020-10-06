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В Кыргызстане новый премьер-министр и новый спикер парламента, оба - из оппозиции

В Кыргызстане новый премьер-министр и новый спикер парламента, оба - из оппозиции

Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании назначили новым главой правительства Садыра Жапарова, которого протестующие прошлой ночью освободили из колонии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Депутаты проголосовали на назначение Жапарова новым премьер-министром", - сказал представитель пресс-службы парламента.

Он уточнил, что на заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова.

По словам собеседника агентства, "в ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики".

Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники

Депутат парламентской фракции "Бир Бол" (Будь един) Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев назначен спикером парламента страны.

Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Кыргызстана.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, во время протестов в ночь с 5 на 6 октября погиб 1 человек и пострадали почти 500.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Автор: 

Кыргызстан (260) протест (5869)


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Топ комментарии
+20
Вот где "турбо-режим"))
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06.10.2020 19:39 Ответить
+17
Беларусь, Карабах, Киргизия...Сразу столько дырочек появилось, через который дырявый бассейн стал терять воду. Порох знал бы что с этим делать!
Но у нас на Банковой мерзкая зелёная сопля.
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06.10.2020 19:41 Ответить
+10
Быстренько там за одни сутки всё решается кардинально...
А ещё протестующие потребовали закрыть границы Киргистана, что бы чиновники не убежали с наворованным.
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06.10.2020 19:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Быстренько там за одни сутки всё решается кардинально...
А ещё протестующие потребовали закрыть границы Киргистана, что бы чиновники не убежали с наворованным.
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06.10.2020 19:39 Ответить
это результат скурпулезного просмотра роликов в ютубе 2014 г из Киева.
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06.10.2020 19:42 Ответить
як у Гонконзі, зараз мало хто знає, як там люди на вулицях на великих масово дивились київський майстер-клас по вгамуванню поліціянтів
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06.10.2020 20:09 Ответить
Вот где "турбо-режим"))
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06.10.2020 19:39 Ответить
Беларусь, Карабах, Киргизия...Сразу столько дырочек появилось, через который дырявый бассейн стал терять воду. Порох знал бы что с этим делать!
Но у нас на Банковой мерзкая зелёная сопля.
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06.10.2020 19:41 Ответить
здувається хрюцький мір
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06.10.2020 20:11 Ответить
А почему про Хабаровск забыл, там тоже очень не спокойно и скорее всего кем-то управляется и координируется? И там последняя точка ещё не поставлена и для Путина - это нарывающий чирьяк.
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06.10.2020 21:04 Ответить
Брехня )))
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06.10.2020 19:42 Ответить
Нюню..
Щось таке і в Вірменії було..
В Україні теж..третій раз..
🤗
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06.10.2020 19:42 Ответить
З нас почалося, ми і відспіваєм, побачиш
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06.10.2020 20:00 Ответить
якщо порохоботи та зелебобікі продовжать гнобити один одного, то Україні паніхіду відспівають ОПЗЖопи
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06.10.2020 20:13 Ответить
Срочно, прямо сейчас
https://www.youtube.com/watch?v=CcoLEDPmXvQ
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06.10.2020 19:42 Ответить
Блин, а чего он еще и хрюкает?
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06.10.2020 20:04 Ответить
це добрі новини для українців, але не кацапістів
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06.10.2020 20:22 Ответить
Социальный лифт
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06.10.2020 19:46 Ответить
Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании назначили новым главой правительства Садыра Жапарова, которого протестующие прошлой ночью освободили из колонии...

Это круто.
Вчера вечером, ты ещё сидел в тюрьме. А сегодня вечером ты уже назначен премьер-министром...
Такое редко бывает в истории!
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06.10.2020 19:48 Ответить
Ну да Юлька тоже вечером в тюрьме утром бахиня
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06.10.2020 19:58 Ответить
Киргизы пришли к президенту и умно проголосовали.
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06.10.2020 20:07 Ответить
глобалізація та прискорення прогресу
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06.10.2020 20:27 Ответить
Сериал ....
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06.10.2020 19:52 Ответить
Евросоюз уже выразил обеспокоенность событиями в Киргизии? Не успеваю следить за новостями просто.
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06.10.2020 19:59 Ответить
Какой-то движ начался вокруг границ Рашки, - Белоруссь, Закавказье, Средная Азия и ещё их Дальний Восток.
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06.10.2020 20:07 Ответить
Незабаром Чукотка Абрамовича восстане
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06.10.2020 20:29 Ответить
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb

Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb

·https://twitter.com/jaxx_vb/status/1313234321076039681 19 ч

Беларусы: 70 дней бродят по Минску, дарят силовикам цветы Киргизы: за 2 часа захватили парламент
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06.10.2020 20:10 Ответить
А,что там сябры,так и ходят до сих пор ,хлопаючи в ладошки...?
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06.10.2020 20:12 Ответить
Так и будут...,как Моисей 40 лет ходить хлопаючи в ладони,бо после батьки будет коля,его сын...
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06.10.2020 20:14 Ответить
в кожній нації свій шлях до землі обєтованой
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06.10.2020 20:32 Ответить
Садыр Жапаров в отличие от Кубатбека Боронова таки голова. Я бы ему пальца в рот не положил.
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06.10.2020 20:13 Ответить
а він і не жадає того
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06.10.2020 20:33 Ответить
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06.10.2020 20:37 Ответить
А МЫ СИДИМ! ТЕРПИМ ОТКРОВЕННЫХ ГНИД И ВРАГОВ ВО ВЛАСТИ, КОТОРЫХ С КРОВЬЮ ВЫГНАЛИ 6 леТ НАЗАД, А ТЕПЕРЬ ОНИ НАГИБАЮТ И ТРАХАЮТ ПАТРИОТОВ КАК ХОТЯТ И КУДА ХОТЯТ.
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06.10.2020 20:24 Ответить
шо, знову фсьо пропало?
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06.10.2020 20:35 Ответить
к чему тут этот тупой вопрос
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06.10.2020 21:52 Ответить
У Киргизстані новий прем'єр-міністр і новий спікер парламенту, обидва - з опозиції - Цензор.НЕТ 2675
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06.10.2020 21:11 Ответить
Рановато радоваться. Пока непонятно, что там происходит и кто этим заправляет. В Армении тоже была видимость революции для назначения москальского ставленника - тоже все радовались за демократию.
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06.10.2020 22:19 Ответить
а смысл? всё равно все на одно лицо.
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07.10.2020 03:55 Ответить
Жапаров - креатура кремля.
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07.10.2020 11:29 Ответить
 
 