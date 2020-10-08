Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Киргизстану, - МЗС

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану у зв'язку з акціями протесту та ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками і правоохоронцями.

"У зв’язку з акціями протесту, що тривають у Киргизькій Республіці, та ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану до стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Тим громадянам України, які перебувають на території Киргизької Республіки, наполегливо рекомендується бути пильними та обережними, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в країні, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю, громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Киргизькій Республіці за тел.: +996 (701) 88 84 63, e-mail: [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за тел.: +38 044 238 16 57, e-mail: [email protected].

Нагадаємо, у Киргизстані 4 жовтня відбулися вибори до парламенту.

5 жовтня в Бішкеку почався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Держкомітету нацбезпеки і громадської ТРК. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

На вимогу протестувальників було звільнено з ув'язнення кілька політиків, у тому числі колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

6 жовтня Центрвиборчком офіційно визнав нелегітимними підсумки виборів.

