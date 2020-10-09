На мітингу в Бішкеку стріляють. ВIДЕО

На мітингу в столиці Киргизстану стріляють, кілька куль влучили в машину колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Сам він не постраждав. Зате каменем поранили опозиційного політика Токтогазієва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на 24.kg.

Машину Атамбаєва обстріляли під час бійки на площі Ала-Тоо.

Колишній президент був змушений покинути мітинг. У той момент, коли його машина їхала з площі, пролунали постріли.

"Видно, що це бойові патрони. Ось що залишилося від броньованого автомобіля", - прокоментував Атамбаєв.

Один з лідерів партії "Ата Мекен" Тілеке Токтогазієв зазнав поранення під час заворушень на площі. У нього потрапили каменем. Прихильники доставили його в лікарню в непритомному стані.

Також поранено охоронця колишнього прем'єр-міністра Теміра Сарієва.

Раніше в п'ятницю, 9 жовтня президент Сооронбай Жеенбеков запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану. У місто введуть війська.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.