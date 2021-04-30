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Учасники "Кримської платформи" підпишуть підсумковий документ - "Кримську хартію", - Джапарова

Учасники

Участь у Кримській платформі означає не лише підтримку України в питанні деокупації Криму мирним шляхом. Це означає також захист міжнародного права, спільних цінностей, зокрема прав людини і основних свобод, права незалежних держав на самостійний вибір у зовнішній політиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Це також сигнал щодо неприпустимості змін кордонів силою", – підкреслила пані Джапарова. Важливим кроком буде не лише участь у Саміті, а й ухвалення його підсумкового документа – Кримської хартії, або заключної декларації.

"Зміст Хартії полягатиме у підтримці територіальної цілісності та незалежності України у міжнародно визнаних кордонах та окресленні рамок міжнародної політики щодо Криму", – наголосила вона.

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"Цей документ має закласти фундамент майбутньої безпекової архітектури не тільки України, а й усього простору від Балтійського до Середземного морів", – додав народний депутат від фракції "Голос", співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа" Рустем Умєров.

Пані Джапарова наголосила, що Концепція Платформи розроблена МЗС України за ініціативи Президента України. Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 року, закріплює пріоритетність політико-дипломатичних засобів. "Саме тому висока важливість надається Кримській платформі, як інструменту реалізації зовнішньополітичного компоненту Стратегії", – додала перша заступниця міністра закордонних справ України.

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"Крьімская платформа" - отличная идея , успехов Украине в ее реализации!
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30.04.2021 00:39 Відповісти
Кримська платформа - це чи не єдине досягнення Зе- команди , та заслуговує на всіляку підтримку.
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30.04.2021 10:46 Відповісти
 
 