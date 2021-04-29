Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента

Украина призывала партнеров ввести против России именно те меры, речь о которых идет в сегодняшней резолюции Европарламента.

Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена", - написал Кулеба.

Он отметил, что наша страна приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

"Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проектов "Росатома" в Европе", - добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Европарламент предлагает отключить Россию от SWIFT и ввести энергетическое эмбарго, если она вторгнется в Украину

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 апреля Европарламент принял резолюцию с предложением отключить Россию от системы платежей SWIFT и перестать покупать у нее энергоносители, если российские войска вторгнутся в Украину.