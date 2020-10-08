Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Кыргызстан, - МИД

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан в связи с акциями протеста и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В связи с акциями протеста, которые проходят в Кыргызской Республике, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Тем гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Кыргызстане по тел.: +996(701)88-84-63, e-mail: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по тел.: +38(044)238-16-57, e-mail: [email protected].

Читайте: Для украинцев открыты 52 страны, за месяц добавились Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, - Кулеба

Напомним, В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент.

5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. После полуночи 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.

6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.

Также читайте: Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена