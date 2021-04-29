Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту
Україна закликала партнерів запровадити проти Росії саме ті заходи, про які йдеться в сьогоднішній резолюції Європарламенту.
Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має звернути агресію проти України. Незаконна блокада в Чорному і Азовському морях повинна бути завершена", - написав Кулеба.
Він зазначив, що наша країна вітає заклик ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці.
"Саме до цих сигналів закликала Україна, щоб показати РФ ціну за нову хвилю агресії: нафтове / газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво "Північного потоку-2", проєктів "Росатому" в Європі", - додав міністр.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 квітня Європарламент прийняв резолюцію з пропозицією відключити Росію від системи платежів SWIFT і перестати купувати у неї енергоносії, якщо російські війська ввійдуть в Україну.
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"Юзик" строит коттедж за несколько сотен тысяч долларов
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом Юзик, начал масштабное строительство загородного коттеджа,
Участок, где уже возведен дома, расположен в поселке Процев Бориспольского района..Дом нардепа Корявченкова.
Территория всего занимает 18 соток. Согласно декларации, он записан на супругу нардепа Татьяну.
Дом представляет собой просторное двухэтажное здание. Снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы.Участок на котором Корявченков строит дом."Внутри же еще предстоит робота дизайнера интерьера, затем маляров и столяров. Но уже в обозримом будущем, большое семейство Юзика сможет отпраздновать новоселье. Напомним, что Юрий с женой - многодетные родители. У них подрастает две дочки: Маргарита с Марианной, и сын Андрей", - пишет издание.Участок окружен лесом.
На сайтах по продаже недвижимости такие коттеджи оцениваются 300-500 тысяч долларов, в зависимости от степени готовности.Дом нардепа Корявченкова.Строительство ведется в поселке Процев. Источник: Google Maps
После избрания Корявченкова нардепом, его жена вдвое увеличила свою прибыль - с 1,5 млн грн за 2019 год до 3 млн в 2020-м. Также она приобрела Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн грн.