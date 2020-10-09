УКР
На мітингу в Бішкеку стріляють. ВIДЕО

На мітингу в столиці Киргизстану стріляють, кілька куль влучили в машину колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Сам він не постраждав. Зате каменем поранили опозиційного політика Токтогазієва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на 24.kg.

Машину Атамбаєва обстріляли під час бійки на площі Ала-Тоо.

Колишній президент був змушений покинути мітинг. У той момент, коли його машина їхала з площі, пролунали постріли.

"Видно, що це бойові патрони. Ось що залишилося від броньованого автомобіля", - прокоментував Атамбаєв.

Також читайте: У центрі Бішкека почалися сутички протестувальників: сторони закидують одна одну камінням і пляшками

Один з лідерів партії "Ата Мекен" Тілеке Токтогазієв зазнав поранення під час заворушень на площі. У нього потрапили каменем. Прихильники доставили його в лікарню в непритомному стані.

Також поранено охоронця колишнього прем'єр-міністра Теміра Сарієва.

Раніше в п'ятницю, 9 жовтня президент Сооронбай Жеенбеков запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану. У місто введуть війська.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Бішкек (6) Киргизстан (150) протест (2446) стрілянина (1834) Атамбаєв Алмазбек (6)
Топ коментарі
+3
даремно, а могли б як білоруси, з квітами, та машинками викласти живе Беларусь)))
показати весь коментар
09.10.2020 17:07 Відповісти
+2
Нужно сказать, что наши украинские власти по сравнению с киргизскими более наглые. Они первые начинают стрелять внарод, С другой стороны они стреляют не в свой народ. а в украинцев.
показати весь коментар
09.10.2020 17:12 Відповісти
+2
Что еще в твоей кремлевской методичке написано?
показати весь коментар
09.10.2020 18:36 Відповісти
Не ждут пока в них начнут....
показати весь коментар
09.10.2020 17:00 Відповісти
даремно, а могли б як білоруси, з квітами, та машинками викласти живе Беларусь)))
показати весь коментар
09.10.2020 17:07 Відповісти
он что кинуть решил протестующих
только вроде ж говорил что легетимно передать власть хочет...
показати весь коментар
09.10.2020 17:11 Відповісти
Нужно сказать, что наши украинские власти по сравнению с киргизскими более наглые. Они первые начинают стрелять внарод, С другой стороны они стреляют не в свой народ. а в украинцев.
показати весь коментар
09.10.2020 17:12 Відповісти
Переведи.
показати весь коментар
09.10.2020 17:14 Відповісти
перевожу для тех, кто умеет читать наши украинские власти по сравнению с киргизскими более наглые. Они первые начинают стрелять в народ, С другой стороны они стреляют не в свой народ, а в украинцев.
показати весь коментар
09.10.2020 20:16 Відповісти
Переведи.
показати весь коментар
09.10.2020 22:34 Відповісти
А за кого нам быть?
показати весь коментар
09.10.2020 17:13 Відповісти
За мапутянцев и мапутянок.
показати весь коментар
09.10.2020 17:16 Відповісти
За пули. Пуля никогда не врёт.
показати весь коментар
09.10.2020 17:19 Відповісти
Полный идиотизм, сначала эти протестующие его освободили а теперь в него стреляют.
показати весь коментар
09.10.2020 17:16 Відповісти
Освободили его представители северных кланов, а сейчас наверное с юга подвезли подмогу нынешнему президенту
показати весь коментар
10.10.2020 01:31 Відповісти
Пуля дура,штык маладец
показати весь коментар
09.10.2020 17:28 Відповісти
Уже ?!
показати весь коментар
09.10.2020 17:38 Відповісти
Клановая страна. Кланы воюют друг с другом Воюют север, с югом Это уже третья по счету революция.
показати весь коментар
09.10.2020 18:09 Відповісти
Что еще в твоей кремлевской методичке написано?
показати весь коментар
09.10.2020 18:36 Відповісти
 
 