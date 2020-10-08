Під час протестів у Киргизстані постраждало понад тисяча людей

Постраждалих унаслідок протестів у Бішкеку вже більше як 1 тисяча осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, передає МОЗ Киргизстану.

"По медичну допомогу в результаті заворушень у Бішкеку звернулися 1 002 людини", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За даними медиків, 204 людини перебувають у стаціонарі, останні після надання першої медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування. Одна людина загинула.

У столиці Киргизстану третій день тривають акції протесту, які розпочалися з виступів політичних партій, незадоволених підсумками парламентських виборів.

Також читайте: Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова

6 жовтня Центральна виборча комісія визнала недійсними підсумки виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири партії, серед них три провладні - "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" - і опозиційна "Бутун Киргизстан".

Увечері минулого вівторка парламент Киргизстану дав згоду на призначення лідера опозиційної партії "Мекенчіл" (Патріот) Садиров Жапарова на пост прем'єра. До цього, в ніч на вівторок, прихильники Жапарова звільнили його з колонії, де він перебував більше двох років за звинуваченням у захопленні заручника.

У середу стало відомо, що Народний координаційну раду у складі п'яти опозиційних політичних партій Киргизстану "Реформа", "Мекен Интимаги", "Ийман Нуру", "Чон Казати" і "Ордо" висунув претендентом на пост глави уряду кандидата в депутати від "Ата -Мекена "тридцятирічного Тілеке Токтогазіва.

Раніше в Європейському Союзі заявили, що очікують нові парламентські вибори в Киргизстані.

"ЄС закликає всі політичні сили країни діяти в рамках Конституції і врегулювати свої розбіжності мирним шляхом. Ми з нетерпінням очікуємо проведення нових, які заслуговують на довіру, прозорих і загальних виборів відповідно до міжнародних зобов'язань Киргизстану і демократичними правами своїх громадян ", - відзначили в заяві.

ЄС підтримує демократичний шлях Киргизстану після здобуття незалежності, тому обіцяє і надалі підтримувати країну.