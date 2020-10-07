У Киргизстані припинила працювати система міжнародних платежів SWIFT

Роботу системи SWIFT у Киргизстані призупинили, щоб запобігти відтоку капіталу з країни.

Про це йдеться в заяві офіційної представниці Національного банку Киргизстану Аїди Карабаєвої, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що донині призупинено роботу систем, що забезпечують переказ грошових коштів через національні, а також міжнародні платіжні системи.

"Вжиті заходи необхідні для гарантування безпеки системи, збереження активів. Національний банк відстежує ситуацію, і в разі її стабілізації банківська система почне свою діяльність у штатному режимі", - підсумувала Карабаєва.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Тільки за офіційними даними, під час протестів у ніч з 5 на 6 жовтня загинула 1 людина і постраждали майже 500.

Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомили про призначення нових прем'єр-міністра і спікера парламенту. Але після з'ясувалося, що вони ще не призначені, а тільки представлені.

Посольство України закликало громадян, які перебувають у Киргизстані, не відвідувати місця скупчення людей.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.