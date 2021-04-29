Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента
Украина призывала партнеров ввести против России именно те меры, речь о которых идет в сегодняшней резолюции Европарламента.
Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена", - написал Кулеба.
Он отметил, что наша страна приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.
"Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проектов "Росатома" в Европе", - добавил министр.
Читайте на Цензор.НЕТ: Европарламент предлагает отключить Россию от SWIFT и ввести энергетическое эмбарго, если она вторгнется в Украину
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 апреля Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от системы платежей SWIFT и перестать покупать у нее энергоносители, если российские войска вторгнутся в Украину.
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"Юзик" строит коттедж за несколько сотен тысяч долларов
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом Юзик, начал масштабное строительство загородного коттеджа,
Участок, где уже возведен дома, расположен в поселке Процев Бориспольского района..Дом нардепа Корявченкова.
Территория всего занимает 18 соток. Согласно декларации, он записан на супругу нардепа Татьяну.
Дом представляет собой просторное двухэтажное здание. Снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы.Участок на котором Корявченков строит дом."Внутри же еще предстоит робота дизайнера интерьера, затем маляров и столяров. Но уже в обозримом будущем, большое семейство Юзика сможет отпраздновать новоселье. Напомним, что Юрий с женой - многодетные родители. У них подрастает две дочки: Маргарита с Марианной, и сын Андрей", - пишет издание.Участок окружен лесом.
На сайтах по продаже недвижимости такие коттеджи оцениваются 300-500 тысяч долларов, в зависимости от степени готовности.Дом нардепа Корявченкова.Строительство ведется в поселке Процев. Источник: Google Maps
После избрания Корявченкова нардепом, его жена вдвое увеличила свою прибыль - с 1,5 млн грн за 2019 год до 3 млн в 2020-м. Также она приобрела Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн грн.