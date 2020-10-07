РУС
В Кыргызстане перестала работать система международных платежей SWIFT

Работу системы SWIFT в Кыргызстане приостановили, чтобы предотвратить отток капитала из страны.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Национального банка Кыргызстана Аиды Карабаевой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что к настоящему времени приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам.

"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", - заключила Карабаева

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, за все время протестов погиб 1 человек и пострадали более 750.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Сначала местные СМИ сообщили о назначении новых премьер-министра и спикера парламента. Но после выяснилось, что они еще не назначены, а только представлены.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

+8
Киргизстан - восточный вариант Беларуси. Киргизы не могут определиться - какому из местных коррумпированных ханов они будут служить. Беларусы не могут определиться - какая фамилия будет у их президента, который будет обниматься с Путиным. Вот и вся подоплека "рЭволюций".
07.10.2020 14:35 Ответить
+3
вибробовують перед рф
07.10.2020 14:26 Ответить
+3
Правильное решение. Правда не работает против камазов с наличкой и золотом.

Но и это не беда. Всегда можно все свалить на тех, кто прийдет наполнять пустую кассу.
07.10.2020 14:33 Ответить
від радості написаного не попав на букву П
07.10.2020 17:47 Ответить
вчора прочитав, що Тіхановскя хоче зустрітися з пУтіним і подивитись йому в глаза, а сьогодні-що рф оголосила її у міжнародний розшук.... чим не квартал?
07.10.2020 17:49 Ответить
воронєжу - пріготовіцца?)))
07.10.2020 14:39 Ответить
скоро туди Приватбанк зайде
07.10.2020 17:50 Ответить
В Кыргызстане чисто клановый конфликт с давними корнями.
07.10.2020 15:18 Ответить
шо без рашатудей?
07.10.2020 17:51 Ответить
Все вірно, банки вокзали, телеграф.
07.10.2020 15:54 Ответить
Ого, это серьезно.
07.10.2020 15:55 Ответить
 
 