Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту

Україна закликала партнерів запровадити проти Росії саме ті заходи, про які йдеться в сьогоднішній резолюції Європарламенту.

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має звернути агресію проти України. Незаконна блокада в Чорному і Азовському морях повинна бути завершена", - написав Кулеба.

Він зазначив, що наша країна вітає заклик ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці.

"Саме до цих сигналів закликала Україна, щоб показати РФ ціну за нову хвилю агресії: нафтове / газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво "Північного потоку-2", проєктів "Росатому" в Європі", - додав міністр.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 квітня Європарламент прийняв резолюцію з пропозицією відключити Росію від системи платежів SWIFT і перестати купувати у неї енергоносії, якщо російські війська ввійдуть в Україну.