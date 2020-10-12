Президент Кыргызстана Жээнбеков повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы страны.

Об этом сообщает в понедельник его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, решение обусловлено тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории города.

Режим ЧП вводится с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября, говорится в документе.

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Комендантом Бишкека назначен заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев.

"Во время ЧП комендатура может установить комендантский час, а также запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов", - отметили в аппарате президента.

Во исполнение прежнего указа президента от 9 октября комендатурой Бишкека в минувшую субботу был введен комендантский час с 21:00 до 05:00. Приказом коменданта в Бишкеке был введен запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещено проведение митингов, собраний, уличных шествий. На въезде в столицу установлены блокпосты.

Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября. Он начался с протестов против итогов выборов в парламент Кыргызстана 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16 участвовавших в избирательной кампании. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными.