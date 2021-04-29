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Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту

Кулеба: Україна вітає

Україна закликала партнерів запровадити проти Росії саме ті заходи, про які йдеться в сьогоднішній резолюції Європарламенту.

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має звернути агресію проти України. Незаконна блокада в Чорному і Азовському морях повинна бути завершена", - написав Кулеба.

Він зазначив, що наша країна вітає заклик ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці.

"Саме до цих сигналів закликала Україна, щоб показати РФ ціну за нову хвилю агресії: нафтове / газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво "Північного потоку-2", проєктів "Росатому" в Європі", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 квітня Європарламент прийняв резолюцію з пропозицією відключити Росію від системи платежів SWIFT і перестати купувати у неї енергоносії, якщо російські війська ввійдуть в Україну.

Європарламент (1042) резолюція (278) росія (64969) санкції (11777) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента - Цензор.НЕТ 3846
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29.04.2021 21:16
+12
Черчіль не зазирав в дупу Гітлеру.
Як робить наш дрібний ссикун ...
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29.04.2021 21:20
+11
Кулєба прочитав твіт Порошенка і вирішив сам написати 😄😃😉
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29.04.2021 21:18
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Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента - Цензор.НЕТ 3846
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29.04.2021 21:16 Відповісти
Черчіль не зазирав в дупу Гітлеру.
Як робить наш дрібний ссикун ...
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29.04.2021 21:20 Відповісти
ну вава всього на 1 см вищий чим член у синього кита.
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29.04.2021 21:24 Відповісти
А ти на скільки
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29.04.2021 22:27 Відповісти
Я і тебе образив?
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29.04.2021 23:22 Відповісти
А ти диви який спритний кацап - вже встиг з членом кита помірятись. Може він переплутав де кіт а де кит, тому й образився?
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30.04.2021 01:25 Відповісти
Хотів би знати яким розміром ти особисто пишаєшся.
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30.04.2021 17:50 Відповісти
Мені похєр на ріст зєлєнського.
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30.04.2021 20:26 Відповісти
Был и у Сталина свой Ермак с фамилией Меркулов.
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29.04.2021 22:35 Відповісти
..это уже состоялось или в планах ЕС только?)
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29.04.2021 21:16 Відповісти
Це покищо погрожувальні типу санкції - але ж МЗСУ попіаритись ні на чому - ус ініциатива у ОПУ- БОРДЕЛЮ ЄРМАКА?
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29.04.2021 21:20 Відповісти
жаль, думал приняли....))
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29.04.2021 21:22 Відповісти
и почему сразу антироссийскую? если санкции только на ползу, то как раз наоборот!!!
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29.04.2021 21:17 Відповісти
Аяк бути з антиукраїнською в ПАРЄ ? ШО,Кулеба, Козир вказівки не дав? Чи дав мовчати ? Ти мовчатимеш й тоді, коли з-за прстріляного прапору України санкціїї в ПАРЄ накладуть , як кучу профашичтського лайна на Україну?
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29.04.2021 21:18 Відповісти
Кулєба прочитав твіт Порошенка і вирішив сам написати 😄😃😉
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29.04.2021 21:18 Відповісти
Шо за результат? -- я уж не спрашиваю про работу... *)
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29.04.2021 21:28 Відповісти
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29.04.2021 21:53 Відповісти
А хто вищий - Зеленський чи Кулєба?
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29.04.2021 21:27 Відповісти
В колпаке -- Зеленский...
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29.04.2021 21:29 Відповісти
Кто-то тебя целенаправленно спамит.
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29.04.2021 21:52 Відповісти
Активисты...*)
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29.04.2021 22:17 Відповісти
Та не, ***********
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30.04.2021 07:37 Відповісти
Нам дорог каждый избиратель! (с)
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30.04.2021 19:26 Відповісти
ЄРМАК
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29.04.2021 21:30 Відповісти
Дерьмак.
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29.04.2021 21:30 Відповісти
Це духовна підтримка. Може від цього в Україні ціни ростуть, а може й не від цього, а тому що інфляція.
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29.04.2021 21:30 Відповісти
не жри кацапское , не пей -
кацапа бей и не жалей !
кацап без базы кормовой -
в лаптях, бухой и неживой !
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29.04.2021 21:34 Відповісти
Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента - Цензор.НЕТ 3867
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29.04.2021 21:34 Відповісти
Да... На практике для Ватного Рейха 4 года трамповской шары закончились. На смену им пришли как минимум 4 года суровых байденовских буден. Вместо разрозненной аморфности за каких-то 100 дней уже сколочена устойчивая антихутинская коалиция. Так что сейчас нападение на Украину закончится отрубанием Свифта, нефтяным эмбарго (с газовым пожалуй что придётся немного подождать) и конфискацией украденного и вывезенного на Запад триллиона, где есть немалая доля самого Плешенфюpepa. Это всё, плюс санкции помельче, будет означать быстрый конец Ватного Рейха. Ну, как-то так. Poисся впepдe! каРФаген должен быть разрушен!
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29.04.2021 21:39 Відповісти
Они должны были это сказать в 2014.
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29.04.2021 21:50 Відповісти
Европа вместо юзика борется с рАсеей, а юзик со слугами ЗАНЯТ.
"Юзик" строит коттедж за несколько сотен тысяч долларов

https://telegram.me/share/url?url=https://kurs.com.ua/novost/356951-juzik-stroit-kottedzh-za-neskolko-soten-tisjach-dollarovtext= viber://forward?text=https://kurs.com.ua/novost/356951-juzik-stroit-kottedzh-za-neskolko-soten-tisjach-dollarov

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом Юзик, начал масштабное строительство загородного коттеджа,
Участок, где уже возведен дома, расположен в поселке Процев Бориспольского района..Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Дом нардепа Корявченкова.
Территория всего занимает 18 соток. Согласно декларации, он записан на супругу нардепа Татьяну.
Дом представляет собой просторное двухэтажное здание. Снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Участок на котором Корявченков строит дом."Внутри же еще предстоит робота дизайнера интерьера, затем маляров и столяров. Но уже в обозримом будущем, большое семейство Юзика сможет отпраздновать новоселье. Напомним, что Юрий с женой - многодетные родители. У них подрастает две дочки: Маргарита с Марианной, и сын Андрей", - пишет издание.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Участок окружен лесом.
На сайтах по продаже недвижимости такие коттеджи оцениваются 300-500 тысяч долларов, в зависимости от степени готовности.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Дом нардепа Корявченкова.Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту - Цензор.НЕТ 6438Строительство ведется в поселке Процев. Источник: Google Maps
После избрания Корявченкова нардепом, его жена вдвое увеличила свою прибыль - с 1,5 млн грн за 2019 год до 3 млн в 2020-м. Также она приобрела Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн грн.
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29.04.2021 21:52 Відповісти
Шмаркля щаз что-нибудь такое отмочет, что у США и ЕС отобьёт всякое желание бороться с российской блокадой в Чёрном море.
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29.04.2021 22:55 Відповісти
 
 