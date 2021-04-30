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Новости Коронавирус и карантин
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Киевская область потенциально может выйти из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Киевская область потенциально может выйти из

Винницкая и Киевская области это потенциально те регионы, который могут перейти в "желтую" зону карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Для того, чтобы территория перешла в соответствующую зону эпидопасности нужно решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Мы не получали такого обращения от Минздрава (по выходу Винницкой области из "красной" зоны. - Ред.). Винницкая и Киевская области - потенциально те регионы, которые могут перейти из "красной" зоны в "желтую", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 областей до конца недели могут выйти из "красной" зоны карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Автор: 

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Давайте, статисти Стебанова, повертайте дітей в школи, відкривайте кафешки, ресторани, театри-кінотеатри, свята на носі. Чи, може, вже вчителів всіх вакцинували ? Хай діти перезаражаються за декілька тижнів, а потім рознесуть ковід по селах влітку. Чому приймаєте такі недолугі рішення ... Киевская область потенциально может выйти из "красной" зоны карантина, - Немчинов - Цензор.НЕТ 425
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30.04.2021 09:28 Ответить
 
 