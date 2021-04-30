Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на должность замгоссекретаря по политическим вопросам
Сенат США в ходе голосования утвердил Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщают американские СМИ.
Ранее ее кандидатуру одобрил комитет сената по иностранным делам.
Должность, которую займет Нуланд, - третья по степени важности в госдепе после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря.
Глава госдепа Энтони Блинкен в твиттере уже поздравил Нуланд с назначением.
Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем - как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.
Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах. В то время она как раз курировала в госдепартаменте вопросы, связанные с Европой и Евразией.
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А коли повільно "душать" її економіку, то це не так помітно їй зовні, але суттєво для того, щоб вона "тихо згнила" зсередини...
Я уявляю - як вони "брикаються"
мммммм - смачно читати