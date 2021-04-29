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Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента

Кулеба: Украина приветствует

Украина призывала партнеров ввести против России именно те меры, речь о которых идет в сегодняшней резолюции Европарламента.

Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена", - написал Кулеба.

Он отметил, что наша страна приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

"Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проектов "Росатома" в Европе", - добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Европарламент предлагает отключить Россию от SWIFT и ввести энергетическое эмбарго, если она вторгнется в Украину

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 апреля Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от системы платежей SWIFT и перестать покупать у нее энергоносители, если российские войска вторгнутся в Украину.

Автор: 

Европарламент (1795) резолюция (330) россия (95393) санкции (11260) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента - Цензор.НЕТ 3846
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29.04.2021 21:16
+12
Черчіль не зазирав в дупу Гітлеру.
Як робить наш дрібний ссикун ...
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29.04.2021 21:20
+11
Кулєба прочитав твіт Порошенка і вирішив сам написати 😄😃😉
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29.04.2021 21:18
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Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента - Цензор.НЕТ 3846
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29.04.2021 21:16 Ответить
Черчіль не зазирав в дупу Гітлеру.
Як робить наш дрібний ссикун ...
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29.04.2021 21:20 Ответить
ну вава всього на 1 см вищий чим член у синього кита.
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29.04.2021 21:24 Ответить
А ти на скільки
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29.04.2021 22:27 Ответить
Я і тебе образив?
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29.04.2021 23:22 Ответить
А ти диви який спритний кацап - вже встиг з членом кита помірятись. Може він переплутав де кіт а де кит, тому й образився?
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30.04.2021 01:25 Ответить
Хотів би знати яким розміром ти особисто пишаєшся.
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30.04.2021 17:50 Ответить
Мені похєр на ріст зєлєнського.
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30.04.2021 20:26 Ответить
Был и у Сталина свой Ермак с фамилией Меркулов.
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29.04.2021 22:35 Ответить
..это уже состоялось или в планах ЕС только?)
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29.04.2021 21:16 Ответить
Це покищо погрожувальні типу санкції - але ж МЗСУ попіаритись ні на чому - ус ініциатива у ОПУ- БОРДЕЛЮ ЄРМАКА?
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29.04.2021 21:20 Ответить
жаль, думал приняли....))
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29.04.2021 21:22 Ответить
и почему сразу антироссийскую? если санкции только на ползу, то как раз наоборот!!!
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29.04.2021 21:17 Ответить
Аяк бути з антиукраїнською в ПАРЄ ? ШО,Кулеба, Козир вказівки не дав? Чи дав мовчати ? Ти мовчатимеш й тоді, коли з-за прстріляного прапору України санкціїї в ПАРЄ накладуть , як кучу профашичтського лайна на Україну?
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29.04.2021 21:18 Ответить
Кулєба прочитав твіт Порошенка і вирішив сам написати 😄😃😉
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29.04.2021 21:18 Ответить
Шо за результат? -- я уж не спрашиваю про работу... *)
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29.04.2021 21:28 Ответить
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29.04.2021 21:53 Ответить
А хто вищий - Зеленський чи Кулєба?
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29.04.2021 21:27 Ответить
В колпаке -- Зеленский...
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29.04.2021 21:29 Ответить
Кто-то тебя целенаправленно спамит.
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29.04.2021 21:52 Ответить
Активисты...*)
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29.04.2021 22:17 Ответить
Та не, ***********
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30.04.2021 07:37 Ответить
Нам дорог каждый избиратель! (с)
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30.04.2021 19:26 Ответить
ЄРМАК
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29.04.2021 21:30 Ответить
Дерьмак.
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29.04.2021 21:30 Ответить
Це духовна підтримка. Може від цього в Україні ціни ростуть, а може й не від цього, а тому що інфляція.
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29.04.2021 21:30 Ответить
не жри кацапское , не пей -
кацапа бей и не жалей !
кацап без базы кормовой -
в лаптях, бухой и неживой !
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29.04.2021 21:34 Ответить
Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента - Цензор.НЕТ 3867
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29.04.2021 21:34 Ответить
Да... На практике для Ватного Рейха 4 года трамповской шары закончились. На смену им пришли как минимум 4 года суровых байденовских буден. Вместо разрозненной аморфности за каких-то 100 дней уже сколочена устойчивая антихутинская коалиция. Так что сейчас нападение на Украину закончится отрубанием Свифта, нефтяным эмбарго (с газовым пожалуй что придётся немного подождать) и конфискацией украденного и вывезенного на Запад триллиона, где есть немалая доля самого Плешенфюpepa. Это всё, плюс санкции помельче, будет означать быстрый конец Ватного Рейха. Ну, как-то так. Poисся впepдe! каРФаген должен быть разрушен!
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29.04.2021 21:39 Ответить
Они должны были это сказать в 2014.
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29.04.2021 21:50 Ответить
Европа вместо юзика борется с рАсеей, а юзик со слугами ЗАНЯТ.
"Юзик" строит коттедж за несколько сотен тысяч долларов

https://telegram.me/share/url?url=https://kurs.com.ua/novost/356951-juzik-stroit-kottedzh-za-neskolko-soten-tisjach-dollarovtext= viber://forward?text=https://kurs.com.ua/novost/356951-juzik-stroit-kottedzh-za-neskolko-soten-tisjach-dollarov

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом Юзик, начал масштабное строительство загородного коттеджа,
Участок, где уже возведен дома, расположен в поселке Процев Бориспольского района..Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Дом нардепа Корявченкова.
Территория всего занимает 18 соток. Согласно декларации, он записан на супругу нардепа Татьяну.
Дом представляет собой просторное двухэтажное здание. Снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Участок на котором Корявченков строит дом."Внутри же еще предстоит робота дизайнера интерьера, затем маляров и столяров. Но уже в обозримом будущем, большое семейство Юзика сможет отпраздновать новоселье. Напомним, что Юрий с женой - многодетные родители. У них подрастает две дочки: Маргарита с Марианной, и сын Андрей", - пишет издание.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Участок окружен лесом.
На сайтах по продаже недвижимости такие коттеджи оцениваются 300-500 тысяч долларов, в зависимости от степени готовности.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Дом нардепа Корявченкова.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Строительство ведется в поселке Процев. Источник: Google Maps
После избрания Корявченкова нардепом, его жена вдвое увеличила свою прибыль - с 1,5 млн грн за 2019 год до 3 млн в 2020-м. Также она приобрела Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн грн.
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29.04.2021 21:52 Ответить
Шмаркля щаз что-нибудь такое отмочет, что у США и ЕС отобьёт всякое желание бороться с российской блокадой в Чёрном море.
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29.04.2021 22:55 Ответить
 
 