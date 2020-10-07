В Кыргызстане перестала работать система международных платежей SWIFT

Работу системы SWIFT в Кыргызстане приостановили, чтобы предотвратить отток капитала из страны.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Национального банка Кыргызстана Аиды Карабаевой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что к настоящему времени приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам.

"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", - заключила Карабаева

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, за все время протестов погиб 1 человек и пострадали более 750.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Сначала местные СМИ сообщили о назначении новых премьер-министра и спикера парламента. Но после выяснилось, что они еще не назначены, а только представлены.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.