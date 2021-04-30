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Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на должность замгоссекретаря по политическим вопросам

Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на должность замгоссекретаря по политическим вопросам

Сенат США в ходе голосования утвердил Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщают американские СМИ.

Ранее ее кандидатуру одобрил комитет сената по иностранным делам.

Должность, которую займет Нуланд, - третья по степени важности в госдепе после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря.

Глава госдепа Энтони Блинкен в твиттере уже поздравил Нуланд с назначением.

Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем - как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.

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Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах. В то время она как раз курировала в госдепартаменте вопросы, связанные с Европой и Евразией.

Госдепартамент США (1820) назначение (2168) Нуланд Виктория (314) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+6
У 2013-му "печеньки Нуланд" перетворилися у "поминальні коржики" для Януковича. Думаю, що в 2021-му ці "коржики" спечуть і для "Блазня"...
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30.04.2021 07:24
+4
Зебилы, вы любите печеньки? Впрочем, это неважно. Но что важно, это то, что они отбивают охоту к шаурме)
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30.04.2021 07:19
+3
Значит скоро С-130 "Геркулес" привезёт много печенья
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30.04.2021 07:27
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Зебилы, вы любите печеньки? Впрочем, это неважно. Но что важно, это то, что они отбивают охоту к шаурме)
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30.04.2021 07:19 Ответить
У 2013-му "печеньки Нуланд" перетворилися у "поминальні коржики" для Януковича. Думаю, що в 2021-му ці "коржики" спечуть і для "Блазня"...
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30.04.2021 07:24 Ответить
Печеньки!!Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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30.04.2021 07:26 Ответить
Значит скоро С-130 "Геркулес" привезёт много печенья
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30.04.2021 07:27 Ответить
І наколоті валяночки.
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30.04.2021 07:53 Ответить
Как вы все считаете, камерам выгодно гробить росею санкциями????
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30.04.2021 08:33 Ответить
Вважаю, правильно... Коли жабу вкинуть в кип"яток, вона звідти старається вискочить. Коли покласти в котлик з холодною водою, вона не помічає, як її варять... Так і тут... Гепнуть Росії, на голову, "бонбу" - це дать їй привід зробить те саме... Вони цього тільки і чекають, бо по-іншому протистоять не вміють... І почнуть співать знову - "Вставай, страна агромная!...".
А коли повільно "душать" її економіку, то це не так помітно їй зовні, але суттєво для того, щоб вона "тихо згнила" зсередини...
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30.04.2021 08:42 Ответить
Бачу, бачу... Сьогодні у нас в адмінах - справжній патріот України... Ретельно кацапське лайно "підчищає"...
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30.04.2021 08:37 Ответить
Та тут патріоти бистріше адмінів в спам їх кидають
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30.04.2021 09:15 Ответить
Коли "кидаєш у спам" - вони починають зображать з себе таких собі "інакомислячих", яких "пресують порохоботи, що "вгніздилися на "Цензорі"... Коли їх "розкладаєш на препарувальному столі", "показуєш нутро" їхнє - це більш дієво... Бо люди бачать, за що і чому їх "чмирять"... Я тут "самовластно" викопав окопчик "контріка", потроху "гнид московських" "вичисляю" і "чмирю"... Професійно...
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30.04.2021 09:34 Ответить
"Нарізання ковбаски ттООннККииММии шматочками....." - з цієї "опери"
Я уявляю - як вони "брикаються"
мммммм - смачно читати
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30.04.2021 09:44 Ответить
Дуже добра прикмета - "к Майдану"))
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30.04.2021 09:58 Ответить
 
 