Участники "Крымской платформы" подпишут итоговый документ - "Крымскую хартию", - Джапарова

Участие в Крымской платформе означает не только поддержку Украине в вопросе деоккупации Крыма мирным путем. Это означает также защиту международного права, общих ценностей, в частности прав человека и основных свобод, права независимых государств на самостоятельный выбор во внешней политике.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Это также сигнал о недопустимости изменений границ силой", - подчеркнула госпожа Джапарова. Важным шагом будет не только участие в Саммите, но и принятия его итогового документа - Крымской хартии, или заключительной декларации.

"Содержание Хартии будет заключаться в поддержке территориальной целостности и независимости Украины в международно признанных границах и в очерчивании рамок международной политики по Крыму", - подчеркнула она.

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"Этот документ должен заложить фундамент будущей архитектуры безопасности не только Украины, но и всего пространства от Балтийского до Средиземного морей", - добавил народный депутат от фракции "Голос", сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа" Рустем Умеров.

Госпожа Джапарова подчеркнула, что Концепция Платформы разработана МИД Украины по инициативе Президента Украины. Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, утвержденная Указом Президента Украины от 24 марта 2021, закрепляет приоритетность политико-дипломатических средств. "Именно поэтому высока важность Крымской платформы, как инструмента реализации внешнеполитического компонента Стратегии", - добавила первая заместитель министра иностранных дел Украины.

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