Во время протестов в Кыргызстане пострадали более тысячи человек

Пострадавших в результате протестов в Бишкеке уже более 1 тыс человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, передает Минздрав Кыргызстана.

"За медицинской помощью в результате беспорядков в Бишкеке обратились 1002 человека", - сообщили в минздраве.

По данным медиков, 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек погиб.

В столице Кыргызстана третий день проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре партии, среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кыргызстане перестала работать система международных платежей SWIFT

Вечером в минувший вторник парламент Киргизии дал согласие на назначение лидера оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова на пост премьера. До этого, в ночь на вторник, сторонники Жапарова освободили его из колонии, где он находился более двух лет по обвинению в захвате заложника.

В среду стало известно, что Народный координационный совет в составе пяти оппозиционных политических партий Киргизии "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Чон Казат" и "Ордо" выдвинул претендентом на пост главы правительства кандидата в депутаты от "Ата-Мекена" тридцатилетнего Тилека Токтогазива.

Ранее в Европейском Союзе заявили, что ожидают новые парламентские выборы в Кыргызстане.

"ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и всеобщих выборов в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократическими правами его граждан", — отметили в заявлении.

ЕС поддерживает демократический путь Кыргызстана после обретения независимости, поэтому обещает и в дальнейшем поддерживать страну.